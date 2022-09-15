Депутаты заксобрания попросил новосибирское правительство расторгнуть «школьную» концессию

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Профильный комитет новосибирского заксобрания официально рекомендовал областному правительству расторгнуть соглашение о строительстве шести школ по договору частно-государственного партнерства. Это очередной скандальный пример подходов к инвестпроектам в регионе.

Строительный комитет заксобрания рекомендовал новосибирскому правительству отказаться от соглашения по возведению шести школ в формате государственно-частного партнерства, сообщили в пресс-службе парламента.

«Напомню, срок сдачи школ — декабрь 2022 года. Мы год назад говорили, что это невозможно! И там тоже есть федеральный грант, который нужно будет вернуть, а это чистый убыток для областного бюджета, — заявила вице-спикер заксобрания Ирина Диденко („Единая Россия“). — Имеет смысл не отказаться от строительства поликлиник и школ, а делать это в обычном порядке! По 44-му Федеральному закону, на деньги из областного бюджета. И так, и так — на деньги областного бюджета строим, но в рамках 44-го закона будет дешевле. Предлагаю также включить в список поликлинику на ОбьГЭС. Строить нужно в обычном порядке».

Концессия на шесть школ была подписана с ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“». Утверждалось, что фирма входит в федеральную группу компаний «Просвещение», 75% которой принадлежит государственным Сбербанку, ВЭБ. РФ и «Российскому фонду прямых инвестиций». Прямым владельцем «Пятой концессионной компании „Просвещение“» выступает ООО «Инфраструктура детства», которую возглавляет вице-президент ГК «Просвещение» Алексей Шаповалов.

Депутаты также потребовали расторгнуть соглашение о строительстве четырех из семи поликлиник с группой «ВИС», писала Тайга.инфо.

Первый вице-спикер заксобрания Андрей Панфёров («ЕР») уже намекнул региональному правительству во главе с губернатором Андреем Травниковым («ЕР») на возможные проблемы с принятием регионального бюджета на 2023 год из-за действий чиновников.