Прокуратура начала проверку после обрушения части дома в Барабинске

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Прокуратура начала проверку после обрушения части многоквартирного дома в Барабинске Новосибирской области. Его построили несколько лет назад для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

«Прокуратурой Новосибирской области организована проверка по факту обрушения части дома в Барабинске. Установлено, что 7 сентября из-за сильного ветра в жилом доме по улице Октябрьская частично разрушен чердак и обвалилась декоративная обрешетка стены», — сообщили в пресс-службе ведомства 8 сентября.

Здание было построено по федеральной программе расселения ветхого и аварийного жилья. Конкурс объявляла мэрия Барабинска, контракт на сумму около 30 млн рублей подписали в 2014-м. Дом официально сдали в июне 2017 году, хотя по плану должны были в марте 2016-го, писала Тайга.инфо.

Дом был построен при бывшем главе администрации Максиме Овсянникове.

Напомним, что бывшего мэра Барабинска Максима Овсянникова обвиняли по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) за сдачу в эксплуатацию непригодного для жизни дома по улице Льва Толстого.

Застройщик, с которым глава администрации заключал контракт, позже «скрылся», его внесли в черный список поставщиков. Устранение неполадок в аварийном доме возложили на городское ЖКХ и муниципальный бюджет.

В июне 2018 года, еще до уголовного дела Овсянникова, жители дома по Льва Толстого записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались на разрушающийся фундамент, трещины в стенах и отсутствие вентиляции.

После федерального телеэфира тогда еще врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил областному министерству строительства привести дом в порядок до 31 июля. Чиновники пообещали обследовать фундамент, переделать фасад и канализацию дома до конца 2018 года. По словам местных жителей, вместо ремонта дом «обмазали клеем и залепили сайдингом».

Через восемь месяцев, в марте 2019 года, здание снова начало разрушаться. Глава Новосибирской области в ходе визита в Барабинск 19 апреля поручил расселить жителей аварийного дома. Последняя семья покинула дом на Льва Толстого только в мае 2020 года. Дело на Овсянникова прекратили из-за истечения сроков давности.