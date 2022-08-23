Еще трое новосибирцев погибли при спецоперации

23 Авг 2022, 15:30

Еще трое военнослужащих из Новосибирской области погибли в Украине. Среди них оказался майор.

31-летний гвардии ефрейтор десантных войск Иван Драгун погиб во время «спецоперации». Его похоронили в поселке Тайский Чановского района, сообщает госсайт новосибирского правительства Vn.ru.

Кроме того, в Маслянино прошли похороны 24-летнего ефрейтора Евгения Штоппеля, говорится на сайте районной администрации. 

Ранее также стало известно о гибели майора Павла Штепа. О его смерти сообщила администрация Краснозерского района в своем телеграм-канале.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 64−65.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

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