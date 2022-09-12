Еще один новосибирец погиб в «спецоперации»

Еще один участник «спецоперации» в Украине из Новосибирской области погиб. В его районе объявили траур.

22-летний уроженец Краснозерского района Алексей Буслаев погиб во время «спецоперации», сообщила глава района Оксана Семёнова во «ВКонтакте».

Он окончил Ордынский аграрный колледж и пошел в армию. После срочной службы в 2021 году остался по контракту.

«В связи с трагической гибелью Алексея, 12 сентября в Краснозерском районе объявлен днем траура. В районе будут приспущены флаги, отменены все развлекательные мероприятия, в учреждениях культуры пройдут траурные митинги», — написала Семёнова.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 67−68.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.