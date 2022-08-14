Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 163

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Жители массово побежали за шенгенскими визами.

16:07 Группа депутатов Госдумы РФ планирует внести осенью законопроект о запрете абортов по полису обязательного медицинского страхования. Об этом «Ура.ру» сказал единоросс Виталий Милонов.

«Тела убитых младенцев используют для различных косметических и прочих целей, — утверждает депутат, не приводят примеров и источников информации. — Предполагается вывод из системы ОМС всех абортов не по медицинским показаниям».



В случае если в ОМС останутся аборты только по медицинским показателям, забеременевшие жертвы изнасилований, например, будут вынуждены делать аборты за свой счет.

15:52 Одиночные пикеты против действий Кремля в Украине прошли в Томске и Чите. Обоих участников задержала полиция.

В Томске, как пишет «Сибирьмедиа», полицейский сначала «давал время» мужчине, чтобы «покинуть» площадь, прежде чем увезти его в отдел. Но пикетчик согласился ехать.

В Чите Александр Перевалов простоял около часа на центральной площади с плакатом «Нет *****» около куба с символикой поддержки «спецоперации», передает Сибирь. Реалии*. Жители, по словам правозащитницы Марины Савватеевой, показывали пикетчику знаки поддержки, подходили его фотографировать и сами делали фото с Переваловым.

Тайга.инфо, продолжая работать в России, вынуждена цензурить содержания протестных лозунгов после законов 4 марта, подписанных Путиным. Он, напомним, ввел админситративную и уголовную ответственность за «дискредитацию» и «фейки» о ВС РФ.

Скриншот видео t. me/sibirmedia

15:30 Барнаульского преподавателя Алексея Аргунова признали виновным в «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) из-за грустного смайлика и нескольких лайков под публикациями в соцсетях. Его оштрафовали на 30 тыс. рублей. Он рассказал «Алтапресс», как живет теперь.

Аргунова впервые в России признали виновным в «действиях по выражению эмоций». Решение выносила судья Ленинского райсуда Барнаула Кристина Таболина. Она решила, что он «проставляя под публикациями и роликами эмоций „Грущу“ и „Класс“» «преследовал цели дискредитации». Грустный смалийк он поставил в «Одноклассниках» под публикацией о штрафе алтайскому лидеру «Яблоку» Александру Гончаренко по той же статье о «дискредитации», а «Класс» — под сообщениями, связанными со «спецоперацией», в том числе под обращением губернатора Клифорнии Арнольда Шварцнегера к россиянам.



Аргунов рассказал журналистам, что разбирательства по поводу «лайков» и «смайликов» в полиции началось по требованию ФСБ. Дело в том, что еще в 2021 году Аргунов подписал в интернете петицию о закрытии одной из госорганизаций в сфере образования.

«Тогда в колледж пришло письмо от ФСБ, в котором говорилось, что преподаватель подрывает доверие к органам государственной власти, — пишет издание. — Мужчина вспоминает: „Началось расследование. Сотрудники проводили проверку, попросили у директора колледжа разъяснение. Никаких нарушений по итогам не выявили. На том все и закончилось“».

Штраф в 30 тыс. рублей — это две месячные зарплаты Аргунова. На 17 тыс. рублей в месяц, которые он получает преподавателем в медицинском колледже, мужчина содержит себя, жену, которая тяжело болеет, и 85-летнюю мать.

15:10 А пока почитайте, как власти выдали разрешение на застройку крупного участка в самом центре Новосибирск фирме, принадлежащая девелоперу Владиславу Крючкову, который находится в федеральном розыске.

14:00 На сайте белгородского кинотеатра «Победа» появились анонсы фильмов «Он вам не Димон» (расследование о возможной коррупции экс-президента и замглавы Совбеза Р Ф Дмитрия Медведева), а также несуществующих пока «Вышка» и «Дитя тьмы. Первая жертва» с «актером Владимиром Путиным». На это обратил внимание 7×7.

Там же опубликован анонс программы Fake News телеканала Дождь*. Во вкладке «Новости» размещены сообщения о ходе «спецоперации».

13:30 Ректор Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Александр Кулешов считает, что развитие мобильной связи шестого поколения (6G) в России невозможно без появления сетей 5G.

«Это полная глупость по постановке: перейти на 6G, минуя 5G, не получится. Просто потому, что в мобильной связи новое поколение — это инкрементальное технологическое улучшение существующего стандарта», — сказал Кулешов РБК.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник рассказал, что Сколтех и Научно-исследовательский институт радио (НИИ Радио) могут до 2025 года получить более 30 млрд рублей из бюджета на исследования в области 6G. Гендиректор НИИР Олег Иванов утверждал, что средства планируется направить на разработку оборудования от уровня прототипов до постановки на производство, компонентную базу и проработку необходимых изменений в правовые акты.

12:04 «Добровольческий» батальон в Хабаровском крае, который хотят отправить в Украину, назвали «Барон Корф». Андрей Корф некоторое был приамурским генерал-губернатором, а также запомнился в связи с массовой гибелью политических заключенных на Карийской каторге в ночь на 8 ноября 1889 года.

В августе 1888 года заключенная революционерка Елизавета Ковальская отказалась встать перед Корфом, и ее перевели в Верхнеудинский тюремный замок под строгое одиночное заключение. В знак протеста ее товарищи потребовали уволить коменданта тюрьмы и несколько раз объявляли голодовки. Акции протеста повторялись в 1989 году. В октябре того же года появилась инструкция от самого барона Корфа об изменениях в содержании политзаключенных — она разрешала применение силы и телесные наказания, ранее возможные только по отношению к уголовникам. На основании этой инструкции лично Корф приказал наказать народницу Надежду Сигида 100 ударами розг.

В ту же ночь Сигида, Ковалевская и еще две революционерки приняли смертельную дозу морфия. В мужской тюрьме пытались отравиться 16 политзаключенных. Всего умерло шесть каторжан. Скандал стал международным, правительство Российской империи запретило телесные наказания для женщин, а Карийская каторга была ликвидирована.

Теперь же хабаровский губернатор Михаил Дегтярёв обещает по 250 тыс. рублей единовременно за вступление в батальон «Барон Корф».



prokhab.ru

11:57 Жители Твери публикуют видео игры детей с мертвым голубем на площадке во дворе многоквартирного дома. Ребята подкидывают труп птицы прямо в сопровождении взрослых.

11:48 Московский аэропорт «Шереметьево» переименовал свое мобильное приложение с «SVO» на Sheremetyevo. На это обратил внимание журналист Дмитрий Колезев.

«Даже не знаю, почему. Может, ассоциации какие-то плохие?» — отметил Колезев.

11:20 В Ангарске Иркутской области активисты раздали листовки в поддержку задержанных красноярских антифашистов, которых обвинили в планах «поджечь военкомат из-за позиции по спецоперации». В городе также прошел пикет.

Все подробности читайте здесь.

10:39 В правительстве РФ прогнозируют пик спада инвестиций на первую половину 2023 года.

«Мы только-только сейчас входим в спад инвестиций, и пик падения придется на 2023 год, на первое полугодие, — заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. — Это связано и с ситуацией с доходами в отраслях, и с прибылью в отраслях, и с ограничением по производству, по импорту, оборудованию и так далее».

10:20 В Новосибирске продолжают расклеивать листовки с призывом идти в армию прямо на общедомовом имуществе. Об этом Тайге. инфо сообщили жители Советского района города.

Фото от читателя

Фотографию также опубликовала независимый депутат горсовета Светлана Каверзина. «У нас все так плохо, что теперь уже по объявлениям на подъездах набирают?» — спросила она в своем телеграм-канале.



Фото t. me/sveta_kaverzina



Главное на утро 14 августа

• В России наблюдается ажиотажный спрос на оформление шенгенских виз на фоне опасений о будущих визовых ограничениях для граждан РФ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на туристическом рынке.



За последние две недели число заявителей на шенгенскую визу выросло на 40%. «Особенно это чувствовалось в конце недели, на фоне заявлений эстонских властей», — заявила начальник корпоративного отдела визового агентства Марина Широкова.

• Instagram**** могут разблокировать в России, если владеющая им компания Meta**** изменит свою политику в отношении страны, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, представляющий Кузбасс.

«Во-первых, компания Meta**** должна перестать заниматься экстремистской деятельностью и дискриминацией. Во-вторых, мы ждем от ее руководства извинений перед нашей страной за легализацию призывов убивать российских граждан» — утверждает депутат.

• Группа «АлоэВера», запланированное выступление которой в Москве 6 августа сорвали под давлением властей, провела секретный концерт. На него зрителей приглашали по электронной почте. Но после выступления к владельцу площадки пришли сотрудники ФСБ, рассказала вокалистка группы Вера Мусаелян Медузе*.

Силовики допрашивали организаторов, отсматривали фотографии и записи с камер наблюдения, чтобы установить личности всех, кто пришел.

• Венгрия начала получать дополнительные объемы российского газа от «Газпрома». Об этом рассказал госсекретарь МИД страны по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

«Правительство приняло решение о закупке примерно 700 млн кубометров природного газа в дополнение к уже законтрактованным объемам. Зная сегодняшние европейские рыночные условия, ясно, что приобретение такого большого количества [газа] невозможно без российских источников, поэтому министр Петер Сийярто недавно провел переговоры в Москве», — написал Менцер в соцсетях.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.