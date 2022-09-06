Депутат заявила в прокуратуру о мошенничестве почти на 0,5 млрд с новосибирскими тарифами на тепло

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Депутат заявила в прокуратуру о мошенничестве почти на 0,5 млрд с новосибирскими тарифами на тепло
06 Сен 2022, 12:00

Прокуратура проверит сведения о возможном мошенничестве при установлении повышенных тарифов на тепло в Новосибирской области после обращения независимого депутата. Их поднял сверх пределов, обозначенных правительством РФ, лично губернатор Андрей Травников.

Независимый депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус обратилась в прокуратуру по поводу резкого повышения тарифов ЖКХ. По решению губернатора Травникова, плата за тепло и горячую с 1 июля 2022 года выросла сразу на 11,5% вместо запланированных 5,2% (в рамках предела, установленного для региона на федеральном уровне).

«В связи с произведенным начислением по тарифу равному предельному уровню тарифов, ООО „Новосибирская теплосетевая компания“ с каждой проданной гигакаллории тепловой энергии в период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года получит дополнительно не подтвержденных ничем 92,9 рублей. Ориентировочная сумма за весь период составит 445,92 млн рублей», — говорится в обращении Пинус прокурору города Роману Сиваку (текст опубликован в телеграм-канале депутата).

Пинус заметила признаки мошенничества в особо крупном размере в действиях ООО «Новосибирская теплосетевая компания» и АО «Сибирская энергетическая компания». Это дочерние структуры «Сибирской генерирующей компании», энергетического монополиста в Новосибирской области, которые собирают деньги с населения за отопление и горячую воду.

Ранее законность повышения тарифов ЖКХ потребовала проверить другой независимый депутат горсовета Светлана Каверзина. Она указывала на то, что постановление губернатора «явно противоречит распоряжению правительства РФ».

Жители получили квитанции с новыми тарифами уже в августе. Из документа о повышении расценок следовало, что решение было связано с переходом Новосибирска на систему расчета за тепло по методу «альтернативной котельной». Но оно не согласовывалось с представительными органами муниципалитетов, которых касается решение — в частности горсоветом Новосибирска, отмечала Наталья Пинус.

Кроме того, Пинус напомнила, что при принятии решения о переводе Новосибирска в «ценовую зону», то есть на порядок тарифообразования по принципу «альткотельной», депутатам и жителям обещали поднять тариф максимум на 7,2%.

Деньги за тепло и горячую воду, напомним, собирает «Сибирская генерирующая компания», связанная с миллиардером Андреем Мельниченко.

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Депутат заявила в прокуратуру о мошенничестве почти на 0,5 млрд с новосибирскими тарифами на тепло
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