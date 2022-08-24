Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 173

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Евгений Ройзман задержан по уголовному делу, РФ может остаться без сайры.

13:10 Силовики завели в квартиру Евгения Ройзмана двух понятых. Их лица нельзя разглядеть из-за масок, сообщает Е1.RU.

13:08 Уголовное дело против Евгения Ройзмана возбудили из-за видео в его Youtube-канале, сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

13:03 Обыск в Фонде Ройзмана начался в присутствии адвоката, передает Е1.RU. После обыска политика собираются везти на допрос в Следственный комитет.

По информации издания, силовики вынесли из квартиры Ройзмана несколько пакетов и коробку. Это может быть моноблок iMac.



12:29 В Екатеринбурге в офисе фонда политика Евгения Ройзмана начался обыск, сообщает журналист Дмитрий Колезев в своем тг-канале.

Фонд Ройзмана помогает тяжелобольным детям.

Силовикам удалось также попасть в Музей невьянской иконы, основателем которого является Ройзман. Там изымают иконы, передает RusNews.



12:00 Российские СИЗО заполнены на 96%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ФСИН.

10:30 На московского муниципального депутата Константина Янкаускаса составили протокол о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) из-за молитвы папы римского Франциска. Поводом стал пост от 14 марта, в котором политик процитировал молитву понтифика о мире в Украине.

«Я не очень понимаю, что вообще говорить на суде. Как может молитва о мире и жизни, кого-то дискредитировать? Это какой-то абсурд и реально попытка назвать белое черным», — отметил Янкаускас в своем телеграм-канале.

Судья Зюзинского районного суда Слюзова решила, что предоставленных полицией материалов достаточно для рассмотрения по существу. Заседание назначено на 26 августа.

10:10 В РБК сокращают десятки сотрудников, а некоторым снижают зарплаты, узнала Медуза* от действующих и бывших работников.

По словам собеседников издания, в частности, уволены заместитель главного редактора РБК Иван Макаров, медиааналитик Артем Контарев и руководитель отдела «Потребрынок» Сергей Соболев. Несколько сотрудников отдела «политика и общество» уволились по собственному желанию. С начала 2022 года этот отдел РБК сократился почти вдвое.

«Боятся, что во второй половине года реклама рухнет и доходов не будет», — отметил один из сотрудников РБК.



Главное на утро 24 августа

• Бывший мэр Екатеринбург Евгений Ройзман задержан. В отношении него завели уголовное дело о «дискредитации» ВС РФ (ст. 280.3 УК) после нескольких административных протоколов за «дискредитацию» (ст. 20.3.3 КоАП). Ройзмана штрафовали трижды на 50 тыс. по этой статье, а также на 85 тыс. рублей по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ («неуважение» к органам, осуществляющим государственную власть в РФ).

Все подробности читайте здесь.

• В Москве отменили выступление группы «Сплин» на фестивале «Музыка с сильным характером» из-за высказываний Александра Васильева.

Ранее на фестивале в Воронеже Васильев сказал со сцены: «Приятно видеть столько людей, в которых сохранились милосердие, сострадание, человеколюбие, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства. В эти черные ночи даже мажорные песни звучат печально». Перед тем как сыграть знаменитую «Выхода нет», он выразил надежду, что группы «Машина времени», «Аквариум» и Tequilajazzz, которые были вынуждены уехать из страны, вернутся и «мы сыграем для вас здесь, в Воронеже, потому что у нас нет другого выхода».

Также из из состава участников московского фестиваля вычеркнули «Мумий Тролля».

• Россия может остаться без сайры. Суда в 2022 году не приступали к промыслу этой рыбы, сообщает Росрыболовство.

«К промыслу сайры российские суда не приступали и, как отмечено на совещании, в этом году вряд ли стоит ожидать заходы сайры в российскую экономзону, — говорится на сайте ведомства. — В отрытых водах промысел сайры ведет флот КНР, Тайваня, Южной Кореи и Японии, нарастающий вылов на середину августа составил 13661 тонн».

По данным «Ъ», некоторые производители под видом дорогой сайры уже реализуют, например, дешевые сардины. В Ассоциации рыбохозяйственных промпредприятий Приморья заявили, что «объем фальсификата достиг миллионов банок».

• В России запустили сайт «Руниверсалис», который официально продвигали как «аналог» «Википедии». Но он сломался в первый же день работы и до сих пор не восстановлен.

«В текущий момент в связи с повышенным интересом читателей к Руниверсалис и, как пишет наш хостер, в связи с «аномальной нагрузкой, которая характерна для DDoS-атаки», сайт временно недоступен, — утверждает компания. — Мы ищем решение для скорейшего возврата сайта в строй».

Визуально проект фактически копировал «Википедию».

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

