Новосибирский спецназовец погиб в «спецоперации»

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Новосибирский спецназовец погиб в «спецоперации»
02 Сен 2022, 06:44

Еще один участник «спецоперации» в Украине из Новосибирской области погиб. Он не увидит рождение сына.

39-летний спецназовец Роман Алексеев из деревни Павловка Карасукского района погиб во время «спецоперации» в Украине, передает «Горсайт», принадлежащий региональному правительству.

После срочной службы в спецназе в Бурятии Алексеев вернулся в Карасук, где устроился в отдел госнаркоконтроля. После развода он вернулся в армию уже по контракту.

У него остались две дочери от разных женщин. Сын родится через несколько месяцев уже без отца, отметило издание.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 66−67.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

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