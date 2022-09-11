Выборы в Сибири. Онлайн-трансляция

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В России стартовал Единый день голосования на региональных и муниципальных выборах. Тайга.инфо следит за главными кампаниями в Сибири, где выбирают губернаторов и депутатов разного уровня.

Информацию о нарушениях присылайте в наш бот в телеграме. (В трансляции новосибирское время: Омск +1 час, Иркутск -1 час, Чита -2 часа).

17:32 В Барнауле на выборах гордумы явка также существенно ниже, чем в 2017-м. К 15:00 здесь проголосовали 11,83%, тогда как пять лет назад — 14,65%.

При этом в 2022 году власти растянули голосование в Барнауле на три дня.

«Проголосовала на избирательном участке в Индустриальном районе и пришла к выводу, что большего издевательства над членами избирательных комиссий не придумаешь чем трехдневное голосование, — отметила депутат Госдумы РФ Мария Прусакова (КПРФ). — Судя по количеству голосующих явку это совсем никак не увеличивает. Зато люди сидят по три дня, каждый день заполняют кипу документов. И для чего?»

17:12 Явка на выборах горсовета Омска, по данным на 15:00, значительно ниже, чем в 2017-м: 11,42% против 15,88%.

«На 15 часов проголосовали почти 100 тысяч избирателей, явка по городу составила 11,42%», — сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Омской области (цитата по «Суперомску»).

При этом около 30 тыс. избирателей проголосовали досрочно.

16:59 Явка на довыборах в новосибирское заксобрание по округу №4 уже достигла 34,67% к 15:00. На округе №10 — 23,05%.

16:35 «Нарушения столь малы, что нам с вами даже особо обсуждать нечего», — заявил глава Совета по правам человека при президента РФ Валерий Фадеев по поводу выборов в стране.

При этом глава ЦИК РФ Элла Памфилова именно под предлогом разбирательства неких жалоб и обращений предлагает отложить до 14 сентября подведение итогов голосования на выборах губернаторов и региональных парламентов.

16:30 Явка на выборах гордумы Барнаула к 15:00 составила лишь 11,83%. А вот в соседней Республике Алтай на выборах горсовета Горно-Алтайска уже проголосовали 23,77% избирателей.

16:05 В Бурятии члены УИК № 664 приехали за голосом домой к лежачему участнику «спецоперации». Об этом сообщила пресс-служба администрации Тункинского района республики.

«Доржо Будаевич [Фомкинов] восстанавливает здоровье, после ранения. Духом не падает, держится бодро и уверенно. Мечтает скорее вернуться к активному образу жизни», — отметили чиновники.





15:52 Явка на выборах томского губернатора достигла 23,11%. В областном центре на участки пока пришли 17-19% жителей, сообщили в избиркоме. Но эти данные не учитывают бюллетени, поданные через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Всего на ДЭГ зарегистрировались почти 25,8 тыс. человек (это примерно 3,53% от общего числа избирателей). С 08:00 10 сентября проголосовали 19,9 тыс, утверждается на сайте ДЭГ (примерно 77,3% от зарегистрировавшихся).

15:24 Пресс-служба главы Бурятии Алексея Цыденова утверждает, что он посещает строительные площадки в своем статусе прямо в день выборов губернатора, в которых он же и участвует. «Глава Бурятии Алексей Цыденов проводит на строительных площадках в. Улан-Удэ, Иволгинском и Тарбагатайском районах. Он проверяет ход строительства школ, которые возводятся в рамках концессионного соглашения», — говорится в сообщении на сайте правительства. Его, судя по фото, сопровождают госканалы.

При этом Цыденов 11 сентября пытается переизбраться на пост главы республики от «ЕР». Против него здесь идет руководитель фракции коммунистов в Народном Хурале, председатель комитета парламента по местному самоуправлению Виктор Малышенко (КПРФ).

В бюллетене также оказались Сергей Дорош (ЛДПР) и Семен Матхеев («Новые люди»).





15:12 Явка на выборах главы Бурятии, по данным на 15:00 местного времени, составила 24,36%, сообщил глава местного избиркома Александр Акчурин.

«Никаких жалоб и заявлений о нарушениях не поступало», — утверждает Акчурин.



15:07 Кандидатов от оппозиции и наблюдателей атакуют телефонным спамом на выборах в гордуму Барнаула, сообщил доверенное лицо КПРФ Влад Келлер, передает «Сота».



14:47 Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что итоги выборов глав регионов и депутатов заксобраний «следует подводить не раньше 14 сентября». Никаких конкретных причин для этого в телеграм-канале ЦИК РФ не называется.

«Уважаемые коллеги, все вы получили мое письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября. Это касается выборов высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных органов власти субъектов. Такие крупные кампании у нас проходят в 18 регионах. Я уверена, что вы именно так и поступите — в соответствии с нашей рекомендацией, — сказала Памфилова (цитата по тг-каналу ЦИК). — Вы знаете, как мы очень трепетно и внимательно относимся к тому, чтобы все поступившие жалобы и обращения были внимательнейшим образом рассмотрены перед тем, как комиссии будут подводить итоги выборов. Времени до среды вполне достаточно для того, чтобы обратиться в соответствующую комиссию, если у кого-то будут серьезные основания для этого».

14:40 Омский обком КПРФ негодует по поводу нежелания людей идти на выборы горсовета.

«К 12 часам дня явка на большинстве участков, с которых есть информация, не превышает 50% от цифр досрочки. Похоже, общая явка на превысит 15%, причем до 50% от числа проголосовавших — на досрочке принудительно. То есть, похоже, омичи положили на все ветви власти с прибором. Власть — отдельно, люди отдельно. И что думают люди и как будут поступать — власти неведомо».

По последним данным на 12:00, явка на выборах горсовета Омска составила 8,39%.

13:55 В «Штабе общественного наблюдения» за выборами в Томской области утверждают, что доступ кандидатов к видеотрансляциям с участков на портале «Наш выбор» и не предполагался через сайт госуслуг. Хотя ранее предполагалось, что у представителей партий и кандидатов для просмотра видео было два варианта: авторизоваться через госуслуги или с помощью логина и пароля для этого сайта. Но второй вариант предполагает только один компьютер — после регистрации на втором соединение на первом вылетает.



«В первых числах сентября всем вышеперечисленным субъектам электорального процесса от Ростелекома были направлены логины и пароли для входа на портал видеонаблюдения. Это было сделано в том числе для тестирования. До первого дня голосования никаких официальных обращений относительно невозможности просмотра в облизбирком не поступало», — утверждают в штабе.

13:48 В Омске на выборах в горсовет, по данным избиркома на 10:00, проголосовали 6,18% избирателей. И этом с учетом досрочного голосования, на котором явка была около 3,5%.



13:32 Провластные телеграм-каналы из Дальневосточного федерального округа начали публиковать неверифицированные «экзит-полы» без указания источников и организации, якобы проводившей их. Публиковать ссылки редакция на них не будет.

Напомним, что любые экзит-полы по закону можно публиковать только после закрытия избирательных участков.

Эти сообщения также начали тиражировать федеральные прокремлёвские каналы, в частности канал политтехнолога Марата Баширова.

13:19 Явка на довыборах новосибирского заксобрания по округу № 4, по данным на 12:00, достигла 28,88%. На округе № 10 — 19,76%, говорится в системе ГАС Выборы.

12:45 Алтайский крайком КПРФ сообщил, что жителям начали предлагать стать «народными наблюдателями» на 30–40 минут, хотят обычно наблюдателей ищут на весь день. Желающих приглашали в помещение, которое завешано агитацией кандидатов от «Единой России».

По телефону, указанному в объявлениях, отказывались говорить, сколько будут платить и что именно нужно делать. Коммунисты предположили, что речь могла идти о скупке голосов.

«Однако поймать за руку жуликов не удалось, — отметили в крайкоме. — Видимо, заподозрив неладное, они свернули деятельность, отключили телефон и заперли помещение. Полагаем, что теперь этим вопросом займутся правоохранительные органы».

12:39 Явка на выборах томского губернатора достигла 18,05%. Областной центр пока просыпается, в некоторых районах, как утверждают в избиркоме, проголосовали уже около 25-30%.





12:23 Довольно большая для муниципальных выборов явка в Горно-Алтайске, где избирают городских депутатов — 12,2%, по данным на 10:00.

12:20 На выборах главы Бурятии, по данным на 12:00 местного времени, на участки пришли 14,77% избирателей (с учетом досрочного голосования).

11:55 Явка на выборах гордумы Барнаула к 10:00 составила 7,87%, говорится на сайте ГАС.Выборы. Это с учетом голосования 9-10 сентября, когда на участки пришли 7,33%.

11:40 На выборах томского губернатора доступ к порталу видеонаблюдения через сайт госуслуг по-прежнему не работает, сообщила Тайге.инфо электоральный эксперт Анна Юдина. Обещанных писем с портала кандидаты так и не получили.

Ранее кандидаты столкнулись с ограниченным доступ к видеонаблюдению через федеральный портал «Наш выбор». Для просмотра видео есть два варианта: авторизоваться через госуслуги или с помощью логина и пароля для этого сайта. Но оказалось, что логин и пароль можно использовать только на одном компьютере (при входе в аккаунт на другом на первом сеанс завершается), а авторизация через госуслуги для наблюдателей от кандидатов просто не работает.

В итоге видеонаблюдение доступно только в Центре общественного наблюдения в Пушкинской библиотеке Томска. Юдина рассказала, что туда прийти может любой желающий, но сначала нужно заполнить анкету с предъявлением паспорта. На компьютерах есть возможность перемотки видео.

11:37 На многих участках в Барнауле наблюдается массовый отказ избирателей, якобы подавших заявление о голосовании вне помещения. Об этом сообщили «Алтайские крайности», следящие за выборами в регионе.

«Комиссии в очередной раз используют неизвестно кем составленные списки. Пример из Барнаула с УИК 154», — пишет канал.





11:08 На УИК №1257 в Новокузнецком районе Кузбасса «пресекли попытку вброса» 20 бюллетеней, сообщил «Открытый город». Это, по сведениям издания, пытался сделать наблюдатель от «Единой России». Его поймали, на место вызвали полицию.

В Новокузнецком районе выбирают муниципальных депутатов.

УИК №1257 находится в поселке Таргайский Дом Отдыха в оздоровительно-реабилитационном комплексе «Таргай». Комиссию возглавляет Татьяна Ефимова.

11:05 Явка на выборах губернатора Томской области к 10:00 11 сентября составила 14,52%, сообщили в региональном избиркоме. Но эти данные не учитывают бюллетени, поданные через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Всего на ДЭГ зарегистрировались почти 25,8 тыс. человек (это примерно 3,53% от общего числа избирателей). С 08:00 10 сентября проголосовали 17,6 тыс, утверждается на сайте ДЭГ. Но, как заметила Тайга.инфо, часть голосов (более 300) были внесены в ночь с субботы на воскресенье по местному времени.



10:39 В Иркутской области стартовали муниципальные выборы в разных районах и городах. Здесь традиционно невысокая явка, но вот на выборах мэра Катангского района на участки к 10:00 местного времени вдруг пришли 30% избирателей, утверждает облизбирком.

Здесь на пост мэра претендуют сразу шесть самовыдвиженцев, в том числе директора муниципальных учреждений, и один представитель ЛДПР.



10:34 Явка на довыборах новосибирского заксобрания к 10:00 по округу №4 достигла 24,59%, по округу №10 – 17,59%. Это с учетом голосования 9-10 сентября.

10:21 Кандидат от КПРФ на пост главы Бурятии Виктор Малышенко проголосовал.

Явка на выборах губернатора, по данным на 10:00, составила 6,71%.

t.me/malyshenko_kprf



10:13 Официальная явка на довыборах в новосибирское заксобрание по округу №10 на 20:00 10 сентября составила 16,8%. На округе №4, который объединяет Барабинский и Здвинский районы — 23,15%.

09:48 В новосибирском обкоме КПРФ подтвердили сведения Тайги.инфо о возможной скупке голосов на довыборах в заксобрание по округу №4 (Барабинский и Здвинский районы). Напомним, жители Барабинска прислали редакции сообщения о скупке голосов за одного из кандидатов, которому приписывают административный ресурс и поддержку действующей власти, за 500 рублей.

Наиболее острыми нарушениями в ходе второго дня выборов стала скупка голосов в Барабинске (информация об этом приходила от наблюдателей с нескольких избирательных участков в городе), передает пресс-служба обкома слова депутата заксобрания Романа Яковлева.

«Кроме того, вызывает беспокойство аномальное надомное голосование на ряде участков», — добавили в КПРФ.

09:36 В Томске кандидатам фактически ограничили доступ к видеонаблюдению через федеральный портал.

«На портале „Наш выбор“ для просмотра видео с избирательных участков есть два варианта: авторизоваться через госуслуги или с помощью логина и пароля для этого сайта, — рассказала электоральный эксперт Анна Юдина. — Логин и пароль выдается кандидату. Логика простая: один логин — один компьютер, то есть если с помощью этих же данных войти с другого компьютера, на первом компьютере сеанс завершится автоматически. Через Госуслуги можно дать доступ наблюдателям, и они смогут зайти на портал видеонаблюдения через свой аккаунт… Всё бы ничего, но авторизация через Госуслуги не работает».

Независимые наблюдатели вместе с кандидатами Андреем Петровы (КПРФ) и Галиной Немцевой («СРПЗП») пытались найти решение этой проблемы самостоятельно, но безуспешно, подчеркнула Юдина.

В итоге видеонаблюдение доступно только в центре общественного наблюдения в Пушкинской библиотеке, куда без предварительной записи попасть нельзя.

09:34 На выборах главы Бурятии проголосовал губернатор-единоросс Алексей Цыденов. Против него здесь идет руководитель фракции коммунистов в Народном Хурале, председатель комитета парламента по местному самоуправлению Виктор Малышенко (КПРФ).



В бюллетене также оказались Сергей Дорош (ЛДПР) и Семен Матхеев («Новые люди»).





09:24 А в Туве, традиционно, аномальная явка. 9-10 сентября проголосовать на выборах горсовета Кызыла якобы пришли 39%. Основной день голосования — 11 сентября.

Совет депутатов Кызыла избирают по смешанной системе.



Накануне выборов избирком Тувы выпустил сообщение о том, что «в России действует уникальная система видеонаблюдения, которая охватывает практически 100% всех избирательных участков страны. Такой системы больше нет ни в одной стране мира».

09:12 Явка на выборах гордумы Барнаула по итогам двух из трех дней голосования составила 7,33%. Здесь наблюдатели сообщали о незаконной агитации единороссов, и ТИК Центрального района даже обратилась по этому факту в полицию.

Также было известно о том, что на некоторых участках комиссии решили убрать по одной из двух стационарных урн в помещения без наблюдателей и камер. Но крайизбирком не увидел в этом нарушений под предлогом июньского постановления ЦИК.

09:00 В Омске открылись участки на выборах горсовета. Это самый крупный сибирский муниципалитет, где проходят выборы депутатов.

Досрочное голосование на выборах горсовета шло 10 дней, и , как утверждают в избиркоме, проголосовали более 30 тыс. человек — около 3,5% от общего числа избирателей. При средней явке на последних выборах горсовета около 21% (195 тыс. человек) число досрочников может составить существенную часть от всех, кто придет на участки. При этом еще в 2017 году глава ЦИК РФ Элла Памфилова утверждала, что если на досрочном голосовании явка более 1%, то «это должно вызывать настороженность, пристальное внимание должно вызывать».

Перед стартом кампании горсовет голосами единороссов отменил выборы по смешанной системе, введя только голосование по 40 округам.

08:00 В Томской области начинается основной день выборов губернатора. Здесь за пост борются назначенный Кремлем врио губернатора Владимир Мазур («ЕР»), вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров (КПРФ), депутат регионального парламента Галина Немцева («СРПЗП») и директор ООО «Агенство юридических услуг „Азбука права“» Виктор Гринев («РППСС»).

Кроме того, в Алтайском крае, где проходит крупнейшая в РФ муниципальная кампания вне Москвы, открылись участки на выборах городских дум Барнаула и Бийска, а также горсоветов Рубцовска, Заринска, Новоалтайска, Ярового и различных районных советов депутатов.

В Республике Алтай жители Горно-Алтайска начинают выборы местного горсовета. В Туве — горсовета Кызыла. В Красноярском крае выбирают горсоветы Норильска, Назарова и Минусинска.

В Новосибирской области проходят довыборы в региональный парламент по округам №4 и №10.



07:00 В Бурятии начались выборы главы республики. Они проходят в один день, в отличие, например, от двухдневного голосования на выборах томского губернатора.

В республике за пост борются губернатор Алексей Цыденов («Единая Россия»), глава фракции коммунистов в Народном Хурале, председатель комитета парламента по местному самоуправлению Виктор Малышенко (КПРФ), а также Сергей Дорош (ЛДПР) и Семен Матхеев («Новые люди»).

Открылись участки и в Иркутской области, одном из немногих регионов РФ, где везде (кроме Иркутска) сохранились прямые выборы глав городов и районов. Здесь проходит крупная муниципальная кампания. В Бодайбо и Усолье-Сибирском выбирают мэров и городские думы, в Саянске — гордуму, в ряде районов — мэров и депутатов.

06:00 В Забайкальском крае открылись избирательные участки на довыборах в гордуму Читы, а также на выборах муниципальных депутатов районов региона. Кроме того, жители Петровс-Забайкальского и ЗАТО Горный выберут городские советы.

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