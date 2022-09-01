Новосибирский губернатор Травников попал под критику федеральных спикеров

© t.me/TravnikovAndrey. Андрей Травников (справа)

Проблема новосибирских долгостроев и постоянного удорожания объектов, строящихся по частно-государственному партнерству, вышла за пределы региона и зазвучала на федеральном уровне. Не прошло незамеченным и переназначение на должность главы района чиновника, судимого за браконьерство. Тайга.инфо анализирует, что означают последние публичные провалы губернатора-единоросса Андрея Травникова.

Первый «звоночек» прозвучал для Травникова на «Технопроме», который должен был бы стать выставкой успехов Новосибирской области. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подверг критике региональное руководство за затягивание сроков сдачи ледового дворца спорта, который должны были построить к молодежному чемпионату мира по хоккею в конце 2022 — начале 2023 года. Однако строительство идет с серьезным отставанием, а регион запросил дополнительные средства, на что получил резкий отказ Чернышенко. Напомним, что осенью 2021 года не удалось во время закрыть тепловой контур строящегося ЛДС, что повлияло на сроки строительства (и пока еще неизвестно, как это отразилось на его качестве).

Дмитрий Чернышенко потребовал до 15 сентября провести служебную проверку и заявил о личной ответственности главы региона.

За выступлением Дмитрия Чернышенко последовала неуклюжая отповедь ему в местном провластном телеграм-канале «Сибиряк», который не отрицая обвинений по существу, попытался указать вице-премьеру на «его место». Заметка красноречиво называлась «Потеря берегов или банальная некомпетентность?». Приведем пару цитат.

Критика Травникова выглядит безосновательной по нескольким причинам. Во-первых, Чернышенко, хоть и является ответственным за блок спорта, по сути, полез на чужое поле: Виктория Абрамченко отвечает за курирование Сибири в правительстве РФ. Дмитрию Николаевичу сначала следовало бы с Викторией Валериевной переговорить на тему, кто и как строит приоритетные спортивные объекты, а уже потом прилюдно обвинять в затягивании сроков.



Во-вторых, до Чернышенко на стройплощадке регулярно бывали не последние лица в российском государстве. Например, замминистра спорта РФ Азат Кадыров и полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев. Ведь что получается: Дмитрий Николаевич буквально утверждает, что ни один, ни другой, не увидели проблем с отставанием от сроков, то есть, говорит, что полпред и федеральный замминистра некомпетентны.

То ли, Дмитрий Николаевич переутомился, то ли забыл, что он – вице-премьер и вести себя надо по-другому. Потому что уже самого Чернышенко могут обвинить в некомпетентности или, как минимум, в том, что он банально «потерял берега».

Естественным образом возникает вопрос — автор канала лично сам так переживает за нанесенную новосибирскому губернатору-единороссу обиду или же озвучивает позицию региональной власти? Телеграм-канал Ильи Гращенкова, президента Фонда «Центр развития региональной политики» заподозрил последнее:

Через пару дней после «разбора полетов» со строительством ЛДС в Новосибирске, 25 августа, новосибирский телеграм канал «Сибиряк» выпустил материал, согласно которому «Чернышенко на пустом месте обрушился с критикой на Травникова», так как ему «вожжа попала под хвост».



Данный канал коллеги связывают с местным политтехнологом Игорем Козловым, не один год сотрудничающим с администрацией и правительством Новосибирской области и соответственно, представляющим его интересы. Удивительно другое: изумляет болезненно-истеричная, с откровенным передергиванием фактов и «притягиванием за уши» реакция на критику в адрес губернатора Травникова.



Реальность же такова, что к губернатору Травникову и его окружению накопились неприятные для него вопросы не только у вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Все они так или иначе связаны со «странной арифметикой» областной власти во всем, что касается бюджетных рублей.

Автор уже федерального телеграм канала продемонстрировал осведомленность о проблемах новосибирского регионального правительства и растущей, как на дрожжах, стоимости поликлиник, строящихся по соглашениям государственно-частного партнерства.

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«Концессионное соглашение о строительстве поликлиник было заключено в 2018 году — их планировалось сдать к 2021 году, затем сроки сдвинулись на начало 2022 года, а теперь же три объекта предполагается сдать в конце 2022-го. Когда будет построены еще четыре — не возьмется прогнозировать никто, — отметил Гращенков. — Изначально стоимость проекта оценивалась в 7,83 млрд рублей. В феврале этого года чиновники сообщили, что она возросла до 14,99 млрд, а сейчас сумма строительства составляет более 19 млрд рублей. А сумма выплат концессионеру может приблизиться к 30 млрд рублей. Теперь одно сравнение: сегодня в поселке Краснообск, что под Новосибирском, строится аналогичная — на 750 посещений в день — поликлиника. Регион строит ее самостоятельно, вне каких-либо концессий. Стоимость этого строительства — около 1,4 млрд рублей. Легко подсчитать: область могла бы затратить на семь поликлиник вместе с их оборудованием 9,8 млрд, но широта души губернатора Травникова и регионального правительства не имеет границ — деньги то государственные, чего их жалеть».

Можно не сомневаться, что перепалка дошла и до героев публикаций — мониторинговые службы свое дело знают. Еще один провластный тг-канал, который связывают с интересами Травникова — «Архитектура власти» — кстати, вообще предпочел проигнорировать отповедь губернатору, как будто ее и не было. В том же стиле выступила и пресс-служба облправительства.



Одновременно с этим Новосибирская область привлекла внимание депутата Госдумы Александра Хинштейна, но по другому поводу. Он подверг резкой критике кадровую политику регионального правительства:

«„Вечер в хату“ — так, вероятно, будет начинать свои совещания новый глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк. Ранее Конюк был осуждён за уголовное преступление — незаконную охоту: убийство трёх лосей, — написал Хиштней в своем канале. — Кроме того, его привлекали к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение боеприпасов. (Назначен штраф.) Было и уголовное дело о превышении должностных полномочий, но его прекратили по нереабилитирующим основаниям: за истечением срока давности».



«Весь этот криминальный шлейф, однако, не помешал районным депутатам единогласно проголосовать за кандидатуру Конюка на пост главы района. Она также была поддержана и правительством области, — добавил депутат Госдумы. — Направил обращение Генпрокурору и губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Считаю, что налицо — дискредитация государства и органов власти. Уголовники не могут и не должны руководить муниципалитетами!»

Александр Евсеевич считает, что уголовники не могут и не должны руководить муниципалитетами, а комиссия, наполовину сформированная новосибирским губернатором, сочла иначе. Почему же не могут, если закон не запрещает? Хотя сотрудники новосибирского правительства, остающиеся в окружении Травникова, должны помнить визит Хинштейна в 2014 году, когда он совпал с уголовным делом в отношении тогда еще вице-мэра и бывшего замгубернатора Андрея Ксензова.



Кроме того, уже очевидно серьезное отличие от 2017 года, когда после назначения Травникова врио губернатора федеральный центр демонстрировал его «вхожесть» в высокие кабинеты. Тогда же были установлены негласные запреты на его критику со стороны оппонентов и на преследование его назначенцев силовиками. События последнего года, включая коррупционные скандалы, показывают, что всё кардинально изменилось.

Но если Дмитрий Чернышенко и Александр Хинштейн высказывали личное мнение, то вскоре подоспела и официальная оценка. Новосибирская область вошла в список территорий с низким уровнем освоения бюджетных средств, и в регион приехала правительственная комиссия по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, чьей задачей было проверить ход реализации инфраструктурных проектов в регионе. В частности, комиссия проверяла строительство поликлиник и инфекционной больницы.

Результаты работы комиссии пока неизвестны, однако сам факт ее направления не является хорошим знаком для Травникова за год до следующих губернаторских выборов.

Тайга.инфо