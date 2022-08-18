Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 167

© Диана Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

19:50 Лидер партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» Сергей Миронов написал донос в Генпрокуратуру РФ на члена исполкома Российского футбольного союза (РФС), президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева.

Алаев после избрания на пост главы РПЛ сказал, что пока не видит возможностей для включения крымских команд в общероссийские соревнования под эгидой РФС.

«Крым — это особая зона под юрисдикцией УЕФА. РФС выходил с предложением развивать футбол там, — говорил Алаев. — ФИФА и УЕФА ничего не сделали из обещанного в плане инфраструктуры и финансов. Мы были близки к определенным решениям, но диалог 24 февраля закончился. Недавно диалог возобновился».

Миронову не понравились слова Алаева. « Гражданин РФ , который представляет российскую общественную организацию, почему-то считает допустимым публично выступать за нарушение Конституции и ее ключевого положения о территориальной целостности страны, — говорится в заявлении депутата Госдумы, поступившем Тайге.инфо. — Господин Алаев почему-то считает допустимым, что у национальной федерации есть хозяева за рубежом, от воли которых зависит, считать ли Крым российским и могут ли крымские команды участвовать во внутренних турнирах. Считаю такую „позицию“ аморальной, противозаконной, противоречащей интересам страны и отечественного спорта. Не только я, но и, судя по возмущенной реакции, большинство болельщиков так думают. Такие вещи нельзя оставлять безнаказанными».

Сергей Миронов отправил депутатский запрос генпрокурору Р Ф Игорю Краснову, чтобы проверить Алаева «на предмет нарушения законодательства РФ и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования».

19:02 Госдума отдала два госконтракта автономной некоммерческой организации «Университет мировых цивилизаций имени Владимира Вольфовича Жириновского». Об этом говорится на сайте госзакупок.

Госдуме понадобились «экспертно-аналитические исследования» на темы «Разработка антикризисных мер нормативного правового характера для минимизации ущерба от международных ограничений в науке и высшем образовании в России» и «Анализ правоприменительной практики и разработка рекомендаций по совершенствованию государственной политики регулирования жилищного строительства в условиях быстро меняющейся политико-экономической ситуации». Первым на это обратил внимание телеграм-канал «Арбитр».

Оба контракта отдали «университету Жириновского» по 1,85 млн рублей (в сумме 3,7 млн), хотя начальная стоимость была 4 и 3,8 млн соответственно. Деньги выделят из бюджета.

АНО «Университет мировых цивилизаций» основан лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который умер в апреле 2022 года. При этом организация регулярно получает финнасирование из федерального бюджета. На 2022-й было запланировано 400 млн рублей.

Кроме того, «Университет мировых цивилизаций» с 2017 года получал госконтракты от Минспорта РФ , Московского государственного институт международных отношений (МГИМО) и от аппарата Госдумы, которую возглавляет единоросс Вячеслав Володин. Выручка организации в 2021-м составила около 217 млн, чистая прибыль — 26,2 млн рублей.

18:19 Митинг с требованием отставки главы администрации запланировали в Нижневартовске Тюменской области. Заявку в мэрию подал первый секретарь городского отделения КПРФ Дмитрий Хрипунов, сообщили Тайге. инфо местные коммунисты.

Акция заявлена из-за «нарушения конституционных прав несовершеннолетних граждан России на образования» и связана, в том числе со сроками строительства одной из школ. Митинг запланирован на 1 сентября на пересечении улицы Пионерская и Рябинового бульвара.

Мероприятие заявлено на 500 человек, говорится в уведомлении (копия имеется в распоряжении редакции).

Администрацию Нижневартовска возглавляет единоросс Дмитрий Кощенко. Он — выходец из налоговой службы.



17:55 Новосибирский областной суд отменил штрафы четырем задержанным на акции протеста на площади Ленина 6 марта, передает ОВД-инфо**.

«Ольгу Еркаеву, Камиллу Кучкарову, Анну Ямпольскую и Валерию Васильеву задержали во время акции 6 марта. В полиции на них составили протоколы по статье о нарушении антиковидных ограничений (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП), — напомнили правозащитники. — В последствии суды первой инстанции назначили им штрафы от одной до двух тысяч рублей. Все задержанные вместе защитниками подали ходатайства в областной суд об отмене штрафов и прекращении административного производства в связи с отменой установленных ограничений на проведение публичных мероприятий».

Суд встал на сторону жительниц.

17:19 В одном из поселений в Туве на деревянном бараке. Фото от читателя Тайги.инфо.





16:50 После весеннего снижения в июне портфель ипотечных кредитов жителей Новосибирской области вернулся к росту. Вырос и объем выданных средств, утверждают в ЦБ РФ.

Все подробности читайте здесь.

16:04 Независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова объявлена в межгосударственный розыск (по СНГ), сообщил и.о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Александр Феофанов, передает «Ъ-Сибирь».

При этом объявление в межгосударственный розыск и так происходит незамедлительно, если имеются сведения о выезде разыскиваемого лица из РФ, говорится в приказе МВД. Пирогова, напомним, уже находилась в федеральном розыске.

Хельгу Пирогову задержали в ночь на 22 июля после благотворительного аукциона, на котором собирали деньги на оплату решения суда по акциям протеста 2021 года. На нее составили протокол о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) за твит о погибших военных от 15 июля, который был удален (а твиттер, при этом, официально заблокирован в РФ).



Но на следующий день глава СК РФ Александр Бастрыкин лично захотел завести уголовное дело и поручил это новосибирскому управлению ведомства. Производство начали по ч. 1 ст. 207.3 УК («распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ»). Депутат уехала из России.

15:49 В Ростове 33-летний капитан ВС РФ из Московской области застрелил 51-летнего таксиста «из-за политических споров», передает 161.ру.

«По предварительной версии, капитан начал доказывать мужчине свою политическую позицию по поводу действий на Украине. Оба не сошлись во мнениях. Подозреваемый дает показания и пока в них путается, — рассказал источник издания. — Погибший получил четыре пулевых ранения из 9-миллиметрового ПМ. Скорую вызвали неизвестные лица, но медики не успели бы спасти».

Погибший был уроженцем Азербайджана и проживал в селе Рясном в Матвеево-Курганском районе области, пишет издание.

15:20 ЦИК РФ считает, что СМИ не имеют права обжаловать отказы в аккредитации, потому что якобы не обладают соответствующими правами с точки зрения выборного законодательства. Об этом пишет ИА «Закон» со ссылкой на позицию ЦИК, отраженную в возражениях, которые поступили в Тверской суд на иск, оспаривающий отказ в аккредитации.

14:48 Главное ток-шоу «Общественного телевидения России» «ПРАВ!ДА?», посвященное внутренним проблемам страны, закрыто. Также закрыта дирекция общественно-политического вещания канала, сообщила ее замглавы Елена Карпова в соцсетях.

Два из недавних выпусков были посвящены лесным пожарам и проблемам здравоохранения.

14:40 Эстония перестала впускать россиян по шенгенским визам, выданным страной. Решение правительства вступило в силу 18 августа.

Но в Эстонию по-прежнему могут въезжать граждане РФ, имеющие долгосрочный вид на жительство, те, у кого в Эстонии есть близкие родственники, а также работающие в стране дипломаты и члены их семей, люди, связанные с международными грузовыми и пассажирскими перевозками, и те, кто въезжает в Эстонию по гуманитарным причинам.

В то же время 18 августа движение грузовиков через границу России и Эстонии в Ленинградской области через пункт пропуска Ивангород-Нарва остановлено с 09:00 до 12:00, сообщила Федеральная таможенная служба. Это объяснили «ремонтом дорог, прилегающих к погранпереходу».

14:20 В Новосибирске начали продавать Coca-Cola из Кыргызстана. Фото от читателей.

Кроме того, корреспондент Тайги. инфо также заметил, что на прилавках некоторых магазинов появилось пиво известных брендов, произведенное в Казахстане — в частности, Kozel.

Предоставлено читателем

14:18 Мобильные приложения авиакомпании Utair 19 августа приостановят работу после блокировки AppStore и Google Play.

13:59 Сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска» пропали из архивов «Кинопоиска», сообщает «Коммерсант».

Фильмы и сериалы, вышедшие до 2022 года, также оказались недоступны и в других российских онлайн-кинотеатрах.

После ухода из России кинокомпаний Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures и Universal Pictures, которые остановили продажу лицензий на новые фильмы весной, российские сервисы говорили, что старых библиотек санкции не коснутся.

В «Кинопоиске» уточнили изданию, что продление договоров на старые фильмы сейчас занимает больше времени и проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney «действительно могут быть пока недоступны».



13:32 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вступился за книгу «Полынная елка» детской писательницы Ольга Колпаковой о депортации поволжских немцев, которую в конце июля начали изымать из библиотек региона, а также повысили ей возрастной ценз до 18+ после экспертизы доцента УрГПУ Ивана Поппа. Он усмотрел в книге внушение «либерального европейского направления» и «неуважительное отношение к власти».

«Книги — особенно такие — должны оставаться и в библиотеках, и в школах, и в программе для внеклассного чтения. Легкой истории нет ни у одной великой страны. А наша задача — знать, ценить наше прошлое, учиться на ошибках, чтобы не допускать их будущем. И мне кажется, эта повесть учит подростков именно этому — как не допустить ошибок прошлого. Я надеюсь, что впредь мы не будем охотиться на ведьм, не будем сжигать книги», — цитирует Куйвашева 66.RU.

«Полынная елка» вышла в 2017 году. Она рассказывает о девочке Марийхе, которую во время Великой Отечественной войны вместе с бабушкой, мамой и сестрами сослали в Сибирь.



13:00 Российские магазины намерены продавать просроченные продукты. Первым к поиску покупателей таких товаров приступила сеть магазинов «Магнит», сообщают «Известия» со ссылкой на документы компании об управлении устойчивым развитием.

В документах уточняется, что компания уже приступила к заключению договоров с партнерами о продаже просрочки. В компании заявили, что просроченные товары собираются продавать компаниям, которые производят корма и удобрения.



12:48 Большая часть российских вузов зачислила абитуриентов, результаты ЕГЭ которых гораздо хуже, чем у поступающих в 2021 году, передает «Коммерсант».

Издание сравнило статистику приемных комиссий в 2021 и 2022 годах. Эта проблема коснулась в основном технических специальностей. Некоторые вузы отмечают, что нынешние выпускники сдали ЕГЭ по профильной математике и физике хуже, чем те, кто заканчивал школу в 2021-м, другие указывают на то, что школьники реже стали выбирать эти два предмета для сдачи экзамена. Еще одной причиной может быть отмена «второй волны» зачисления.

12:32 Новосибирцы сообщили главе С К Александру Бастрыкину о нехватке инсулина для детей с диабетом и медицинских приборов. По данным руководителя новосибирского СК, возбуждено уголовное дело и проверяется версия о хищении.

Подробности читайте здесь.



12:00 В одном из крупнейших торговых центров Новосибирска «Гигант» на Бердском шоссе открылся «Китай город». Он представляет собой огромный вещевой магазин, а в качестве эмблемы использует один из символов КНР — панду.

В комментариях к рынку в сервисе «2ГИС» пользователи утверждают, что ценники в «Китай городе» — «от магазина Low Price». Такой торговый комплекс находится ​на Толмачёвской, 15/1

ТЦ «Гигант» принадлежал холдинг «Сибирский гигант» бывшего депутата новосибирского заксобрания Александра Манцурова. В 2021 году компанию купила томская ГК «Лама», развивавшая в Сибири нидерландскую сеть SPAR. На Бердском шоссе открылся гипермаркет INTERSPAR. Но в конце декабря 2021-го основателя «Ламы» Владислава Левчугова задержали по подозрению в посредничестве при передаче взятки, его посадили в СИЗО.

11:23 Чистый убыток крупнейшего оператора электричек в России — Центральной пригородной пассажирской компании — по итогам первой половины 2022 года составил 4,3 млрд рублей, говорится в отчетности перевозчика. За аналогичный период 2021-го убыток составил лишь 1 млрд.

Выручка компании за полгода сократилась с 25,5 до 24,2 млрд рублей.

11:00 Долги по зарплатам в томском футбольном клубе «Томь» достигли 31 млн рублей. Это следует из данных базы службы судебных приставов, на которые обратил внимание «Интерфакс». С начала августа возбуждено 131 исполнительное производство из-за долгов по зарплате в «Томи».

По итогам прошедшего сезона «Томи» удалось сохранить место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Но в мае сибирскому клубу отказались выдать лицензию для участия в ФЛН, а назначенный Путиным врио губернатора Владимир Мазур исключил финансирование команды из областного бюджета.

vk.com/fctomtomsk

Главное на утро 18 августа

• Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на политика Алексея Навального, его соратников, объявленный Генпрокуратурой нежелательной организацией расследовательский сайт Insider* и другие СМИ из-за расследования про министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он потребовал удалить его совместную с Лавровым фотографию, сообщил сам Навальный, который только что вышел из ШИЗО владимирской ИК-6.



«Еще Дерипаска требует удалить и опровергнуть наше расследование о том, что он дает взятки главе МИД Р Ф Лаврову и содержит его вторую семью. А также уничтожить любые упоминания о своей связи с [американских юристом и лоббистом] Полом Манафортом», — рассказал политик.

Иск рассмотрит Зеленоградский суд.

• В правительстве захотели отказаться от увеличенного объема накопительных пенсий на ближайшие годы. Минтруда предложило отложить с 2023 года до 2025 года переход на определение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии исходя из актуальных данных Росстата о численности мужчин 60 лет и женщин 55 лет и ожидаемой продолжительности их жизни. В этом возрасте они могут обращаться за накопительной пенсией, если они перечисляли туда взнос.

Дело в том, что накопления можно получить в виде единовременной выплаты, срочной пенсии не длиннее 10 лет или в виде пожизненной пенсии. И вот в последнем случая для расчета ежемесячных выплат общая сумма накоплений делится на ожидаемый период выплаты — чем он больше, тем меньше ежемесячная выплата, пишет РБК. Но за последние годы во время пандемии ковида ожидаемая продолжительность жизни снизилась, и выплаты по актуальным данным Росстата привели бы к тому, что месячные выплаты за счет накопительной пенсии были бы выше.

Напомним, что с 2014 года пенсионные накопления были заморожены: взносы полностью стали направляться на страховые пенсии в ПФР. Это совпало с присоединением Крыма.

• Савеловский суд Москвы признал публициста и историка Бориса Кагарлицкого* виновным в отсутствии плашки иноагента (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП) оштрафовал на 10 тыс. рублей.

Минюст включил Кагарлицкого в реестр СМИ-иностранных агентов 6 мая.

• Российский десантник Павел Филатьев, написавший книгу о первых днях «спецоперации», уехал из страны. Об этом сообщил основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, оперативники ФСБ не смогли задержать Павла и «отправить его под стражу по липовым уголовным делам».

«Мы не оказывали давление на Павла, решение он принял самостоятельно, но как только он так решил, был задействован экстренный план эвакуации», — рассказал Осечкин.



*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.