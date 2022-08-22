Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 171

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

14:15 Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из трех из-за повреждений, сообщила корпорация. Через КТК идут поставки основного объема нефти из Казахстана на западные рынки — горючее из трубы отгружают на танкеры около Новороссийска.

«В августе 2022 года в ходе проведения водолазными группами плановых работ по техническому обслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести (примечание: танк плавучести представляет собой полую, наполненную воздухом конструкцию, которая предназначена для поддержания подводных рукавов шлангов в заданной конфигурации), — рассказали в компании. — Угроза населению, флоре и фауне Черного моря отсутствует, герметичность оборудования сохранена».

Ранее Россия приостановливала отгрузку казахстанской нефти под предлогом обнаружения в акватории порта Новороссийска 50 мин времен Второй мировой войны, а затем Приморский районный суд Новороссийска вовсе постановил приостановить деятельность КТК с 5 июля.

13:55 Новосибирский губернатор Андрей Травников показал себя на фоне разрушений в Мариуполе. Фотографии опубликованы в его телеграм-канале.

Фото t. me/TravnikovAndrey

13:20 Росавиация в 30-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты юга и запада России. На этот раз до 29 августа.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится на сайте Росавиации.

12:20 Сербия останется без российского газа с ноября, заявил президент страны Александр Вучич.

«Нам легче всего говорить о глупостях, и мы лучше всего умеем это делать в баре. <…> А про электричество, нефть и как мы переживем зиму речи не идет, так как российского газа для нас не будет с 1 ноября, потому что мы под санкциями», — цитирует Вучича Kurir.

12:13 Число аптек в России по итогам конца июня 2022 года сократилось на 275 точек, до 72 тыс. Уменьшение их количества произошло впервые почти за два года, подсчитали в RNC Pharma для «Ъ».



11:53 Почти 40% россиян этой осенью хотели бы перейти на другое рабочее место, а каждый пятый гражданин недавно уже это сделал, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

«67% меняют работу ради роста в заработной плате, более половины (52%) готовы сменить место работы, если на будущем месте будет более понимающее и приятное руководство, — цитирует исследование РИА Новости. — Около 45% хотят работать ближе к дому, еще 42% ищут более дружный коллектив и коллег, с кем комфортно работать плечом к плечу. 39% признаются, что от нового места ждут возможностей развиваться профессионально».

10:38 Немецкий производитель бытовой техники Bosch ищет покупателя на свои российские заводы, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники. Предприятия находятся в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом.

Заводы могут стоить до 4,4 млрд рублей, считают участники рынка. Они называют наиболее вероятными покупателями китайских или турецких вендоров.

Главное на утро 22 августа

• Морское пассажирское сообщение по Черному морю между основными туристическими городами юга остановлено «по техническим причинам». Об этом говорится на сайте перевозчика ООО «ВодоходЪ Экспресс».

«21−23 августа все рейсы отменены по техническим причинам. Продажа билетов приостановлена до полной ясности технического состояния судов. Чтобы вернуть денежные средства нужно заполнить заявление на возврат», — сказано в сообщении.

В аккаунте «Водохода» во «ВКонтакте» жители уже начали предъявлять претензии. На их сообщения публично не ответили.

• Высшая школа экономики (ВШЭ) запустит в новом учебном году курс о пропаганде для студентов программы «журналистика». Первым об этом рассказал телеграм-канал HSE Press.

Дисциплину смогут выбрать студенты 4 курса. «В рамках этого курса мы познакомимся с историей пропаганды, при этом особое внимание уделим XX столетию, где были выращены две самые мощные системы тотальной пропаганды — нацистская и советская. И где состоялось величайшее пропагандистское противоборство — „холодная война“, которую проиграла советская коммунистическая система», — сказано в описании курса.

«Так же студенты научатся технологии строительства собственных пропагандистских схем и структур, научатся работать в рамках „белой“, „серой“ и „черной“ пропаганды, использовать на практике элементы „проникающей (социологической)“ пропаганды», — также говорится на сайте ВШЭ.

• Бывший депутат Госдумы от Новосибирской области Илья Пономарёв утверждает, что за убийством Дарьи Дугиной (дочери Александра Дугина) стоит некая «Национальная республиканская армия». В телеграм-канале «Роспартизан» опубликовано аналогичное сообщение.

По словам Пономарёва, организаторы могли рассчитывать, что во взорванной машине будет не только Дарья Дугина, но и ее отец Александр Дугин, публицист с ультраправыми консервативными взглядами (оба поддерживали действия Кремля в Украине).

Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что под днищем джипа Дарьи Дугиной заложили бомбу мощностью порядка 400 грамм в тротиловом эквиваленте.

• Жители Кимры Тверской области опубликовали петицию на имя премьер- министра РФ Михаила Мишустина с требованием «принять меры к обеспечению водой жителей города».

«В ночь с 14 на 15 августа произошла авария на подводном водоводе, почти на неделю оставившая без питьевой воды более 20 тыс. человек. Это уже вторая подряд авария на данном объекте, первая была с 16 по 25 марта этого года», — сказано в обращении.

В ночь на 19 августа водолазы установили хомуты на изношенные трубы, подача воды началась, но при давлении ниже нормативного, чтобы избежать угрозы прорыва. Жители верхних этажей многоквартирных домов «не дождались воды даже после окончания ремонта», сказано в петиции. В случае очередной аварии без воды останутся более двух десятков тысяч жителей.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.