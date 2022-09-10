Явка на довыборах в новосибирское заксобрание превысила 10% в будний день

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Официальная явка на довыборах депутатов новосибирского заксобрания в первый из трех дней голосования превысила 10%, а на одном из округов — 13%, утверждает избирком. Жители сообщили Тайге.инфо о возможной скупке голосов за 500 рублей.

Официальная явка на довыборах в новосибирское заксобрание по округу №10 на 20:00 9 сентября составила 10,15%. На округе №4, который объединяет Барабинский и Здвинский районы - 13,51%.

На округе №4 развернулась серьезная борьба, писала Тайга.инфо. Отсюда поступает больше всего сообщений о возможных нарушениях, например, об аномальной явке на надомное голосование — об этом сообщали в КПРФ.

Жители Барабинска также прислали Тайге.инфо сообщения о скупке голосов на окраинах города за одного из кандидатов, которому приписывают административный ресурс и поддержку действующей власти. Предлагается проголосовать за 500 рублей.

«Приезжает помощница, загружает кого надо и везет на участки», — сообщил очевидец.

По сведениям редакции, силовики могли заинтересоваться происходящим, но официально о проверке пока неизвестно.

Новосибирскую область возглавляет единоросс Андрей Травников. Ранее депутат Госдумы от КПРФ Ренат Сулейманов предупреждал, что планируется «жестко контролировать голосование»: «Так что не советую нарушать закон на этих выборах».

На округе №4 в Барабинском и Куйбышевском районах зарегистрированы Виталий Новосёлов («Единая Россия»), Сергей Зарембо (КПРФ), самовыдвиженцы Константин Терещенко и Евгений Гутов, Руслан Федореев (ЛДПР), Андрей Филимошкин («СРПЗП»), Лариса Путина (РППСС) и Надежда Приходько («Новые люди»).