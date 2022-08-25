Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 174

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Кандидату в депутаты сломали позвоночник.

19:06 Возле Верх-Исетского суда, где проходит заседание по делу Евгения Ройзмана, задержали еще двоих людей, передает RusNews.

18:34 У здания Верх-Исетского суда в Екатеринбурге, где сейчас выбирают меру пресечения Евгению Ройзману, задержали мужчину, вышедшего в одиночный пикет в поддержку политика, сообщают «Вечерние ведомости».



По сведениям издания, задержанного зовут Андрей Деба, его везут в отдел полиции.

18:24 Октябрьский районный суд Барнаула продлил срок в СИЗО журналистке RusNews Марии Пономаренко, арестованной по делу о «фейках» (ст.207.3 УК), до 29 октября, сообщает ОВД-Инфо** со ссылкой на адвоката Дмитрия Шитова.



17:54 Адвокат политика Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов заявил, что будет добиваться для него в суде подписки о невыезде, передает It's My City.

17:26 Глава МЧС Александр Куренков списал лесные пожары в Рязанской области на поджоги.

«Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов», — заявил Куренков. Он утверждает, что данные проверяют правоохранительные органы и попросил местных жителей связаться с властями и рассказать, кто именно мог поджигать леса.

Леса в Рязанской области горят с середины августа. Смог сносит на соседние регионы.

17:18 Стикер в Томске. Фото тг-канала «Видимый протест».





15:50 Заключенных мордовской колонии № 4 «заставили» написать заявление о добровольном снятии с лицевых счетов 500 рублей «в пользу ДНР», сообщила правозащитница, руководитель объявленной НКО-иноагентом «Руси сидящей» Ольга Романова.

«А надо понимать, что 500 руб для заключенного — большие деньги. У кого-то это половина месячной зарплаты, а у кого-то и вся, — рассказала Романова в своем телеграм-канале. — <…>

Стала смотреть, что про эту зону писали. Еще даже все кнопки до конца не нажала, тут же всё посыпалось про ИК-4, поселок Ударный: избиения, пытки, пытки, избиения, пытки. Ну, как не скинуться по 500 рублей на ДНР. Совершенно добровольно и с песней».

15:15 В Курской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно, передает Baza без ссылки на источник. В телеграм-канале губернатора Романа Старовойта пока нет комментариев.



«Повреждение рельсов заметил сотрудник железной дороги утром 24 августа. На участке перегона «Клюква-Курск» он увидел воронку под рельсом и небольшой скол. Позже на место подрыва приехали следователи и криминалисты — по их мнению, рельсы пытались подорвать самодельным взрывным устройством весом около 400 грамм», — утверждает Baza.

14:46 Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману в виде запрета определенных действий, передает ТАСС. Заседание суда запланировано на сегодня.

Политика обвиняют в повторной «дискредитации» ВС РФ (ст. 280.3 УК).



14:02 Федеральные власти заметили риски банкротства российских угольных компаний из-за роста издержек на фоне санкций. Отрасль столкнулась с потерей рынков сбыта, увеличением себестоимости продукции, ограничениями по экспорту и существенным ростом логистических затрат, пишут «Известия» со ссылкой на протокол заседания комиссии по энергетике Госсовета.

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В Минэнерго предложили изменить формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и отказаться от применения австралийского индекса SGX TSI FOB Australian Premium Coking Coal ОТС при расчете налога. Власти хотят вернуть действовавшие до 2022 года правила с фиксированной ставкой, чтобы фактически снизить НДПИ.

13:56 Федеральные власти откладывают финансирование замены американского двигателя и винта на ТВС-2МС — современной модификации «кукурузника» Ан-2, создаваемой в Новосибирске. Малая авиация может столкнуться с нехваткой самолетов.



Все подробности читайте здесь.

13:45 Член СПЧ Каляпин рассказал подробности нападения на него.



«Совершенно бытовая ситуация. Я был на дне рождения у бывшего сотрудника [силовых органов], где был его приятель, тоже, возможно, бывший сотрудник полиции, но я точно не знаю. Мы с ним не ссорились, не конфликтовали, все было нормально. Но в определенный момент он на меня напал, — цитирует Каляпина RTVI. — Он был не в себе, неадекватен. Это был явно алкогольный психоз. Что вызвало такое поведение у него, я не знаю. Перебирал возможные варианты и ни к какому выводу не пришел. В моем поведении точно не было ничего, что могло бы его спровоцировать. Я не говорил ничего обидного, так как понимал, что передо мной два бывших сотрудника. Ничего обидного точно не было».

«Он на меня напал, сбил с ног, несколько сильных ударов по лицу нанес. У меня переломано все. Пытался ударить куском стекла по шее и требовал ключи от сейфа, где мое охотничье оружие лежит. Не знаю, что у него в башке было, но я точно знал, что если отдам ключи, то он меня точно застрелит. Он был совершенно безумен», — добавил Каляпин.

13:00 Неизвестный напал на члена совета по правам человека при президенте РФ Игоря Каляпина в Нижегородской области, передает «МК». Он находится в больнице, уточнила «Сота».

«Преступник представился начальником нижегородского угрозыска и во время разговора набросился на Каляпина в его собственном доме, разбив стекло в двери и порезав правозащитнику лицо осколками, — пишет издание. — Каляпин смог укрыться и вызвать полицию, задержавшую нападавшего».

По сведениям «МК», нападавший пытался сначала задушить Каляпина, а потом зарезать его осколком стекла. При этом он кричал, что у него есть некое «задание».

В Совете по правам человека подтвердили, что неизвестный пытался порезать лицо Каляпину и задушить его. Пострадавший находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

Игорь Каляпин основал «Комитет против пыток», который в июне Минюст объявил «езарегистрированным общественным объединением — „иностранным агентом“». В 2015 году организацию уже вносили в реестр «иностранных агентов», после этого ее ликвидировали и создали новую, но в январе 2016 года Минюст снова объявил ее «иностранным агентом». Тогда «Комитет против пыток» ликвидировал и второе юрлицо, с тех пор он существует без него.



Ранее после угроз семье федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева глава Чечни Рамзан Кадыров («Единая Россия») назвал «террористами» правозащитника Игоря Каляпина, который входит в Совет по правам человека при президенте РФ, и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. А террористов, по его словам, надо «уничтожать». В Кремле уверяли, что говорить такое — это якобы «его право и право этих людей защищать свою честь и достоинство».



12:52 Создание комплекса протонной лучевой терапии в Москве на базе Курчатовского института решили отложить из-за санкций и «резко изменившейся геополитической обстановки». Оказалось, что учреждение не может произвести требуемый синхротрон из-за отсутствия нужных деталей, которые в Россию поставляла финская компания, пишет РБК со ссылкой на проект нормативного акта Минобрнауки.



Курчатовский институт возглавляет Михаил Ковальчук — это брат миллиардера Юрия Ковальчука, который считается другом Путина.



Ранее правительство РФ решило выделить 1,83 млрд рублей из федерального бюджета на создание комплекса протонной лучевой терапии. Теперь же 355 млн, предусмотренные на 2022 год, предлагается перераспределить.

12:44 Магазины одежда H&M возобновили работу в некоторых торговых центрах Иркутска и Барнаула.

Магазины сети временно открываются в разных регионах с начала августа. После распродажи ритейлер окончательно покинет РФ.

12:30 В многоквартирных домах Мариинска Кемеровской области появились проблемы с чистой водой. Жилой фонд подключили к старым муниципальным сетям после закрытия местной котельной. Всё это происходит прямо на улице 40 лет Победы.

Все подробности читайте здесь.

11:40 Правительство Японии подтвердило, что компании Mitsubishi Corporation и Mitsui & Co намерены сохранить свои доли в проекте по добыче газа «Сахалин-2».

При этом в июне президент РФ Владимир Путин перевел оператора «Сахалина-2» в российскую юрисдикцию. Власти Японии просили Mitsui и Mitsubishi сохранить участие в проекте.



11:03 Объявление о наборе в армию по контракту повесили прямо в детском саду «Золотой ключик» наукограда Кольцово Новосибирской области. Фото опубликовал телеграм-канал «Сибирьмедиа».

Детсад открыли в 2021 году при участии мэра Кольцово Николая Красникова. Муниципальное учреждение возглавила Наталья Чебанова.



09:50 У газеты «Ведомости» сменился владелец. АО «Бизнес Ньюс Медиа», которое выступает учредителем издания, перешло под полный контроль Олега Леонова.

Леонов выкупил у Ивана Еремина 100% акций АО «Саппорт», которое полностью владеет «Бизнес Ньюс Медиа». Об этом сообщили сами «Ведомости».

Олег Леонов в 2003 году был заместителем главного редактора РБК по медийным проектам, позже работал замом главреда информационной службы канала РЕН ТВ. Сейчас он возглавляет консалтинговую компанию NW Advisors.

В обновленный совет директоров «Ведомостей» вошли главный редактор газеты «Версия» Константин Зятьков, пресс-секретарь Газпромбанка Антон Трифонов, вице-президент по GR и PR группы компаний «Дело» Максим Филимонов, проректор Высшей школы экономики Виктория Панова и директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский.

Напомним, что в конце мая 2020 года основатель «Федералпресс» Иван Еремин выкупил «Ведомости» у Демьяна Кудрявцева.

09:44 В Россию зайдут ритейлеры из Ирана, Турции и Китая, заявил РИА Новости президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«Из-за ухода ряда игроков сегодня освободились ниши в сфере одежды, обуви и товаров для дома. Эти категории в первую очередь открыты для новых игроков и брендов, особенно в сегменте „масс—маркет“, — утверждает Караваев — В развитии бизнеса в России заинтересованы ритейлеры из Турции, Ирана, Китая, и уже в ближайшее время мы увидим новые розничные бренды из этих стран».

Главное на утро 25 августа

• Меру пресечения бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, задержанному по уголовному делу о «дискредитации» ВС РФ (ст. 280.3 УК), будут избирать в Екатеринбурге, а не в Москве, как ранее утверждали в столичном главке МВД.

Заседание Верх-Исетского районного суда назначено на 11:00 по московскому времени (15:00 по новосибирскому).

• В Екатеринбурге прошли акции в поддержку Ройзмана: участники выходили на одиночные пикеты, а также провели «молчаливый» сход в центре города. Известно об одном задержанном Радике Ислаеве, на которого составили протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновении требованиям полиции).

• В Москве кандидата в муниципальные депутаты по Северному Измайлово от КПРФ Сергея Бурцева избили около здания ТИК, куда он шел на встречу с другим кандидатом в депутаты, передает «Холод» (его главный редактор и основатель Таисия Бекбулатова внесена в реестр СМИ-иноагентов). В больнице у Бурцева диагностировали компрессионный перелом позвоночника, ушибы, в том числе головы и грудной клетки, а также ссадины

Бурцев рассказал, что к нему подошел незнакомый молодой человек и вызвать ему такси, на что кандидат в депутаты отказал и пошел к зданию комиссии. «Он пошел за мной, догнал меня около дверей ТИК, и там произошло нападение, я от него отбивался. Он шел и угрожал. Притворялся пьяным, но оказался трезвым и хорошо подготовленным», — отметил он. По его Охранник комиссии видел нападение, но отказался помочь Бурцеву.

Сын кандидата в депутаты Андрей Бурцев описал состояние отца как «ужасное: ушибы, ссадины, гематомы на ребрах очень большие».



Также в Москве продолжают задерживать кандидатов в муниципальные депутаты. На этот раз Дмитрия Разенкова, Николая Касьяна, Марию Волох и Анну Шатуновскую-Бюрно. Силовики теперь используют схему, по которой некоторых кандидатов сначала вызывают в избиркомы по формальным предлогам, а потом уже составляют протоколы по ст.20.3 КоАП (демонстрация «экстремистской» символики), что по недавним репрессивным законам влечет запрет на выдвижение в течение года.

• В России отменили церемонию вручения ТЭФИ в 2022 году.

«В этом году ТЭФИ не состоится. „ТЭФИ-Регион“ (всероссийский телевизионный конкурс) состоится, будет в Петербурге в конце ноября. Он будет проходить в три этапа», — цитирует спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого «Интерфакс».

В мае Швыдкой сообщил, что церемония вручения ТЭФИ, которую планировали провести в мае—июне 2022 года, отложена до окончания «специальной военной операции» в Украине, поскольку «такого рода праздничное мероприятие сегодня неуместно».

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.