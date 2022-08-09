Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 158

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Мужчина получил год колонии за плакат «Улыбнись, если Путин надоел».

18:20 Осенью аренда съемных квартир в России может подорожать на 20%, сообщают «Известия».

18:15 Иркутские власти отказали активистам в проведении митинга за отмену статей о «фейках» и «дискредитации« армии. Они сослались на «антиковидные ограничения».

Митинг хотели провести 20 августа. Заявку в мэрию отправили правозащитник Валерий Тетерин, глава регионального отделения партии «Яблоко» Григорий Грибенко и основатель движения «Новая Россия — свободная страна» Павел Харитоненко. По их мнению, статьи 207.3 УК РФ (фейки) и 20.3.3 КоАп РФ (дискредитация), противоречат Конституции, которая гарантирует свободу слова и запрет цензуры.



17:54 Коммунисты провели в Москве акцию против применения электронного голосования на сентябрьских выборах. На нее пришли около 500 человек, в том числе депутаты Госдумы, сообщил в своем тг-канале координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Участники встречи потребовали от властей проведения честных выборов в сентябре и отмены ДЭГ, которое «в нынешнем виде, не поддающемся контролю, только облегчает возможность фальсификации итогов голосования».

Фото: t.me/udaltsov1977



17:32 «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку российской нефти по «Дружбе» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Транснефть».

«Компания остановила транзит российской нефти из-за того, что „Транснефть“ не смогла оплатить ее услуги из-за санкций ЕС, — заявили в компании. — Транзит продолжается через Белоруссию в направлении Польши и Германии».



17:15 Россия отказалась исполнять решение ЕСПЧ о присуждении компенсации брату умершего от пыток жителя Казани, сообщил в своем тг-канале правозащитник Павел Чиков.

1 февраля 2012 года замдиректора Казанского техникума ж/д транспорта Павла Дроздова доставили в отдел полиции «Юдино». Там пять полицейских нанесли мужчине удары и, надев наручники, связали его ремнем и веревками, уточнил Чиков.

«Несмотря на запись с камер видеонаблюдения, СК возбудил уголовное дело лишь через восемь месяцев. На протяжении пяти лет оно неоднократно прекращалось и возобновлялось, — добавил правозащитник. — И лишь в 2017 году, после регистрации жалобы брата Дроздова в ЕСПЧ, четверым полицейским предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ)».

Силовики получили условные сроки, а пятый фигурант покончил с собой. ЕСПЧ присудил €64,400 брату погибшего от пыток Дроздова. Генпрокуратура ответила, что не будет исполнять это решение.

16:51 Руководитель узбекской диаспоры в Перми Джахонгир Джалолов предложил создать добровольческий батальон для участия в «спецоперации» в Украине, передает «Звезда».

Джалолов отметил, что переехавшие из Узбекистана живут и работают в России, а их дети посещают российские детсады, школы и университеты.

«Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Предлагаю сформировать добровольческий батальон и назвать его великим именем „Амир Тимур“», — заявил он.

16:36 Минстрой предложил выдавать «жилищные сертификаты» для возвращения в РФ россиянам, живущим за рубежом. Их обещают тем, кто захочет переехать в Дальневосточный федеральный округ. Власти выделят на проект около 500 млн рублей, передает ТАСС.

15:48 Концерты украинской певицы Ани Лорак в Новосибирске и Красноярске отменены, говорится на сайте nsk.kassy.ru и в паблике тура.

Сайт «Культуромания» связал отмену выступлений с «критикой спецоперации со стороны певицы». Но украинские медиа напоминают, что она так и не высказывалась против действий Кремля.

15:40 Журналисты кремлевского пула РИА Новости опубликовали фотографии замглавы Совбеза Р Ф Дмитрия Медведева с учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области. На одной из них бывший президент России смотрит в окуляры с опущенными крыщечками.

15:00 В Новосибирской области резко выросло число самозанятых. Количество индивидуальных предпринимателей сокращается.

Все подробности читайте здесь.

13:39 IKEA закроет свою онлайн-распродажу в России 15 августа.





13:26 Росавиация в 28-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты юга и запада России. На этот раз до 17 августа.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится на сайте Росавиации.

12:58 Новосибирскую типографию норвежской корпорации Amedia — АО «Прайм принт Новосибирск» — выкупило АО «Советская Сибирь», которое находится под управлением государственных «Российских газет». Об этом узнал «Ъ-Сибирь».

Сделка заключена по согласованию со структурой Shkulev Media Holding Виктора Шкулёва, которой Amedia ранее передала свой актив в Новосибирске. По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Прайм принт Новосибирск» было учреждено норвежским «А-Прессен Рашен Медиа Ас» и ООО «Сибирская медиа группа» Виктора Шкулёва, Дмитрия Усачёва и Антона Иванова.

Amedia объявила об уходе из России в апреле 2022 года. Четыре типографии из шести, которые находились в собственности корпорации, были переданы главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Еще одну, воронежскую — местному издателю и публицисту Александру Лапину, а новосибирское предприятие — холдингу Виктора Шкулёва. Теперь же Шкулёв передал актив связанной с государством структуре.

Выручка теперь уже бывшей норвежской типографии в Новосибирске в 2021 году составила 156,7 млн рублей. Чистая прибыль 10,6 млн.

12:49 В Новосибирске замечен такой стикер. Фото от читателя.





12:27 В правительстве предложили собирать биометрические данные россиян в Единую биометрическую систему (ЕБС) без их согласия, узнал «Коммерсантъ». В распоряжении издания оказались поправками к проекту приказа Минцифры, определяющего порядок сбора и хранения биометрических данных.

В пояснительной записке утверждается, что размещение биометрии из ЕБС из иных информационных систем без согласия людей закреплено в поправках к закону «Об информации», принятых 6 июля. Обновленный федеральный закон действительно вступил в силу в июле 2022 года.

Отказ от получения согласия гражданина на сбор и актуализацию биометрии в ЕБС может привести к тому, что данные будет собираться непрерывно из любых возможных источников, отметил главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности «ЭБР» Кирилл Ляхманов. А это могут быть камеры наблюдения на входе в метро, камеры в банках и финансовых организациях, камеры на входе в МФЦ и другие. Поэтому хранение такого объема данных о человеке в единой системе делает последствия утечки катастрофическими, уточнил эксперт.

12:21 Казахстанские банки Jusan Bank и Forte Bank перестали принимать платежи и переводы в национальной валюте от клиентов местной «дочки» Сбербанка.

«Настоящим уведомляем вас о невозможности совершения клиентами ДБ АО „Сбербанк“ платежей и переводов в национальной валюте в пользу клиентов АО „First Heartland Jusan Bank“ и АО „Forte Bank“ в связи с отказом АО „First Heartland Jusan Bank“ и АО „Forte Bank“ в приеме платежей и переводов, согласно их внутренней политике», — цитирует сообщение «Интерфакс».

При этом ранее сообщалось, что казахстанская «дочка» Сбера получила возможность работать без ограничений до 11 октября 2022 года, так как управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило срок завершения сделок с ним еще на три месяца.



12:10 В Чите прошел митинг памяти жертв политических репрессий. На него пришли даже сити-менеджер и представитель губернатора. Они возложили цветы.

Все подробности читайте здесь.

11:00 Депутат Госдумы от Сахалина Алексей Корниенко (КПРФ) вступился за заблокированный сайт Sakh.com — это крупнейший информационный ресурс региона. Он направил обращения по поводу ограничения доступа генпрокурору РФ Игорю Краснову, главе Роскомнадзора Андрею Липову и министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву, передает издание.

Корниенко напомнил, что 5 августа без какого-либо предупреждения и объяснения причин произошла блокировка сервисов портала.

«Функционирование данных порталов как источников новостей и различных общественно значимых сведений и сервисов крайне важно для жителей Сахалинской области. Прошу вас дать поручение организовать проведение объективной и всесторонней проверки изложенных заявителем фактов и принять меры прокурорского реагирования в целях реализации свободы деятельности СМИ и недопустимости произвольного воспрепятствования их деятельности», — говорится в обращении генпрокурору.

Sakh.com — это крупнейший информационный сайт Сахалина и Курил. Это не только новостное издание, но и, но и различные популярные местные сервисы: от объявлений до онлайн-сервисов доставки еды, аренды квартир и продажи билетов. «Самая крупная ИТ-компания Сахалина со штатом более 70 человек», — говорили Тайге. инфо в фирме.



В ответ на блокировку редакция Sakh.com объявила о запуске зеркал своих ресурсов, но и их запретили. Затем издание перенесло свои проекты на отдельные сайты. «Лучшей поддержкой нашего портала будет распространение новых адресов наших проектов», — говорится в сообщении компании.

10:40 Верховный суд Хакасии продлил арест главного редактора сайта «Новый фокус» Михаила Афанасьева на два месяца. Журналист находится в СИЗО уже 4 месяца.

В отношении Афанасьева завели дело по пункту «а» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения) из-за публикации о том, что часть сотрудников хакасского ОМОНа отказались участвовать в «спецоперации» в Украине. Часть информации в статье якобы не соответствовала действительности.

У Афанасьева остались жена и дети.

Тайга.инфо публиковала показания росгвардейцев из дела против Афанасьева. Они рассказывали и о тех, кто отказался от поездки в Украину и о задачах, которые перед ними ставило командование.

Ранее адвокат Елена Илюшенко обжаловала обыски и изъятие носителей информации, указывая, что это поставило под угрозу конфиденциальность источников информации журналиста. Такие действия следственных органов нарушают профессиональную тайну журналиста, гарантированную статьей 41 Закона «О СМИ», и статью 10 Европейской Конвенции о защите прав человека, которая устанавливает право на свободу выражения мнения, напомнили в «Центре защиты прав СМИ» (Минюст РФ, считает его НКО, выполняющей функции иностранного агента). Но Верховный суд Хакасии признал обыски законными.

Главное на утро 9 августа

• Житель Калининграда Вадим Хайрулин получил год колонии по «дадинской» статье за неоднократные нарушения при проведении митингов (ст. 212.1 УК). Он выходил на акции в поддержку Алексея Навального и проводил пикет с плакатом «Улыбнись, если Путин надоел».



Хайрулина трижды штрафовали по ст. 20.2 КоАП (нарушения порядка проведения акций). Теперь судья Центрального райсуда Калининграда Людмила Сагий приговорила его к году колонии общего режима.

• Российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот» начали разбирать свои самолеты ради запчастей, которые они больше не могут купить в связи с санкциями, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

Агентство узнало, что «Аэрофлот» разобрал уже не менее одного самолета Sukhoi Superjet 100 и одного Airbus A350. Оборудование сняли и с пары самолетов Boeing 737 и Airbus A320, отметили журналисты.

• Российская «дочка» шведской компании Tetra Pak продана за 1 рубль. АО «Тетра Пак» выкупила московская фирма «Итон Инвестментс», узнал «Интерфакс».

ООО «Итон Инвестментс», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит бывшему и нынешнему гендиректорам АО «Тетра Пак» Игорю Акимову и Александру Криволапову. Первый, кстати, был соучредителем потребительского кооператива «Пограничник-Л».

Ранее Tetra Pak объявила, что прекращает инвестиции в РФ, сокращает производство и передаст российское подразделение местному руководству: «В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России».

• Данные участников программы лояльности мобильного оператора Tele2 появились в открытом доступе, сообщил телеграм-канал «Утечки информации». Стало доступно более 7,5 млн строк фамилиями и именами, телефонными номерами и полом клиентов.

Представитель оператора рассказал агентству ТАСС, что начато служебное расследование.

• В Смоленской области задержали четверых мужчин, среди которых был военнослужащий. Они якобы ворвались в пункт размещения беженцев и угрожали эвакуированным украинцам, передает связанный с Ксенией Собчак телеграм-канал «Осторожно, новости» без ссылки на источник.

Сначала компания из приграничных сел Смоленской области поссорилась с украинцем, переехавшим в регион. Затем группа мужчин с оружием ночью приехала в пункт размещения беженцев «Голоевка» в деревне Профилакторий ЗИЛ и стала ходить по домам беженцев. После этого они ушли в лес и якобы выстрелили в сторону поселения.

Среди задержанных оказался ранее судимый за побои 26-летний Никита Гордеев и его брат и старший лейтенант Таманской дивизии Михаил, утверждают журналисты.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.