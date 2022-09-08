Угледобывающие компании в Кузбассе останавливают инвестпроекты из-за проблем с вывозом топлива

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Угледобывающие предприятия отказываются от реализации крупных инвестпроектов в Кузбассе. Вывоз топлива из региона ограничен возможностями железной дороги. Ситуацию глава области называет «очень тяжелой».

«Угольщики многие от инвестиций отказались. Как можно вкладываться [в развитие], если даже на то, что построено на сегодня [шахты, разрезы, обогатительные фабрики], нет возможности везти. <…> Поэтому угольщики остановили свои инвестиции. Новых серьезных инвестпроектов уже нет», — сказал Цивилёв в интервью ТАСС.



Сейчас компании вкладываются в основном в те объекты, строительство которых начато несколько лет назад.

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По данным министерства угля Кузбасса, в регионе работают более 150 предприятий по его добыче и переработке, где заняты свыше 91 тыс. человек. При этом ряд из них уменьшают планы по угледобыче, несколько угольных разрезов приостановили добычу.



Угольные склады региона заполнены более чем на 70%, там находится 17,4 млн тонн угля, ожидающего отправки.

«Это скажется потом очень серьезно в будущем. Ситуация в угольной отрасли очень тяжелая, конечно, это все отразится на регионе», — добавил Цивилёв.

Ранее региональные власти заявляли, что общее падение объемов добычи угля в регионе по итогам года составит порядка 15%, по прогнозу, будет добыто около 207 млн тонн угля. При этом его отгрузка на восток по железной дороге впервые за четыре последних года упадет до 49 млн тонн, что на 7,5% ниже установленных для региона лимитов перевозки по данному направлению. Это связано с высокой загрузкой Восточного полигона РЖД.

Ранее Сергей Цивилёв предложил передать Минстрою РФ функции по строительству Восточного полигона, которым сейчас занимаются «Российские железные дороги».