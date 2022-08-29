Красноярскому политику Быкову предъявили окончательное обвинение по делу об убийстве криминального авторитета

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Авторитетному красноярскому политику Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение по делу о руководстве преступным сообществом и убийстве, совершенном в 1998 году.

«По данным следствия, с 1 января 1997 года по 19 июня 2002 года Анатолий Быков осуществлял единоличное руководство преступным сообществом, созданным им в 1990–1997 годах, — считает следствие. — Быков организовал совершение в июне 1998 года убийство 48-летнего жителя Красноярска организованной группой в составе его трех подчиненных, предварительно склонив их к совершению данного преступления путем угроз и дачи указаний».



По версии следствия, трое мужчины взяли два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, несколько дней выслеживали жертву и ночью 18 июня 1998 года расстреляли жителя около дома №187 по улице Тимошенкова, рассказали в СК РФ по Красноярскому краю.

Речь идет об убийстве Владимира Филиппова, которого в СМИ называли криминальным авторитетом.

Организатором этого убийства ранее называли Вилора Струганова известно как Паша Цветомузыка. В 2015 году его отправили в колонию за этот случай и организацию еще четырех убийств. Но в 2022-м он вышел на свободу.

ОПГ Струганова в 1990-е контролировала рынки и автозаправочные станции в одном из спальных районов Красноярска. Цветомузыка был партнером Анатолия Быкова, возглавлявшего совет директоров Красноярского алюминиевого завода. А в 2000 году Струганов заявил, что Быков готовит на него покушение. Нападение на Цветомузыку инсценировали правоохранительные органы. Быкова приговорили к 6,5 годам лишения свободы условно. Сам Струганов имеет судимости за кражу, похищение и вымогательство (семь лет, освобожден условно-досрочно), терроризм и подготовку к убийству (девять лет, также вышел по УДО).

Анатолий Быков полностью отрицает вину.

Ранее Свердловский районный суд Красноярска приговорил Быкова к 13 годам колонии общего режима. Его признали виновным в убийствах имевших связи с преступными группировками Александра Наумова и Кирилла Войтенко (ст. 17, ст. 102 УК РСФСР), которые произошли в 1994 году.

Бывший депутат красноярского заксобрания Быков связывает уголовное преследование с тем, что у него истек криминальный фильтр, запрещавший выдвигаться на выборные должности. В апреле 2021 года он объявлял, что пойдет в Госдуму. Политик также связывал уголовное преследование с интересами олигарха Олега Дерипаски, губернатора-единоросса Александра Усса и начальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александра Речицкого.

Бизнесмену также предъявлены обвинения в подстрекательстве к убийству учредителя красноярской фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова и покушении на убийство вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского.