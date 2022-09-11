Явка на довыбрах новосибирского заксобрания превысила 23%
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Официальная явка на довыборах депутатов новосибирского заксобрания превысила 23% на одном из округов, утверждает избирком. Основной день голосования — 11 сентября.
Официальная явка на довыборах в новосибирское заксобрание по округу №10 на 20:00 10 сентября составила 16,8%. На округе №4, который объединяет Барабинский и Здвинский районы — 23,15%.
На округе №4 развернулась серьезная борьба. Отсюда поступает больше всего сообщений о возможных нарушениях, например, об аномальной явке на надомное голосование — об этом сообщали в КПРФ.
Жители Барабинска также прислали Тайге.инфо сообщения о скупке голосов на окраинах города за одного из кандидатов, которому приписывают административный ресурс и поддержку действующей власти. Предлагается проголосовать за 500 рублей. В КПРФ также сообщили о возможных подкупах.
На округе №4 в Барабинском и Куйбышевском районах зарегистрированы Виталий Новосёлов («Единая Россия»), Сергей Зарембо (КПРФ), самовыдвиженцы Константин Терещенко и Евгений Гутов, Руслан Федореев (ЛДПР), Андрей Филимошкин («СРПЗП»), Лариса Путина (РППСС) и Надежда Приходько («Новые люди»).
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