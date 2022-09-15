Зампред новосибирского парламента Панфёров пригрозил проблемами с принятием бюджета из-за спорных концессией

© Кирилл Канин. Андрей Панфёров (справа)

Правительство Новосибирской области может столкнуться с проблемами при обсуждении бюджета в региональном заксобрании из-за спорных концессий. В нем образуется «миллиардная дыра», заявил первый вице-спикер парламента.

Строительный комитет новосибирского заксобрания раскритиковал проекты строительства социальных объектов по договорам государственно-частного партнерства: семи поликлиник и шести школ. Неясность с ними может привести к проблемам при обсуждении бюджета региона, заявил на заседании первый вице-спикер заксобрания Андрей Панфёров («Единая Россия»).

«Мы рассуждаем о концессиях как будто мы имеем бюджет города Москвы, и мы можем этими цифрами и деньгами сколько угодно распоряжаться. И второе — уроки обсуждения проблем строительства четвертого моста ни к чему не привели, — подчеркнул Панфёров (цитата по пресс-службе заксобрания). — Как мы будем обсуждать бюджет на 2023 год, если у нас со стратегическими направлениями, такими как концессионные соглашения, нет никакой ясности. Как мы будем голосовать за бюджет, когда в нем миллиардная дыра».

Андрей Панфёров не видит решения, которое бы устроило и правительство, и депутатов, и избирателей: «Наша казна не безгранична и не бездонна. Надо с государственными деньгами обращаться аккуратно».

Новосибирское правительство подписало соглашение на строительство семи поликлиник с ООО «Седьмая концессионная компания», входящим в группу «ВИС». Сейчас строятся только три объекта, а затягивание сроков привело к серьезному удорожанию проекта.

На проблемы с проектами, которые должно контролировать региональное правительство во главе с губернатором Андреем Травниковым («Единая Россия») указывали и депутаты горсовета Новосибирска из разных фракций и объединений. Среди таких проектов не только поликлиники и скандальный четвертый мост через Обь, связанные с группой «ВИС», но и образовательные учреждения — концессия на шесть школ была подписана с ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“».

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