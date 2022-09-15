Депутат новосибирского заксобрания Сидоренко задержан по делу о поддельных документах на землю

© Кирилл Канин. Иван Сидоренко (слева на переднем плане)
Депутат новосибирского заксобрания Сидоренко задержан по делу о поддельных документах на землю
15 Сен 2022, 08:27

Депутат новосибирского заксобрания от «Единой России» и глава одного из крупнейший застройщиков региона Иван Сидоренко задержан по подозрению в мошенничестве. Стали известны подробности уголовного дела.

Гендиректор ООО «Энергомонтаж» Иван Сидоренко задержан, передает ТАСС со ссылкой на источник. Избрание меры пресечения запланировано на 16 сентября.

В отношении Сидоренко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) из-за земельного участка площадью около 2 га на улице Краузе. Ущерб оценивается в 163 млн рублей. По сведениям источника агентства, обыски прошли в компании «Новоторг-Сиб», которую он также возглавляет.

Сидоренко, по версии следствия, якобы предоставил в мэрию поддельные документы о наличии на земельном участке объекта недвижимости — торгового центра площадью 5,1 тыс. кв. метров. Это стало основанием его преимущественного права выкупа без проведения торгов по льготной цене за 17,2 млн рублей.

По данным «Прецедента», землю продали еще в 2013 году. Тогда мэрию возглавлял Владимир Городецкий (ныне — сенатор). Проверка же, ставшая потом основанием для уголовного дела, прошла в 2019-м.

Иван Сидоренко считается одним из самых ресурсных депутатов регионального парламента. Впервые он избрался в горсовет Новосибирска как самовыдвиженец в 2010 году, но сразу вошел во фракцию единороссов. Его отец Леонид Сидоренко, основатель строительной компании «Энергомонтаж», к тому времени уже был депутатом заксобрания области. Сидоренко-старший скоропостижно скончался в 2012 году, и уже через год его сын уверенно выиграл довыборы в парламент по его округу. С тех пор он успешно избирается в заксобрание.

Сейчас Сидоренко занимает пост замглавы строительного комитета. «Энергомонтаж» застраивает микрорайон Новосибирска Родники.

Читайте также: «Чем владеет попавший под уголовное дело новосибирский депутат Сидоренко»


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами «Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами
Последние материалы
15 Сен, 15:30
Новосибирское правительство потратит почти 1,5 млн на ремонт «кабинета руководителя»
15 Сен, 13:53
Новосибирские власти объявили конкурсы на реконструкцию бань
15 Сен, 11:53
Госконтракт новосибирской фирмы на строительство системы связи для Северного морского пути обернулся уголовным делом
15 Сен, 09:53
Глава управления архитектуры Иркутска получила 9 лет колонии
15 Сен, 09:37
Депутаты заксобрания попросил новосибирское правительство расторгнуть «школьную» концессию
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования