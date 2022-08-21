Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 170

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Дочь публициста Андрея Дугина погибла при взрыве.

10:01 Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла с 84,9 тыс. до 102,8 тыс. га, передает «Авиалесохрана».

Сложнее всего ситуация в Якутии, где огнем охвачено более 80 тыс. га.

Главное на утро 21 августа

• В Московской области при взрыве машины погибла Дарья Дугина — это дочь публициста с ультраправыми консервативными взглядами Александра Дугина.



По данным Baza, Дугина в момент взрыва ехала джипе Land Cruiser Prado на Можайском шоссе и погибла на месте. Официально силовики пока не говорили о гибели Дугиной. Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил лишь сам факт взрыва.

Дарья Дугина вела телеграм-канал, в котором поддерживала «спецоперацию», выступала в различных ток-шоу, а также читала лекции в книжном магазине «Листва», популярных у ультраправых. Адвокат Дмитрий Аграновский уверен, что покушение могло планироваться на Александра Дугина.

Александр Дугин — философ и политолог, продвигающий идеи «евразийства» и сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками. Американские СМИ называли Дугина «мозгом» президента РФ Владимира Путина.

• Мужчина и женщина из России задержаны в Албании по подозрению в шпионаже. Они и еще один украинец пытались проникнуть на военный завод и сделать фотографии, утверждают в минобороны страны.

«Три человека с паспортами России и Украины пытались проникнуть на завод», — уточнили власти.

При попытке остановить иностранцев два охранника предприятия получили ранения, добавили в министерстве. В посольстве России в Тиране сообщили РИА Новости, что дипмиссию о задержании российских граждан не оповещали.

• Венгерский лоукостер Wizz Air передумал возобновлять рейсы между Москвой и Дубаем после появления в соцсетях призывов к бойкоту компании. Ранее перевозчик объявил, что продолжит полеты, приостановленные после 24 февраля.

• Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов написал в твиттере: «Никакой пощады украинскому населению!» Так он отреагировал на твит президента Украины Владимира Зеленского со словами благодарности США за помощь.

Затем Ульянов удалил сообщение, заявив, что его неправильно поняли. «Я должен извиниться. Конечно, я имел в виду США с их поставками вооружения и президента Украины, который только вчера заявил, что исключает какие-либо переговоры о мире. Действительно, никакой пощады к украинскому населению с их стороны», — утверждает Ульянов.

МИД Австрии выразил возмущение из-за «бесчеловечных заявлений» Ульянова и вызвал его к себе.

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