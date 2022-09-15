Депутат новосибирского заксобрания Сидоренко задержан по делу о поддельных документах на землю

© Кирилл Канин. Иван Сидоренко (слева на переднем плане)

Депутат новосибирского заксобрания от «Единой России» и глава одного из крупнейший застройщиков региона Иван Сидоренко задержан по подозрению в мошенничестве. Стали известны подробности уголовного дела.

Гендиректор ООО «Энергомонтаж» Иван Сидоренко задержан, передает ТАСС со ссылкой на источник. Избрание меры пресечения запланировано на 16 сентября.

В отношении Сидоренко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) из-за земельного участка площадью около 2 га на улице Краузе. Ущерб оценивается в 163 млн рублей. По сведениям источника агентства, обыски прошли в компании «Новоторг-Сиб», которую он также возглавляет.

Сидоренко, по версии следствия, якобы предоставил в мэрию поддельные документы о наличии на земельном участке объекта недвижимости — торгового центра площадью 5,1 тыс. кв. метров. Это стало основанием его преимущественного права выкупа без проведения торгов по льготной цене за 17,2 млн рублей.

По данным «Прецедента», землю продали еще в 2013 году. Тогда мэрию возглавлял Владимир Городецкий (ныне — сенатор). Проверка же, ставшая потом основанием для уголовного дела, прошла в 2019-м.

Иван Сидоренко считается одним из самых ресурсных депутатов регионального парламента. Впервые он избрался в горсовет Новосибирска как самовыдвиженец в 2010 году, но сразу вошел во фракцию единороссов. Его отец Леонид Сидоренко, основатель строительной компании «Энергомонтаж», к тому времени уже был депутатом заксобрания области. Сидоренко-старший скоропостижно скончался в 2012 году, и уже через год его сын уверенно выиграл довыборы в парламент по его округу. С тех пор он успешно избирается в заксобрание.

Сейчас Сидоренко занимает пост замглавы строительного комитета. «Энергомонтаж» застраивает микрорайон Новосибирска Родники.

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