Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 189

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Власти назначили новых «иноагентов». Выборы в регионах продолжаются.

15:25 Арестованный в Тюмени 27-летний антифашист Юрий Незнамов заявил о пытках в СИЗО, где он находится из-за обвинений по ст. 205.4 УК (организация террористического сообщества). Адвокат Федор Аркчемышев передал RusNews копию опроса молодого человека.

«Были различные пытки. Первое, что было — душили пакетом, после этих пыток повалили на пол, — рассказал адвокату Незнамов. — Приоткрыв пакет, положили тряпку и начали лить воду на нос и рот. После этого меня связали в ногах и крепко в руках. В один из кроссовок положили что-то мокрое, также прикрепили что-то к спине, после пустили ток. Сколько времени это продолжалось, сказать не могу, т.к показалось вечностью. Я также рассказал всю правду и дополнял их словами, которые мне внушали, чтобы это прекратилось. Такую боль я не испытывал никогда в жизни. Также угрожали расправой, если я не подпишу слова следователя, который пришел потом. Также угрожали родным, давали мне что-то в руку, чтобы я оставил отпечатки пальцев. Постоянное моральное давление. Угрожали подкинуть родным взрывчатое вещество с моими отпечатками пальцев».

Юрий Незнамов также подписал пустые листы. Он полностью отрицает вину.

По делу проходят шесть человек. В Тюмени задержали Кирилла Брика и Дениза Айдына, которые, по версии следствия, хотели его испытать самодельное взрывчатое вещество в районе Тюменской ТЭЦ, в Екатеринбурге — Юрия Незнамова и Даниила Чертыкова, в Сургуте — Никиту Олейника и Романа «Рыжего», пишет издание.

14:50 У главного редактора екатеринбургского издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова арестовали банковские счета на 5 млн рублей. При этом он не проходит подозреваемым ни по какому уголовному делу — его сделали свидетелем по делу о «фейках» про ВС РФ в отношении экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарёва



«Вдогонку к обыскам в квартире у меня теперь еще и заблокировали банковские счета на 5 000 000 — за некий «ущерб, причинённый преступлением», — рассказал Постников в своем телеграм-канале. — К счастью или сожалению, таких денег я никогда в жизни не держал, поэтому государству ушла сумма порядка 700 рублей. Но банковских услуг я теперь оказался лишен. Какой ущерб мог причинить привлеченный в дело свидетель, никогда не общавшийся с Пономарёвым и не получавший от него денег, остается загадкой. Впрочем, такими риторическими вопросами относительно современного российского правосудия сейчас никого не удивишь.

14:11 Траты на хлеб и молоко выросли у россиян летом 2022 года, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».



«Продуктами-лидерами спроса летом 2022 года стали хлеб, мясо, молоко, кофе, сыр, — утверждает банк (цитата по РИА Новости). — Причем общая сумма трат на хлеб в обозреваемый период выросла на 3% относительно лета 2021 года, молока — на 6%. При этом показатели у мяса и кофе, напротив, снизились на 12% и на 6% соответственно. Сумма трат на сыр летом 2022 года уменьшилась на 6% по сравнению с годом ранее».

13:41 Спикер гордумы Томска Чингис Акатаев («Единая Россия») призвал жителей прийти на выборы словами из песни Виктора Цоя: «Перемен требуют наши сердца».

В регионе, напомним, выбирают губернатора. От партии власти здесь идет Владимир Мазур, с ним борются вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров (КПРФ), депутат регионального парламента Галина Немцева («СРПЗП») и директор ООО «Агенство юридических услуг „Азбука права“» Виктор Гринев (РППСС).

13:24 Заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров предложил засекретить вообще все государственные закупки.

«Достигнув прозрачности (всех процессов в сфере госзакупок и закупок госкомпаний) можно подумать о том, чтобы соответствующая информация была доступна только профессионально заинтересованным участникам, а не была бы доступна в той же блогосфере и не могла бы использоваться, в том числе, в неблаговидных целях», — цитирует «Финмаркет» Лаврова.

Сейчас засекречены закупки ряда силовых ведомств.

13:05 В Новосибирске закрывается часть офисов Сбербанка. Один из них — в центре города.

Все подробности читайте здесь.

12:29 КПРФ, «Яблоко» и независимые кандидаты возмущены организацией и ходом электронного голосования в Москве и некоторых регионах. «Уже первый день трехдневного голосования в столице позволяет однозначно заявить: выборы у москвичей украли», — заявил депутат Госдумы Сергей Обухов.

«Уже к 12 часам дня на электронных участках „проголосовали“ более 600 тысяч человек. Видимо, мэрия решила не стесняться и сразу же обозначила свои намерения. Кстати, незадолго до выборов чиновники заявляли, что ожидают в Москве явку около 30% (при том, что в 2017 году она не дотянула даже до 15%). Собственно, вот откуда эта явка и возьмется».

Всего же по итогам 9 сентября в ДЭГ якобы проголосовали более 1 млн избирателей (это порядка 13% от всех избирателей). Причем первые 500 тыс. — за 2 часа 38 минут, рассказал депутат Госдумы Денис Парфёнов. При том, что на предыдущих муниципальных выбора в Москве официально проголосовали около 1,1 млн человек (явка чуть менее 15%).

Кроме того, по словам Обухова, «дали сбой» «электронные списки избирателей», которым полностью заменили бумажные журналы на участках в Москве: «Люди, пришедшие на участок, попросту не могли получить свой бюллетень и проголосовать. При этом члены УИКов отказываются доставать бумажные списки, объясняя это тем, что „управа запретила“. В итоге избиратели уходят с участков, по сути лишенные своего избирательного права».

«То, что происходит в Москве сегодня — это преступление. У граждан на их глазах крадут их избирательное право. Такие выборы (если к этому мероприятию ещё может быть применим такой термин) явно не выглядят легитимными».

КПРФ направила запросы главе ЦИК РФ Элле Памфиловой и в Следственный Комитет.

Партия «Яблоко» призывает приходить на выборы в последний день голосования 11 сентября и не участвовать в дистанционном электронном голосовании.

11:15 Власти США объявили, что готовы применять санкции в отношении компаний, закупающих российскую нефть по цене выше лимита.

Ранее министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на российскую нефть, но конкретные параметры еще не назывались.

11:00 Жители создали петицию с просьбой отправить губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва на Донбасс для участия в «спецоперации».

«Предлагаем освободить губернатора от занимаемой должности с целью осуществления его мечты, поездки на фронт», — говорится в обращение, которое на момент публикации уже подписали 310 человек.

Ранее Михаил Дегтярев заявил, что поехал бы в Украину добровольцем, но не может, потому что у него «бронь»: «Я бы сам поехал с удовольствием, но нельзя, у меня бронь из-за губернаторства. Нельзя бросать пост».



10:00 В Томской области стартовали двухдневные выборы губернатора. Основной день голосования — 11 сентября.

09:26 Сайт TJournal официально закрылся. «Он просуществовал 11 лет. Это был проект про технологии и интернет-культуру. 14 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал его по требованию Генпрокуратуры из-за публикации „фейков об операции России на Украине“», — теперь говорится на главной странице издания.

О предстоящем закрытии редакция объявила в конце августа. Решение было связано с сокращение посещаемости в пять раз после блокировки и потерей рекламной выручки.

Главное на утро 10 сентября

• Минюст внес в список СМИ — «иностранных агентов» политолога Валерия Соловья, а также журналистку из Екатеринбурга Елену Шукаеву и корреспондента Сибирь. Реалии* Андрея Афанасьева.

«Иноагентами — физическими лицами» власти объявили журналистку Юлию Латынину, историка, заслуженного учителя России Тамару Эйдельман и блогера, журналиста Майкла Наки. По версии министерства, они якобы «осуществляли политическую деятельность» в интересах Украины.

Отметим, что сына Тамары Эйдельман благотворителя и основателя сайта «Такие дела» Митю Алешковского российские власти ранее также объявили «иностранным агентом».

• Неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов в Суджанском районе Курской области, сообщила региональная администрация. Один человек ранен.

Как сообщила Baza, сотрудники Росгвардии получили информацию о двух вооруженных мужчинах возле Суджи и нашли их в лесу у города. После этого завязался бой, и одного из сотрудников ранили. Нападавшие скрылись. По версии Mash, росгвардейцы попытались остановить подозрительную «Газель», после чего по ним открыли огонь.

• Реальный ВВП России упал во втором квартале 2022 года на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, сообщил Росстат. В первом квартале отмечался рост на 3,5%.

Оптовая и розничная торговли показали снижение на 14,1%, что связано с ослаблением потребительского спроса. Коммунальный сектор — на 9,2%, транспортировка и хранение — на 3,9%.



• Власти Украины намерены добиться от России возмещения ущерба, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська. Сейчас он превышает 300 млрд долларов, отметил Малюська.

В июне власти подали иск в Европейский суд по правам человека. Тогда ущерб оценивался в 80 млрд долларов.



*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.