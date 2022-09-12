Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 191

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

17:10 Независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова попросила у чиновников мэрии ссылку для подключения к видеоконференции по проекту бюджета на 2023 года. Ее сказали, что «сторонних пользователей» якобы не подключают, написала она в твиттере.

«Отвечают: в результате больших атак на видеозвонки они не подключают сторонних пользователей, только район и мэрия. „Кто атакует?“ „Ну мне так объяснили, не знаю кто там атакует“», — привела диалог с чиновниками Пирогова.

16:54 Муниципальные депутаты из 18 разных округов Москвы, Петербурга и Колпино потребовали отставки Путина с поста президента РФ. Обращение опубликовала депутат Семеновского округа Петербурга Ксения Торстрем.

«Текст петиции лаконичный, никого не „дискредитирует“», — подчеркнула Торстрем, предложив коллегам подписываться.

«Мы, муниципальные депутаты России, считаем, что действия президента В. В. Путина наносят вред будущему России и ее гражданам. Требуем отставки Владимира Путина с поста президента РФ», — сказано в обращении.

Ранее муниципальный совет Ломоносовского округа Москвы принял обращение к Путину с предложением ему уйти в отставку, а мундепы питерского округа «Смольнинское». попросили Госдуму обвинить Путина в государственной измене.

16:49 «Яндекс» закрыл сделку по покупке Delivery Club и продаже своих сервисов «Дзен» и «Новости» группе VK, которую возглавляет сын замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко Владимир.

«Все изменения в сервисах „Яндекса“, связанные с продажей „Дзена“ и „Новостей“, будут появляться у пользователей постепенно, начиная с сегодняшнего дня», — говорится в заявлении компании.

16:30 Движение за права избирателей «Голос»** прокомментировало итоги региональных и муниципальных выборов, прошедших в РФ 11 сентября.



«Главной проблемой выборов 2022 года, с точки зрения обеспечения условий для свободного волеизъявления избирателей, является масштабное наступление на остатки свободы слова и свободы выражения мнения в России. Фактически, на данный момент большинство граждан лишены возможности получать альтернативную официальной информацию о важнейших вопросах политической, социально-экономической, культурной и общественной жизни страны, а также свободно выражать свое мнение, — сказано в опубликованном заявлении. — Это сделано как технологически — с помощью блокировок большого числа СМИ и крупнейших неподконтрольных властям социальных сетей, так и содержательно — посредством репрессий в отношении тех, кто озвучивает позицию, отличную от официальной».

Общественники обратили внимание на «неконституционные ограничения права быть избранным и репрессии против оппонентов действующей власти», что сузило круг зарегистрированных кандидатов. А тех, кого удалось зарегистрировать, оказались максимально ограничены в критике действий власти.

«Серьезно препятствовало реализации прав и свобод граждан, а значит и мешало свободному формированию воли избирателей, продолжающее действовать с момента начала пандемии коронавируса ограничение на проведение массовых акций, которое сохранялось даже после отмены Роспотребнадзором остальных ограничений, — добавили в „Голосе“. — Все это привело к крайне низкому интересу граждан к выборам, к низкому уровню участия граждан в голосовании, даже несмотря на административное принуждение и лотереи на избирательных участках. Явка во многих случаях упала даже в сравнении с ее невысокими показателями пять лет назад».

Также отмечается, что вернулась практика давления, в том числе силового, на членов комиссий, кандидатов, наблюдателей, доверенных лиц и представителей СМИ. В последние два года взаимодействие с наблюдателями вернулось на конфронтационный уровень, отметили в движении. «Не последнюю роль в этой эскалации конфликтов и насилия сыграла Центральная избирательная комиссия России, по чьей инициативе был упразднен статус членов комиссии с правом совещательного голоса, доказавший за почти 30 лет свою эффективность и часто использовавшийся кандидатами и партиями. Его упразднение на фоне чрезвычайной зарегулированности статуса наблюдателя привело к росту числа назначений представителей кандидатов доверенными лицами», — добавили там.

15:57 Лишь 14,2% путевок в загородные лагеря Новосибирской области были проданы по программе детского туристического кешбэка, заявила замминистра труда и социального развития региона Ольга Потапова.

«Более 7 тыс. путевок было приобретено в рамках программы туристического кешбэка, всего 49 тыс. у нас отдохнуло в загородных организациях, — цитирует Потапову ТАСС. — Это [столь малое число воспользовавшихся кешбэком] связано с тем, что все-таки было ограничение действия этой программы. Старт программы был дан 31 марта, а 14 июня уже завершилась продажа по программе детского туристического кешбэка».

14:45 Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опять решил высказаться в своем телеграм-канале. Но комментировать положение в Харьковской области Украины он не стал.

«Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние „ультиматумы“ — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — утверждает экс-президент РФ.

14:42 Склад с пластиковой крошкой загорелся в подмосковном Волоколамске. Площадь огня достигла 2500 кв. метров, сообщили в МЧС РФ.



14:35 Казахстанская полиция обвинила граждан России в том, что они, притворяясь хакерами, предоставляли услуги по взлому или восстановлению заблокированных аккаунтов в социальных сетях. Организатором силовики назвали гражданку РФ 1997 года рождения.

«Преступную схему, как установлена, женщина разработала вместе со своим земляком, который в Instagram**** рекламировал услугу по взлому или восстановлению заблокированных аккаунтов, — цитирует медиапортал ведомства начальника управления полиции Турксибского района Еркина Амантаева. — Потенциальные клиенты отправляли деньги на карты банков Казахстана, в зависимости от страны проживания. В дальнейшем гражданка полученные денежные средства распределяла по указанию сообщника на другие карты, при этом, часть денег оставляла себе».

Уголовное дело возбуждено по пункту 4 ч. 3 ст. 190 УК РК (мошенничество).

13:50 Крупные кампании по выборам муниципальных депутатов в Сибири стали формально успешными для «Единой России». Партия получает 31 из 40 мандатов (20 по округам и 11 по спискам) в Барнауле, а также 35 из 40 в Омске. КПРФ, которая успешно выступила в этих регионах на выборах Госдумы, теперь взяла лишь 3 и 1 мандат, соответственно, а по спискам в Барнауле в процентном соотношении получила вдвое меньше, чем всего год назад.



Но реальная поддержка «ЕР» в Барнауле резко снизилась, свидетельствуют данные ГАС.Выборы. Список партии на выборах гордумы в 2017-м набрал 50,8 тыс. голосов, а в 2022-м — лишь 37,2 тыс.

В Омске же перед выборами были отменены партийные списки, число одномандатников выросло до 40, а округа стали меньше. Соответственно, цена мандата в голосах тоже снизилась. Явка составила лишь 14,6%, тогда как на выборах 2017-го была 21,7%.

«Единороссы набрали в среднем в два раза больше голосов, чем я предполагал — в среднем, около 1200 на человека. Разумеется, даже этот результат легитимностью не пахнет — кого может представлять депутат, за которого проголосовало 0,1% населения города?» — считает омский активист Даниил Чебыкин.

Также снижение поддержки наблюдается на выборах в горсовет Минусинска Красноярского края (в 2017-м за список «ЕР» проголосовали 6,3 тыс., в 2022-м — 4,6 тыс., но в процентном соотношении единороссы в итоге получили на 7% больше). Та же картина на выборах горсовета Назарово (снижение с 5,6 тыс. до 4 тыс., но рост в процентах, причем здесь более 10% набрала графа против всех) и Норильска (падение поддержки с 10,2 тыс. до 8,3 тыс. но относительный рост с 48% до 57%).

13:04 В Курской области из-за «10 прилетов» повреждены восемь домов в поселке Теткино, утверждает губернатор Роман Старовойт.

«Кроме того, пострадали надворные постройки, забор, частный автомобиль. Район обстрела обесточен. Есть повреждения газопровода», — рассказал чиновник в своем телеграм-канале.

Никто не пострадал.

12:50 Турпоток в Крым упал на 19% летом 2022 года относительно 2021-го, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

«Почти в два раза, по сравнению с прошлым годом, возрос интерес к отдыху на Северном Кавказе, — утверждает чиновница. — <…> С мая по август в стране отдохнуло около 25 млн человек, что превысило показатели прошлого года и допандемийные».

12:00 Центральный банк РФ обсудил создание отечественных банкоматов, узнал «КоммерсантЪ». Регулятор провел совет по наличному денежному обращению под председательством зампреда ЦБ Сергея Белова.



По словам источника издания, на совете представили «дорожную карту» по созданию и выводу на рынок отечественных банкоматов. Тестовые образцы могут быть представлены осенью. В качестве производителей называются компании BFS и SAGA Technologies.

Опрошенные эксперты осторожно отнеслись к инициативе. По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, производство банкоматов — высокотехнологичная отрасль, и обеспечить быстрое импортозамещение в ней не получится.

11:00 МВД РФ объявило о возбуждении восьми уголовных дел о нарушении законодательства о выборах во время выборов.

10:35 Единороссы разгромно выиграли губернаторские кампании в Томской области и Бурятии.

Главное на утро 12 сентября

• Российские власти отложили на неопределенный срок проведение референдумов о присоединении к России самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также подконтрольных территорий Запорожской, Харьковской и Херсонской областей Украины, пишет Медуза* со ссылкой на источники.

Причина решения — контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении.

• Работа Запорожской АЭС приостановлена после отключения шестого блока станции, сообщил представитель концерна «Росэнергоатом», входящего в «Росатом».

• Люди, назвавшие себя «хакерами-патриотами», взломали сайт колеса обозрения «Солнце Москвы», которое 10 сентября открыл президент РФ Владимир Путин. На нем появилось требование от имени групп XakNet и KillNet «остановить кровавое московское колесо»: «Мы считаем абсолютно неуместным, что пока наши ребята гибнут <...>, гнилая либеральная интеллигенция пускает салюты и предается праздности в столице нашей Родине».

Сообщение кончается тем, что «Солнце Москвы» якобы «заминировано», и, если требования «патриотов» не будут выполнены, например, наказать тех, кто виновен в гибели «наших ребят», колесо обозрения «закатится навеки».

Аттракцион закрыли для посетителей вскоре после торжественного открытия под предлогом технических причин. На сайте колеса говорилось о работе с «ограничениями»: «Колесо обозрения «Солнце Москвы» возобновило работу с ограничениями. Решение о перераспределении потока посетителей на другие дни принято для исключения нештатных ситуаций из-за высокого количества желающих покататься».

При этом в группировках XakNet и KillNet отрицают причастность ко взлому. «Напоминаю: все действия от имени KillNet, которые не опубликованы на наших каналах, являются самодеятельностью и не имеют к нам отношения. Очередной фейк от нашего имени», - говорится в заявлении KillNet.

• Россия предложила Индии «существенные скидки» на нефть, которые будут даже больше тех, что в последние два месяца предлагал Ирак, в обмен на отказ от поддержки инициативы по введению предельных цен на топливо, пишет газета Business Standard со ссылкой на чиновников и МИД Индии.

«Взамен просят, чтобы Индия не поддерживала предложение G7. Решение по этому вопросу будет принято позже, по мере продвижения переговоров со всеми партнерами», — отметил представитель МИД Индии.

Власти РФ говорили, что в случае введения потолка цен на российские нефть и газ страна будет поставлять их только в страны, «действующие на рыночных условиях».

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.