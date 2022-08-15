Прокурора попросили проверить решение новосибирского губернатора о резком повышении тарифов ЖКХ

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Прокурора попросили проверить решение новосибирского губернатора о резком повышении тарифов ЖКХ
15 Авг 2022, 12:04

Прокуратура Новосибирской области проверит законность повышения тарифов ЖКХ в регионе. По решению губернатора, плата за тепло и горячую выросла сразу на 11,5% вместо запланированных 5%.

Независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина попросила областного прокурора проверить законность повышения тарифов ЖКХ. Напомним, губернатор Андрей Травников («Единая Россия») подписал распоряжение об увеличении среднего индекса повышения тарифов ЖКХ во второй половине 2022 года с 5,2% до 9%. Тарифы на тепло и горячую воду вырастут сразу на 11,15%, в то время как с 1 июля эти услуги должны были подорожать лишь на 5,2% (в рамках предела, установленного для региона на федеральном уровне).

«<…> Коммунальные услуги по горячей воде и отоплению изменились в сторону увеличения до 11,15%, то есть более чем в два раза от рекомендуемых правительство РФ, — отметила Каверзина в обращении прокурору. — Я не являюсь специалистом в области права, но, тем не менее, даже мне понятно, что постановление губернатора явно противоречит распоряжению правительства РФ».

Депутат попросила проверить законность распоряжения Травникова и, в случае нарушений, «привлечь виновных лиц к ответственности».

Жители получат квитанции с новыми тарифами уже в августе. Из документа следует, что решение чиновников связано с переходом Новосибирска на систему расчета за тепло по методу «альтернативной котельной». Но оно не согласовывалось с представительными органами муниципалитетов, которых касается решение — в частности горсоветом Новосибирска, отмечала другой независимый депутата Наталья Пинус.

Кроме того, Пинус напомнила, что при принятии решения о переводе Новосибирска в «ценовую зону», то есть на порядок тарифообразования по принципу «альткотельной», депутатам и жителям обещали поднять тариф максимум на 7,2%. Деньги за тепло и горячую воду, напомним, собирает «Сибирская генерирующая компания», связанная с миллиардером Андреем Мельниченко.


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Прокурора попросили проверить решение новосибирского губернатора о резком повышении тарифов ЖКХ
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