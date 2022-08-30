Федеральная комиссия проверяет траты бюджета на проекты в Новосибирской области

© t.me/vis_group

Федеральное правительство, по сведениям Тайги.инфо, начало проверять строительство поликлиник и инфекционной больницы в Новосибирской области. Ранее власти признали, что обещанные сроки сорваны.

Новосибирскую область посетила делегация Минстроя РФ, федерального казначейства Фонда содействия реформированию ЖКХ и «РосСтройКонтроля», сообщил Тайге.инфо источник, знакомый с ситуацией. Копия информационного письма из Минстроя РФ в адрес регионального правительства имеется в распоряжении редакции.

Федеральные чиновники приехали по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Он дал задание проверить ход реализации инфраструктурных проектов на «территория субъектов РФ с низким уровнем освоения средств бюджетных кредитов».

178924

В частности, комиссия инспектирует строительство семи поликлиник, которые должны были появиться по соглашению облправительства с группой «ВИС». Сначала планировалось возвести их к 2019 году, затем в 2020-м, потом, губернатор-единоросс Андрей Травников лично пообещал жителям и депутатам заксобрания на заседании фракции КПРФ, что поликлиники построят в 2022 году, говорили в партии. Называлась дата — 15 августа. Но ни одна поликлиника до сих пор не построена. Депутат заксобрания Яков Новосёлов обратился по этому поводу в Генпрокуратуру РФ и администрацию президента.

Кроме того, был запланирован выезд на стройплощадку инфекционной больницы под Новосибирском около поселка Садовый.

Результаты ревизии пока неизвестны. На сайте облправительства еще нет отчета о визите федеральных чиновников.

При этом ранее стало известно, что сроки строительства инфекционной больницы на 504 койко-места сдвинуты на 2023 год. Об этом заявлял министр здравоохранения региона Константин Хальзов. При этом еще в сентябре 2021 года региональные власти заявляли, что ввести больницу в эксплуатацию планируется в 2022 году. Первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков, избранный по списку «Единой России» от Новосибирской области, также утверждал, что "строительство идет по плану».

Стоимость инфекционной больницы оценивалась в 5 млрд рублей. Договор заключен с ООО «Проекты Развития 2». Компания принадлежит ООО «К1 Концессии». Эта компания, в свою очередь, подконтрольна Павлу Овчинникову и Анастасии Ярошенко (через еще одно юрлицо).