Совладелец Traveler's Coffee получил дополнительный срок за взятку капитану МВД

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Один из основателей новосибирской сети кофеен Traveler`s Coffee Анвар Пириев признан виновным в даче взяток. Ранее он получил семь лет за организацию поджогов имущества конкурентов.

Дзержинский райсуд Новосибирска признал Пириева виновным по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), передает «Ъ-Сибирь».

По версии следствия, коммерсант дал взятку оперуполномоченному ОЭБиПК управления МВД России по Новосибирску, капитану Евгению Пушкарёву, писала Тайга.инфо. Бизнесмен мог перечислить полицейскому 321 тыс. рублей на карты его знакомых и родственников, а также обещать автомобиль стоимостью 800 тыс.

Взятки предназначались за то, что капитан полиции Пушкарёв должен был «пробивать» нужных Пириеву людей, на которых оказывалось «силовое давление», говорил источник. Пириев мог заказать Пушкарёву незаконный поиск экс-директора ООО «ТРЕВЕЛЕРС КОФЕ МОСКВА» Сергея Абросимова и финансового консультанта сети Сергея Михеева, с которого Пириев, по версии следствия уже по другому делу, вымогал миллионы.

Пушкарёв искал этих людей без распоряжений начальства. В его переписке с Пириевым в мессенджере WhatsApp шел разговор о деньгах и о машине, которую выбирал полицейский. Номер, принадлежавший капитану, был записан у Пириева как «Женя Друг».

Сам капитан ранее получил 8 лет колонии строго режима.

Анвара Пириева по совокупности приговорили к 7 годам и 7 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 3,2 млн рублей. Ранее Советский районный суд Новосибирска признал его виновным в организации шести поджогов чужого имущества и покушении на еще один (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК и ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК). Кроме того, ему меняли вымогательство (ч. 3 ст. 163 УК), но в итоге обвинения переквалифицировали на самоуправство (ч. 2 ст. 330 УК).

Следствие утверждало, что Пириев организовал поджог дачи финансового консультанта Traveler’s Coffee Сергея Михеева в Новосибирске, бани и автомобиля Land Cruiser, а также помещения сети «Академия кофе», основанной бывшим топ-менеджером Traveler’s Coffee Константином Будановым. По версии следствия, он вымогал у Михеева более 18 млн рублей.

В деле было семь подозреваемых, включая Пириева. Двое пошли на досудебное соглашение. Они получили условные сроки. Еще один злоумышленник отделался 2 годами условно.

Остальных подельников судили вместе с Анваром Пириевым. Вугар Мамедов получил 6,5 лет колонии общего режима, Рамин Шахбазов, которому также вменили вымогательство — 6 лет. Сергей Курочкин — два года условно за один поджог. Иван Рыжков — 2,5 года колонии общего режима.

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