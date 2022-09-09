Выборы в Новосибирской области: варяг и протестный электорат

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В Новосибирской области начались довыборы в заксобрание. На одном из округов ожидается серьезная борьба при конфликтной фигуре провластного кандидата.

В Новосибирской области начались довыборы в заксобрание по округам № 4 и № 10. Первый освободился после лишения мандата Валентина Сичкарёва, второй — после того, как избранный в 2020 году Олег Иванинский уже в 2021 ушел в Госдуму, причем по другому округу.

В округ № 10 входят Барабинский и Здвинский районы, у него сложная электоральная история и высокая доля протестного электората. Традиционно сельские районы Новосибирской области используются новосибирскими (городскими) «тяжеловесами» для прохождения в заксобрание. Однако в случае с Барабинском этой практикой явно злоупотребляли не в меру.

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Не успел «укорениться» на округе «варяг» Олег Иванинский от «Единой России», как его «делегировали» на выборы в Госдуму, где он победил в непростой борьбе с кандидатом от КПРФ Андреем Жирновым. И вот на довыборы «Единая Россия» выставила не просто «варяга», но еще и перебежчика из КПРФ Виталия Новосёлова.

Новосёлов до 2021 года возглавлял Первомайский район Новосибирска, где выборы в горсовет выиграли кандидаты от КПРФ. Сам же Новосёлов пошел от КПРФ в Госдуму по Искитимскому избирательному округу, в который входит и Первомайский район. Он занял на выборах в Госдуму второе место, с небольшим отрывом от победившего Александра Аксёненко, причем отрыв объяснялся аномальным голосованием в двух сельских районах. Во многих территориях же перевес был в пользу Новосёлова. Новосибирские коммунисты сначала собирались опротестовывать результаты выборов, но потом скандал как-то замяли и до судебных разбирательств дело не дошло. Зато Виталий Новосёлов вдруг стал кандидатом в заксобрание вдали от Первомайского района и Искитимского округа — уже от «Единой России».

По сведениям Тайги.инфо, кандидатура Новосёлова вызвала серьезные разногласия внутри регионального отделения «Единой России». Не всем понравилось, что человек, которому приписывают поражение единороссов в Первомайском районе теперь становится кандидатом «Единой России».

Заместитель губернатор Андрея Травникова в реготделении «ЕР», первый вице-спикер заксобрания Андрей Панфёров прямо выступил против: «Я поддерживать его не буду. Я просто помню, как Виталий Новосёлов работал над искоренением партии „Единая Россия“ из Первомайского района — по-другому не скажешь. Пусть его поддерживает кто угодно, но я его поддерживать не буду, и он об этом знает. Я хорошо помню, как это все происходило, я помню много случаев откровенного противостояния „Единой России“, поэтому, на мой взгляд, если даже он будет участвовать в праймериз, это дело членов партии, но лично я сразу могу сказать, что какого-либо участия в его судьбе как кандидата принимать не буду. Кто его на это сподобил — пусть об этом знают, мне с этим человеком не по пути».

Источники Тайги.инфо говорили, что Новосёлов — кандидатура облправительства во главе с Травниковым. Также называлась фамилия депутат Госдумы Дмитрия Савельева («ЕР»).

По-видимому, совершенно не бралось в расчет возможное раздражение жителей Барабинскоого и Здвинского районов, которым второй раз подряд «присылают» варяга, да еще и с сомнительной политической биографией. Барабинск десятилетиями страдает от скандалов в городской власти и неэффективного управления — буквально за два дня до выборов рухнула часть стены у нового дома, куда переселили жителей ветхого и аварийного жилья. Но проблема протестного голосования в Барабинске решается политтехнологически — недовольный электорат должны поделить между собой сразу три кандидата — Сергей Зарембо из КПРФ и два самовыдвиженца Константин Терещенко и Евгений Гутов (ранее баллотировавшийся от КПРФ). Плюс стандартный набор кандидатов от партий.

На округе №4 в Барабинском и Куйбышевском районах зарегистрированы Виталий Новосёлов («Единая Россия»), Сергей Зарембо (КПРФ), самовыдвиженцы Константин Терещенко и Евгений Гутов, Руслан Федореев (ЛДПР), Андрей Филимошкин («СРПЗП»), Лариса Путина (РППСС) и Надежда Приходько («Новые люди»).

Видимо, надежда властей на то, что, раздробив протестный электорат с помощью административного ресурса и финансовых вливаний, избрать в глубинке можно кого угодно. И потому в отдаленные от областного центра округа посылают кого угодно, кто получился в ходе достаточно беспринципных «расторговок».

Но, очевидно, что такой подход только ухудшает отношения населения к власти. Ладно бы, присылали «варягов» и при этом наводили порядок. Но когда у новых домов падают стены, а «Единая Россия» присылает кандидата, только что перебежавшего из другой партии — как это должно сказываться на настроениях людей и их отношении к сложившейся политической системе? Проблема, видимо, заключается в том, что политический блок облправительства решает узкоутилитарные внутриэлитные задачи, не особо беспокоясь, насколько это будет подрывать доверие людей к власти

Тайга.инфо