Полицейский из Бердска погиб во время «спецоперации»

30 Авг 2022, 09:28

Еще один участник «спецоперации» в Украине из Новосибирской области погиб. Долгое время он работал в полиции.

41-летний Максим Дайбов погиб в Украине, сообщили в мэрии Бердска. Мужчина - уроженец Красноярска, но окончил бердскую школу и вернулся в родной город, откуда его призвали на военную службу во внутренние войска МВД России.

«После службы в армии работал в отделе внутренних дел по Бердску, в управлении внутренних дел Красноярского края и в отделе внутренних дел районного центра Копьево Орджоникидзевского района Хакасии», — рассказали в мэрии.

Дайбов окончил юридический факультет Новосибирского гуманитарного института. Участвовалв в боевых действиях в Чечне.

Церемония прощания запланирована на 30 августа в бердском кафедральном соборе. У погибшего остался сын.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 65−66.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

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