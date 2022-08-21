Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 170
Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Дочь публициста Андрея Дугина погибла при взрыве.
10:01 Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла с 84,9 тыс. до 102,8 тыс. га, передает «Авиалесохрана».
Сложнее всего ситуация в Якутии, где огнем охвачено более 80 тыс. га.
Главное на утро 21 августа
• В Московской области при взрыве машины погибла Дарья Дугина — это дочь публициста с ультраправыми консервативными взглядами Александра Дугина.
По данным Baza, Дугина в момент взрыва ехала джипе Land Cruiser Prado на Можайском шоссе и погибла на месте. Официально силовики пока не говорили о гибели Дугиной. Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил лишь сам факт взрыва.
Дарья Дугина вела телеграм-канал, в котором поддерживала «спецоперацию», выступала в различных ток-шоу, а также читала лекции в книжном магазине «Листва», популярных у ультраправых. Адвокат Дмитрий Аграновский уверен, что покушение могло планироваться на Александра Дугина.
Александр Дугин — философ и политолог, продвигающий идеи «евразийства» и сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками. Американские СМИ называли Дугина «мозгом»
президента РФ ВладимираПутина.
• Мужчина и женщина из России задержаны в Албании по подозрению в шпионаже. Они и еще один украинец пытались проникнуть на военный завод и сделать фотографии, утверждают в минобороны страны.
«Три человека с паспортами России и Украины пытались проникнуть на завод», — уточнили власти.
При попытке остановить иностранцев два охранника предприятия получили ранения, добавили в министерстве. В посольстве России в Тиране сообщили РИА Новости, что дипмиссию о задержании российских граждан не оповещали.
• Венгерский лоукостер Wizz Air передумал возобновлять рейсы между Москвой и Дубаем после появления в соцсетях призывов к бойкоту компании. Ранее перевозчик объявил, что продолжит полеты, приостановленные после 24 февраля.
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Затем Ульянов удалил сообщение, заявив, что его неправильно поняли. «Я должен извиниться. Конечно, я имел в виду США с их поставками вооружения и президента Украины, который только вчера заявил, что исключает какие-либо переговоры о мире. Действительно, никакой пощады к украинскому населению с их стороны», — утверждает Ульянов.
МИД Австрии выразил возмущение из-за «бесчеловечных заявлений» Ульянова и вызвал его к себе.
*По версии
**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».
***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
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