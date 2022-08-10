Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 159

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Взрывы в Крыму.

09:52 В Новосибирске на директора частного «Новоколледжа» Сергея Чернышова написали донос. Его отправили в министерство образования, следует из сообщения Чернышова в соцсетях.

«На этот раз повод серьезный — рассказывал сюжет сказки „Гадкий утёнок“ и тем самым вел антироссийскую пропаганду и (о боже!) навязывал абитуриентам либеральные ценности, — рассказал директор. — В ответном письме пришлось перессказывать министру образования (которому, увы, на это ещё нужно как-то отвечать) сюжет сказки Гадкий утёнок, значение словосочетания „скотный двор“ и аллегорическое значение веры в ценность индивидуальности».

Главное на утро 10 августа



• Серия взрывов произошла в Крыму в районе российской армейской базы. В министерстве обороны России заявили, что на территории аэродрома «Саки» в районе Новофедоровки на площадке хранения «произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов». По предварительным данным, причиной стало нарушение требований пожарной безопасности, сообщил ТАСС источник в Минобороны.



В Минобороны утверждали, что никто не пострадал и техника не повреждена. Но власти Крыма заявили, что в результате взрывов один человек погиб и девять пострадали, в том числе двое детей.

• Сотрудники ФСБ и МВД задержали администраторов нескольких крупных телеграм-каналов, пишет Baza. Речь идет, в частности, о каналах «Финансовый караульный» (81 тыс. подписчиков), «Адские бабки» (38 тыс.), «Мамкин финансист» (84 тыс.), «Е-магия» (120 тыс.), Riddle (99 тыс.) и «Проект „СКАНЕР“» (199 тыс.)

Администраторов большей части каналов якобы обвиняют в вымогательстве денег у пиар-службы «Ростеха» за не публикацию негативной информации о госкомпании. Басманный суд Москвы арестовал троих администраторов телеграм-канала «Проект „Сканер“» по обвинению в мошенничестве в крупном размере, сообщил источник ТАСС. По его данным, основатель канала — журналист Руслан Карпук, которого заочно арестовали по ч. 2 ст. 207.3 УК («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ за пределами РФ»). Он объявлен в международный розыск. По его делу также якобы проходит журналист Майкл Наки.

В телеграм-канале «Мамкин финансист» позже появилось сообщение о том, что Baza ошиблась: «Хотим сказать, что мы не состоим ни в какой сетке каналов — нам и с одним каналом справиться бы».

• Лефортовский районный суд Москвы до 2 октября арестовал бывшего гендиректора Российской корпорации средств связи (РКСС) Евгения Мельника. РКСС связанна с «дочкой» «Ростеха» — холдингом «Росэлектроника».

Мельника подозревают в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 1 ст. 201.1 УК).

• На журналиста и муниципального депутата Ильи Азара составили административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Дело рассмотрит Тверской районный суд Москвы. О производстве Азар узнал только из карточке дела: «Долго сейчас смеялся, увидев свою новую административку на сайте Мосгора. Меня тоже решили снять с выборов (по статье за экстремистскую символику), как и множество дорогих и любимых коллег-муниципальных депутатов! Но есть один нюанс… Я-то не участвовал в этих выборах! И на момент регистрации дела у судьи дедлайн по сдаче документов две недели как истек!»

В Москве массово снимают оппозиционных политиков и действующих независимых депутатов с выборов под предлогом «причастности» к «экстремистской деятельности» — на них составляют протоколы прямо во время кампании, и они подпадают под недавно принятый репрессивный закон, поражающих в правах на избрание.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.