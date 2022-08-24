Худрука новосибирского «Глобуса» могли уволить из-за давления на директора театра

© Анастасия Кораблёва. Алексей Крикливый
Худрука новосибирского «Глобуса» могли уволить из-за давления на директора театра
24 Авг 2022, 13:39

Художественного руководителя «Глобуса» Алексея Крикливого могли уволить из-за давления на директора театра Татьяну Людмилину, говорят источники. Он проработал в театре 18 лет.

Алексея Крикливого могли уволить из «Глобуса» из-за давления на директора театра Татьяну Людмилину, сообщил НГС со ссылкой на руководителя одного из новосибирских театров.

«Скорее всего, надавили на Людмилину. Это реально неожиданностью было для всех», — рассказал собеседник издания. 

Источник Тайги.инфо подтвердил неожиданность ухода. «С коллегами Крикливый не делился новостью об увольнении, все ходят растерянные», — уточнил он.

Об увольнении Крикливого актерам сообщили на сборе труппы, где объявляли планы на новый театральный сезон. Сам режиссер не публиковал в общем доступе заявлений о своем уходе из театра. Он проработал 18 лет, писала Тайга.инфо.

«Глобус» подотчетен новосибирскому министерству культуры, и.о. руководителя которого — Юрий Зимняков.

Напомним, ранее руководителя сменили новосибирскому «Первому театру». Им стал Михаил Дробышев. В профиле Дробышева во «ВКонтакте» — соболезнования кончине руководителя ансамбля «Березка», песни Зыкиной, Гурченко, Кристалинской, а также ссылка на концерт #своихнебросаем. Кроме того, он закрыл свой профиль в соцсети.

С 2018 года должность директора «Первого театра» занимала Юлия Чурилова, а его худруком был Павел Южаков.


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