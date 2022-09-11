Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 190

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

17:30 Транспортную и инженерную инфраструктуру стоимостью свыше 2,9 млрд рублей построят в Кемеровской области до 2024 года. Она будет направлена на диверсификацию экономики, для проектов, не связанных с угледобычей. Большую часть средств на эти цели удалось привлечь из федерального бюджета, сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Цивилёв.

«Сейчас, в условиях санкционного давления на угольную отрасль, нам особенно важно развивать новую экономику, поддерживать социально-экономическое развитие нашего региона. Для реализации инвестиционных проектов, не связанных с добычей угля, планируется до 2024 года за счет средств федерального и областного бюджетов в Кузбассе построить объекты инженерной и транспортной инфраструктуры стоимость порядка 2,9 млрд рублей», — сказал Цивилёв.

Инвестиционные проекты для создания сопутствующей инфраструктуры на первом этапе уже отобрали. Так, к началу 2023 году в Таштагольском районе планируется завершить строительство спортивно-туристического комплекса «Ворота в Горную Шорию», где создадут 48 новых рабочих мест. Для нового туристического объекта вблизи с популярным горнолыжным курортом Шерегеш за счет бюджетных средств подведут инженерные и газовые сети, построят котельную.

Господдержку получит в Новокузнецке инвестиционный проект по переработке крупногабаритных шин, которые образуются в Кузбассе в большом количестве при эксплуатации карьерной техники на угольных предприятиях. Для нового производства, которое заработает с 2023 года, построят автодорогу протяженностью около 3 км.

16:43 Запущенное накануне президентом Владимиром Путиным крупнейшее в Европе колесо обозрения «Солнце Москвы» закрылось, передает тг-канал «Осторожно, Москва».

Аттракцион закрыт для посетителей по техническим причинам.

На сайте колеса говорится о работе с «ограничениями»: «Колесо обозрения «Солнце Москвы» возобновило работу с ограничениями. Решение о перераспределении потока посетителей на другие дни принято для исключения нештатных ситуаций из-за высокого количества желающих покататься».

Купленные билеты можно вернуть через интернет (в этом случае деньги поступят на карту), заполнив электронную форму, или в кассах на территории «Солнца Москвы». Кроме этого, их можно обменять на фирменный мерч в сувенирном магазине.

В день открытия, 10 сентября, поступали сообщения об остановке колеса, когда в кабинках были люди.



16:27 Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 12—13 сентября посетит Кемеровскую область. Там он проведет совещание по нацбезопасности в Сибири.

«Планируется, что секретарь Совета безопасности посетит ряд объектов, а также проведет совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Сибири с участием полномочного представителя президента РФ в СФО А.Серышева, глав субъектов федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, представителями федеральных министерств и ведомств», — передает «Интерфакс» со ссылкой на Совбез.

Отдельное внимание предполагается уделить вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера.

16:00 Компания Air Moldova прекратила продажу билетов по ранее анонсированному маршруту Кишинёв-Москва, говорится в сообщении перевозчика. Полеты должны были начаться с 1 октября.

«Орган Гражданской Авиации Республики Молдова издал Операционную Директиву, зарегистрированную под номером 06 от 10.09.2022, которая запрещает национальным операторам выполнение полетов в воздушном пространстве Российской Федерации», — поясняется в сообщении.

Пассажиры могут обратиться за возвратом средств по уже приобретенным билетам.

15:40 Министерство труда и социального развития Новосибирской области уполномочено предоставлять социальные выплаты гражданам самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также Украины и лицам без гражданства, прибывшим в РФ с этих территорий после 18 февраля, следует из распоряжения губернатора Андрея Травникова.

Контроль за исполнением распоряжения губернатор возложил на своего заместителя Сергея Нелюбова. Подробнее тут.

14:50 Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что итоги выборов глав регионов и депутатов заксобраний «следует подводить не раньше 14 сентября». Никаких конкретных причин для этого в телеграм-канале ЦИК РФ не называется.

«Уважаемые коллеги, все вы получили мое письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября. Это касается выборов высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных органов власти субъектов. Такие крупные кампании у нас проходят в 18 регионах. Я уверена, что вы именно так и поступите — в соответствии с нашей рекомендацией, — сказала Памфилова (цитата по тг-каналу ЦИК). — Вы знаете, как мы очень трепетно и внимательно относимся к тому, чтобы все поступившие жалобы и обращения были внимательнейшим образом рассмотрены перед тем, как комиссии будут подводить итоги выборов. Времени до среды вполне достаточно для того, чтобы обратиться в соответствующую комиссию, если у кого-то будут серьезные основания для этого».

Подробнее о выборах — в нашем онлайне.

14:40 В Новосибирске полицейские пришли домой и задержали Андрея Ковальчука из-за футболки с украинским флагом, в которой он пробежал полумарафон, передает ОВД-Инфо**.

Силовики доставили Ковальчука в ОП №1, составили протокол по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), а затем отпустили.

14:30 Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров исполнил на Дне рождения Москвы в «Лужниках» свою композицию про сгоревшую Москву.

«Вчера приснился сон прекрасный —

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет бывший избирком.

Никто не выжил — все сгорели,

Все Pussy, Путин и Собчак,

И у стены кремлевской ели

Горели ***** [прекрасно] так»

12:30 Глава Братского района Александр Дубровин об очевидном — «Зима близко».



Так мэр прорекламировал товары, представленные на ярмарке в Вихоревке. Чиновники по старинке все больше обращают внимание на старые добрые «базары». Ярмарка называлась «100%-наше!» — если верить Дубровину, там местные жители и крестьянско-фермерские хозяйства могли продавать свою продукцию.

11:50 Авиакомпания Southwind Airlines будет возить туристов из Москвы в Анталью каждый день. Рейс запущен 10 сентября из аэропорта «Шереметьево», сообщает пресс-служба авиагавани.

10:40 Более 18 тыс. человек подписали петицию с просьбой отправить хабаровского губернатора Михаила Дегтярёва на Донбасс для участия в «спецоперации».

«Предлагаем освободить губернатора от занимаемой должности с целью осуществления его мечты, поездки на фронт», — говорится в обращении.

Ранее Михаил Дегтярев заявил, что поехал бы в Украину добровольцем, но не может, потому что у него «бронь»: «Я бы сам поехал с удовольствием, но нельзя, у меня бронь из-за губернаторства. Нельзя бросать пост».

Михаил Дегтярёв и глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин (в центре)

10:20 В Москве полиция ночью задержала кандидата в муниципальные депутаты по району Ломоносовский от партии «Яблоко» лингвиста Алексея Касьяна, передает ОВД-Инфо**.

Касьяна доставили в отдел полиции по тому же району. На него составили протокол по статье о предвыборной агитации в «день тишины» якобы за расклейку плакатов, но продолжают удерживать в отделе, несмотря на истечение трехчасового срока задержания.

09:50 Путинский фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями «Круг добра» заявил о риске прерывания или задержек поставок препаратов, угрозе непрерывности терапии. Это связано с антироссийскими санкциями.

«Мы по-прежнему находим решения по поставке препаратов. Но санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию, заставило поставщиков фармацевтической продукции серьезно пересмотреть схему оплаты, логистику поставок. В результате увеличились и сроки поставок, это серьезный риск для стабильного обеспечения <...> непрерывности терапии», — заявили в фонде ТАСС.

В основном проблема касается инновационных препаратов для лечения орфанных и других заболеваний, которые не могут производиться отечественными фармкомпаниями или замещаться аналогами.

«Круг добра» — фонд, созданный по инициативе президента России Владимира Путина, для помощи детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Председатель правления фонда — протоиерей Александр Ткаченко.

Большая часть препаратов, закупаемых фондом, импортируется из США и Европы. После введения санкций «возник риск прерывания и задержек поставок лекарств».

«Несмотря на то, что никто из поставщиков не отказался от исполнения контрактных обязательств перед «Кругом добра» по препаратам из нашего перечня, фонд столкнулся с рядом трудностей. Так, например, производитель лекарственного препарата для тяжелобольных детей, не имеющего аналогов, подтвердил контрактные обязательства, но при условии, что «поставленный лекарственный препарат не должен быть использован на территории страны, находящейся под санкциями», — рассказали в пресс-службе фонда.

Главное на утро 11 сентября

• Следственный комитет подтвердил гибель спецназовца Росгвардии в Курской области. Ранее сообщалось, что неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов в Суджанском районе на границе с Украиной.

Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту нападения.



• Главного редактора «Лениздат.Ру» Екатерину Сергейчеву и его учредителя оштрафовали на 60 и 200 тыс. рублей соответственно. Василеостровский районный суд признал их виновными по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение недостоверной информации) из-за материала с подборкой реакций СМИ и журналистов на начало «спецоперации». В публикации происходящее в Украине «называлось другими словами», уточнило издание.

«Мы не согласны с решением суда и намерены обжаловать штрафы!« — подчеркнули в редакции.

• Приложение онлайн-кинотеатра Premier стало недоступно в App Store. Причины удаления устанавливаются, заявили в пресс-службе видеосервиса.

• Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает, что бюджет страны на предстоящие три года станет самым сложным в его карьере.

• В России начался главный день региональных и муниципальных выборов. Всё самое главное о ходе голосования и нарушениях на участках в Сибири читайте в нашем отдельном онлайне.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.