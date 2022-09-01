Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 181

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Евросоюз приостановит упрощенный порядок оформления виз для граждан РФ.

13:31 Вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов погиб при падении с шестого этажа ЦКБ на улице Маршала Тимошенко в Москве, сообщает Mash. В больнице работает полиция.

Маганов работал в «Лукойле» с 1993 года. В 2006 назначен первым вице-президентом, а в 2020-м возглавил совет директоров нефтегазовой корпорации.

13:25 В Искитиме Новосибирской области начали собирать «детские книги на русском языке» для «детей из ЛНР и ДНР».

Фото от читателя Тайги.инфо



13:14 Токаев также предложил провести досрочные президентские выборы осенью 2022 года. Он рекомендовал ограничить президентство одним сроком в семь лет без права переизбрания. Сейчас — пять лет, не более двух сроков подряд.

«Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы, — цитирует Токаева Orda. —

Я много думал и пришел к выводу, что необходимо пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента. Я рекомендую ограничить срок президентских полномочий одним сроком в 7 лет. Переизбрание запрещено».

При этом выборы парламента страны и регионов запланированы на первую половину 2023 года.

Токаев избран в 2019 году. Таким образом, если реформа пройдет, а он будет переизбран на осенних выборах на семь лет, то это в целом будет равносильно тому, как если бы он переизбрался на следующих плановых выборах при нынешней системе.

12:57 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об амнистии участников январских столкновений в стране. Но она не коснется обвиняемых в госизмене, попытке переворота, убийствах и пытках, передает «Власть».



12:55 Более 80 школ не успели отремонтировать в России к началу учебного года. Часть из них находится в Туве и Алтайском крае, следует из стенограммы совещания Путина с членами правительства РФ.

12:19 В Иркутске на материальную помощь для «нуждающихся жителей Донбасса», собранную в Харлампиевском храме, наклеили слово «Монголия». Причем оно было напечатано поверх российского триколора.

Настоятель храма Евгений Старцев утверждает, что фура с этой помощью пришла из Монголии. Ее собирали в улан-баторском Троицком приходе, отметил он.

Фото t.me/redirkutsk

11:30 Регионы России увидели риски в реализации антикризисных мер, говорится в материалах Счетной палаты РФ. 54 российских региона провели оценку стоимости мер по борьбе с санкционным кризисом.

Субъектам федерации может понадобиться дополнительное финансирование из федерального центра (на 1 июля субъектам уже перечислено 1,56 трлн рублей — это на 12,4% больше, чем на ту же дату 2021 года), цитирует материалы аудиторов РБК. Кроме того, выпадающие доходы региональных бюджетов могут оказаться больше прогнозных, а малые предприятия могут не вернуть часть кредитов в связи с проблемами в экономики РФ.

«Финансирование капитальных затрат по ряду объектов может быть приостановлено из-за оптимизации расходов регионов, — перечисляет Счетная палата другие риски. — Возможен рост напряженности на рынке труда. Возможны перебои в обеспечении государственных и муниципальных заказчиков товарами, работами, услугами (в том числе в рамках нацпроектов), расторжение заключенных контрактов по инициативе поставщиков».

10:10 Госкорпорация «Ростех» объявила, что готова трудоустроить сотрудников IKEA в России. Так она прокомментировала новость об увольнении 15 тыс. работников шведской компании, уходящей из РФ.

«Нашим компаниям нужны порядка 2,5 тысяч ИТ-специалистов. Предприятия — на любой вкус: оборонка, авиастроение, двигателестроение, IT, радиоэлектроника. Направляйте резюме, ждем», — сказано в заявлении «Ростеха», поступившем Тайге.инфо.

Нехватка кадров в «Ростехе» затрагивает 230 его организаций в 47 регионах.

Главное на утро 1 сентября

• Евросоюз решил приостановить действие соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС.

«Суть в том, что полный запрет на визы для российских граждан не вступит в силу», — добавил министр.

При этом Эстония, Латвия, Литва и Польша призвали резко ограничить число выдаваемых виз, чтобы уменьшить поток россиян в Шенгенскую зону, но сделав исключение для диссидентов и других гуманитарных случаев. «Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы, как страны, граничащие с Россией и Беларусью, рассмотрим возможность введения на национальном уровне временных меры по запрету на выдачу виз или ограничения пересечения границы для российских граждан, имеющих визы, чтобы решить неотложные проблемы общественной безопасности», — сказано в их совместно заявлении.

• Власти Крыма запретили запускать фейерверки и использовать дроны «на время проведения спецоперации». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Аксёнов («Единая Россия»).

При этом в опубликованном указе говорится, что беспилотники могут использовать только федеральные и местные органы власти, а из пиротехники жителям дозволили только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.



• В 15 школах районов Брянской области, граничащих с Украиной, вводится дистанционное обучение, заявил губернатор Александр Богомаз («ЕР»).

Решение принято для обеспечения безопасности школьников и педагогов. Школы, в которых вводят дистант, находятся в Климовском, Севском, Стародубском, Суземском, Трубчевском и Погарском районах области.

• Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила объявить конкурс на создание учебника по отечественной истории. Она утверждает, что некоторые учебники допускают двусмысленные оценки и «нечетко расставляют акценты»: «Считаю, что изменению ситуации способствовало бы проведение конкурса на создание учебника истории России, освещающего ее действительно правдиво, с учетом всего многообразия фактов и событий. Важно, чтобы конкурс был широкий, открытый, прозрачный для общественности».

Критерий «правдивости» Матвиенко не уточнила, но тут же привела собственную личную оценку. По ее мнению, «представляется серьезным упущением то, что в учебниках мало сказано о том, что против Советского Союза воевали не только гитлеровская Германия, но и армии, дивизии Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии, национальные формирования СС, в их числе латышский и эстонский добровольческие легионы».

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

