Захват заложников в кемеровском СИЗО и требования заключенных. Главное

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Заключенные кемеровского СИЗО №1 взяли в заложники сотрудников изолятора. По сведениями правозащитников, они требовали защиты своих прав. В июне арестованные проводили голодовку после того, как их могли избить и изнасиловать одного из них дубинкой.

Заключенные в одной из камер кемеровского СИЗО-1 взяли в заложники сотрудников изолятора. Они напали на троих работников во время вечерней проверки, когда один из них открыл камеру, сообщил правозащитный проект Gulagu.net. По предварительным данным, в заложники взяли троих инспекторов отдела режима, которым 21−24 года. Два сотрудника — это девушки.



Нападавшие требовали вызвать прокурора и руководство ФСИН. Во время переговоров освободили одну из сотрудниц.

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«Источник сообщает, что на территорию СИЗО введены спецподразделения ФСИН, ФСВНГ и ФСБ, в ГУФСИН уже собирают сводный отряд из более чем 10 учреждений для освобождения сотрудников и последующего проведения карательной акции в отношении заключённых и жестокого избиения под видом „обысковых мероприятий“, — рассказывал в ночь на 22 августа основатель Gulagu.net Владимир Осечкин. — В Кемерово из Москвы уже вылетели сотрудники центральных аппаратов ФСИН и ФСБ, к руководству СИЗО и ГУФСИН также масса вопросов (начиная с того как три молодых неопытных сотрудника были допущены до проведения покамерной проверки)».

В ГУФСИН по Кемеровской области подтвердили факт захвата заложников. «При проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения. В настоящее время организованы переговоры, ситуация в учреждении контролируемая», — сказали в ведомстве «Интерфаксу».

К утру 22 августа стало известно, что двоих оставшихся сотрудников СИЗО освободили.

В июне 2022 года более 80 заключенных СИЗО-1 объявили голодовку, сообщал «Открытый город». Издание публиковало копию жалобы в прокуратуру от адвоката одного из арестованных.

«Заключенные требуют не поблажек, а защиты своих прав. Иным путем они защищать себя не могли, местные независимые правозащитники из „Сибири правовой“ Владимир Тараненко и Дмитрий Камынин сами взяты под стражу, избиты и содержатся в этом же СИЗО-1, а в кемеровские ОНК и УПЧ силовики допустили лишь кивал и соглашателей», — считает Владимир Осечкин.

«Со слов моего доверителя, с 30 на 31 мая в СИЗО-1 произошел факт насильственных действий в камере 38. Администрация СИЗО-1, в лице заместителя начальника <…>, а также оперуполномоченного <…> и группы других оперативников, неадекватно отреагировали на занавешенную видеокамеру в камере № 38 СИЗО-1, силой вытащили из камеры следственно-арестованных, избили их в кабинетах оперативных служб, с применением электрошокеров. При этом один из следственно-арестованных (фамилию мой доверитель сообщит лично прокурору, который будет проводить проверку), был изнасилован с помощью спецсредства — резиновой дубинки», — говорится в жалобе.

Часть заключенных «вскрылись» в знак протеста.

Доверитель адвоката, который обратился в прокуратуру, также пытался сообщить об акции протеста в ведомство через сотрудника администрации СИЗО. Но ему отказали.

Кемеровское СИЗО-1 возглавляет Александр Мельников.