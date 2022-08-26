Монголия вернулась к строительству ГЭС в бассейне Байкала. Местных экологов обвиняют в иноагентстве и работе на Кремль

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ООН готова поддержать строительство ГЭС в бассейне Байкала. Россия много лет выступает против возведения плотин из-за возможных негативных последствий для озера. И если несколько лет назад удалось добиться остановки проектов, то теперь Монголия, упирая на зеленые технологии и желание развиваться вне зависимости от соседей, убеждает запад поддержать ее энергетику. В проекте участвует и Китай. Местные экологи уже столкнулись с давлением и обвинениями в работе на Кремль.

Борьба за суверенитет



Монголия активизировала работу над проектами гидроэлектростанций на своих реках, чтобы покрыть энергодефицит и стать независимой в этом секторе экономики. Власти продвигают ГЭС под маркой «зеленых» технологий — как возобновляемый источник энергии, якобы позволяющий минимизировать выбросы и климатические изменения.

Продвигается в первую очередь проект на реке Эг — это приток Селенги, но говорится и о станции «Шурэн» на самой Селенге. Эти проекты были приостановлены несколько лет назад из-за опасений России за экосистему озера.

Свои интересы Монголия активно лоббирует на международной арене, пытаясь заручиться поддержкой как можно большего количества влиятельных сторон. По сообщениям СМИ, в финансировании работ вновь участвует Китай. Кроме того, поддержать проект попросили ООН.

В августе Монголию посетил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Монголы, рассказывая о его визите, сообщили о переговорах по ГЭС на реке Эг. Расшифровку беседы премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ и Антониу Гутерриша привело агентство «Монцамэ».

«Строительные работы по этому проекту начались в 2016 году с привлечением льготного кредита в размере 1 млрд долларов США от Китая, но работы были приостановлены из-за подачи Россией жалобы в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО, — напомнил Оюун-Эрдэнэ. — Исследования показали, что этот проект не окажет негативного влияния на водный режим реки Селенга и озера Байкал в России. Кроме того, наша страна объявила международный тендер и совместно с французской компанией проводит исследование биологического воздействия. Если результаты этих исследований будут представлены на заседании комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в следующем году и будет принято решение, то можно будет продолжить проект строительства гидроэлектростанции на реке Эгийн-гол».

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ попросил поддержать проект, «который сыграет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Монголии».

«Развивающиеся страны не должны находиться в энергетической зависимости, — согласился Гутерриш. — Поэтому в этом отношении ООН готова оказать поддержку на политическом уровне, ознакомившись с результатами исследования на 46-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО».

ГЭС «Эгийн-гол» — одна из нескольких, которые Монголия уже много лет пытается построить в бассейне притока Байкала Селенги. Разработку еще двух — ГЭС «Шурэн» и водохранилища на реке Орхон — финансировал Всемирный банк. Станцию на реке Эг хотели строить на китайский кредит, который был заморожен. Планировалось, что мощность ГЭС Эгийн-гол составит 315 МВт (сейчас пишут про 220 МВт), высота плотины — 103 метра.



По оценкам ученых Сибирского отделения РАН, более 65% прогнозируемых последствий строительства монгольских ГЭС на Селенге могут быть отнесены к разряду негативных для экосистем реки и Байкала.

Проекты ГЭС в бассейне Селенги были приостановлены, однако в 2021 году Монголия вновь заговорила о них. В конце года российский вице-премьер Виктория Абрамченко приезжала в Монголию, где напомнила, что «для РФ этот вопрос очень чувствительный» и Россия готова восполнить дефицит электроэнергии в соседней стране.

«Для нас принципиально важно сохранить хрупкую экосистему Байкала. При этом мы слышим монгольских партнеров, что им не хватает генерирующих мощностей на территории Монголии, поэтому мы готовы оказать необходимую помощь, например, с Гусиноозёрской ГРЭС дать необходимые мощности», — утверждала чиновница.

Летом 2022 года монгольская сторона подняла вопрос на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, глава правительства республики предложил совместную реализацию проекта на реке Эг.

Ход конем

Кроме ГЭС «Эгийн-гол», монголы с 2022 года занимаются строительством ГЭС «Эрдэнэбурэн» мощностью 90 МВт. Проект будет реализован на западе страны на реке Ховд, недалеко от границы с российской Республикой Алтай.

По данным агентства «Монцамэ», энергопотребление западного региона Монголии не превышает 35 МВт, то есть энергии будет даже в избытке. Сейчас 75% электроэнергии этот район импортирует из России и Китая. Проблема в переселении 270 домохозяйств — оно продлится до 2025 года. В 2022 году запланирован переезд 91 семьи.

Российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» (Rivers without Boundaries) Александр Колотов рассказал Тайге.инфо, что, не дожидаясь возможных протестов против возведения плотины, монгольские власти стали заранее «зачищать» недовольных местных жителей и экологов.

«Правительство уже заявило, что рассмотрит возможность привлечь всех противников проектов строительства ГЭС по уголовной статье „саботаж“ (до 14 лет лишения свободы). По сведениям монгольских СМИ, по этой статье уже привлечено руководство одного из аймаков (районов) Монголии, активно выступавшее против реализации проекта ГЭС, — говорит собеседник Тайги.инфо. — Началась кампания устрашения и против нашей экологической коалиции „Реки без границ“. Вероятно, последней каплей, переполнившей чашу терпения монгольских властей, стал тот факт, что за защитой и помощью в монгольское отделение коалиции в Улан-Баторе обратились пастухи из аймака Ховд, земли которых должна затопить гидроэлектростанция „Эрдэнэбурэн“. В итоге сейчас против монгольского координатора коалиции „Реки без границ“ Сухгэрэл Дугэсурэн начато расследование по уголовной статье „Незаконное сотрудничество с иностранными разведывательными службами и агентами“».

«По всей видимости, в роли „иностранных агентов“ власти Монголии решили объявить именно нашу международную коалицию, — предполагает Колотов. — В монгольских СМИ, как по команде, стали появляться критические статьи о деятельности „Рек без границ“ — якобы наша коалиция годами тормозит развитие энергетики Монголии и вообще выступает в роли „агентов Кремля“, маскируясь под экологов-общественников».

При этом и в России «Реки без границ» сталкиваются с преследованием. Международный координатор экологической коалиции Евгений Симонов был объявлен «СМИ-иноагентом».

На фоне критики «Рек без границ» в Монголии активизировались и работы по ГЭС на притоке Селенги. Колотов напоминает, что несколько лет назад стараниями монгольских и российских экологов и жителей прибайкальских территорий проект был приостановлен как потенциально опасный для объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал». Однако теперь времена изменились.

«Власти Монголии сейчас проводят настоящее роуд-шоу, пытаясь „продать“ в западные СМИ (видимо, для привлечения западных инвесторов) нехитрую историю о том, как гордое независимое государство отстаивает свой энергетический суверенитет перед лицом соседней энергетической сверхдержавы (России) с помощью возведения возобновляемых источников энергии, против которых выступают иностранные „агенты под прикрытием“ („Реки без границ“)», — говорит Колотов, отмечая, что эта история уже произвела впечатление на генерального секретаря ООН, который выразил готовность поддержать Монголию перед ЮНЕСКО.

Между тем ЮНЕСКО по-прежнему ожидает от Монголии предоставления экспертам Международного союза охраны природы материалов полномасштабной региональной экологической оценки (РЭО) и оценки воздействия ГЭС на окружающую среду (ОВОС), поясняет эколог.

Колотов убежден, что нужно добиваться проведения общественных слушаний по материалам РЭО и ОВОС монгольской ГЭС в потенциально затрагиваемых ее воздействием районах Иркутской области и Бурятии, как это было пять лет назад.

Предварительные итоги исследования показывают, что воздействие ГЭС на водоемы все же будет, признают уже и сами монголы, но, судя по комментариям их чиновников, настроены они оптимистично.

«Мы на прошлой неделе познакомились с работой компании Франции, которая проводит это исследование. Они сообщили нам, что, в случае принятия дополнительных мер, строительство Эгинской ГЭС мало влияет на часть реки Селенги, которая протекает через территорию РФ, и озеро Байкал. Это очень хорошая новость для нас. По словам специалистов, строительство ГЭС влияет на часть реки Селенги, которая протекает по территории Монголии, поэтому надо принять дополнительные меры», — цитирует министра энергетики Нансалына Тавинбэха ИА Regnum.

В целом утвержденная правительством Монголии программа развития водохозяйственного комплекса «Синий конь», по данным Александра Колотова, предполагает строительство 33 плотин на 13 реках, в том числе в бассейне притока Байкала.

Яна Долганина

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