Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 195

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

18:27 Арестованную журналистку RusNews Марию Пономаренко снова хотят поместить в карцер барнаульского СИЗО за неизвестное «нарушение», передает ОВД-инфо**. Она находилась в карцере СИЗО с 6 по 13 сентября, потому что администрация посчитала, что женщина разбила окно в камере.

Сегодня же Алтайский краевой суд отклонил жалобу Пономаренко на арест, сообщил RusNews.

Мать двоих детей, журналистка Мария Пономаренко находится в СИЗО более четырех месяцев. Ее обвиняют по ст. 207.3 УК. Поводом стал пост Пономаренко в телеграме от 17 марта о драмтеатре в Мариуполе.

18:13 Замглавы подконтрольной ВС РФ администрации Бердянска в Запорожье убит вместе с женой, передает «Интерфакс». Бойко был вице-мэром по ЖКХ.

«У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума», — цитирует агентство сообщение администрации.

17:45 Центральный банк России снизил ключевую ставку с 8% до 7,5%.

«Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий», — сказано в заявлении регулятора.

17:35 Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв решил поддержать главу Чечни Рамзана Кадырова, который ранее призвал регионы «федеративного государства Россия» начать «самомобилизацию» жителей на «спецоперацию».

«Мы присоединяемся к инициативе Рамзана Кадырова. Нами принято решение поддержать всех кузбассовцев, которые будут участвовать в специальной операции», — написал в своем телеграм-канале Цивилёв.

17:15 Генпрокурор самопровозглашенной ЛНР Сергей Горенко погиб, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренный службы.



«По предварительным данным, генпрокурор ЛНР Сергей Горенко скончался от полученных ранений в результате взрыва в его кабинете», — сообщил собеседник агентства.

Сергей Горенко — выходец из луганской милиции. Перед образованием ЛНР был начальником отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной деятельности следственного управления ГУМВД в Луганской области.

UPD: Вместе с Горенко погибла его заместитель Екатерина Стегленко, заявил глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник.

15:23 Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин может перейти на работу в «Яндекс», сообщила Медуза* со ссылкой на два источника. Кудрин сам попросил президента РФ Владимира Путина согласовать переход, и тот одобрил решение, утверждает издание.



По словам собеседников, на встрече договорились о том, что Кудрин войдет в совет директоров «Яндекса».



15:00 Правозащитники из «Мемориала» (объявлен Минюстом «иностранным агентом»), сообщил, что власти РФ пытаются захватить офис организации на Каретном Ряду в Москве.



«Мемориал» купил здание в 2005 году, а после того, как Вреховный суд РФ в 2021 году суд ликвидировать организацию, передал объект Научно-исследовательскому и просветительскому центру (НИПЦ) «Мемориал» (также объявлен Минюстом «иностранным агентом»). Организация должна была продолжать работу «по увековечению памяти жертв политического террора».

В конце августа прокуратура потребовала предоставить огромный перечень документов для проверки НИПЦ Мемориал, рассказали правозащитники. А 12 сентября директора организаций получили повестки в суд по делу о «признании сделок недействительными, применении последствий их недействительности, обращения имущества и взыскания денежных средств в доход РФ». 14 сентября были наложены аресты на личные счета Елены Жемковой и Бориса Беленкина, кроме того, суд распорядился наложить арест на счета и имущество НИПЦ на сумму иска.

«Нет ни одного юридического основания для признания сделки недействительной: попытку захвата помещения Мемориала в пользу государства мы оцениваем как рейдерскую и политическую», — отметили в организации.

14:27 Глава «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов уличил томского губернатора-единоросса Владимира Мазура в недостаточном «патриотизме». Партия утверждает, что разработала «патриотический рейтинг губернаторов во время проведения СВО» в котором есть «15 критериев оценки отношения глав» к «спецоперации».

«В их числе — публичная позиция руководителей, принятие региональных законов о мерах поддержки участников спецоперации и их семей, пропаганда подвигов наших героев, — рассказал Миронов (цитата предоставлена его пресс-службой. — <…> Недавняя отмена праздничных мероприятий в ряде городов как раз показала силу общественного мнения: местные власти должным образом отреагировали на негативное отношение людей к массовым увеселениям в столь сложной обстановке».

Миронов утверждает, что во главе рейтинга глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатора Крыма Сергей Аксёнов. А в аутсайдерах «главы Кировской, Свердловской, Томской областей Александр Соколов, Евгений Куйвашев и Владимир Мазур»: «Замыкает рейтинг губернатор Смоленской области Алексей Островский». Большинство названных — единороссы, Островский представляет ЛДПР.

13:40 Химики Томского государственного университета (ТГУ) создают по своей технологии поверхностно-активные вещества для косметических средств и предметов бытовой химии, производители которых столкнулись с невозможностью купить сырье у зарубежных поставщиков. Об этом рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе вуза.

«Данные вещества являются компонентами шампуней, пены для ванной, жидкого мыла и других продуктов широкого потребления. В настоящее время у российской косметической промышленности есть высокая потребность в составляющих веществах. Мы готовы разработать для них линейку таких полупродуктов», — цитирует пресс-служба ТГУ научного сотрудника химического факультета вуза Регину Фахрисламову.

12:58 Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу на решение Центрального райсуда Новосибирска, который признал законным отказ мэрии согласовать протестный митинг на площади Ленина на 17 сентября. Об этом сообщил адвокат Василий Дубков в телеграм-канале «Гражданские репортеры Сибири».



«Причиной отказа является то, что 17 сентября с 7 часов утра до 22 часов вечера (15 часов) на площади Ленина народные дружинники „Витязь“ будут популяризовывать деятельность народных дружинников», — отметил Дубков.

Ранее судья Центрального райсуда Сергей Малахов отклонил иск Сергея Волкова о незаконном отказе мэрии. Апелляцию отклонила судья Анжела Кошелева.

12:15 Парламент Казахстана на совместном заседании палат принял в двух чтениях закон о поправках к Конституции. Президентский срок будет увеличен с пяти до семи лет, при этом президент не сможет переизбраться на второй срок.

Кроме того, столице страны Нур-Султану вернут прежнее название — Астана.

10:26 Бренд шоколада O`Zera заменил букву «Z» в названии на российскую «З». Это один из брендов томской компании KDV Group, которой принадлежит сеть магазинов «Ярче!», где и продают O`Зera. На это обратил внимание НГС.

«Z» пропала и с упаковок конфет этой же марки.

На сайте KDV в разделе, посвященном бренду, есть образцы упаковок с обоими вариантами написания.



t.me/stasbsokolov Стас Соколов

10:10 Мужчинам, которые находятся в резерве армии, стали приходить мобилизационные повестки, передает екатеринбургский сайт Е1. Местных жителей вызвали в военкомат под предлогом «послушать важную информацию», но там у них отобрали паспорта — им вручили повестки на двухмесячные сборы.

«Военный комиссар сказал: „Такая форма“, хотя я знаю, что на сборы вызывают другой повесткой, — рассказал изданию один из мужчин. — Паспорт мне отказывались вернуть, пока не подпишу повестку. Знаю, что за неявку на сборы штраф от 500 до 3000 рублей».

В назначенный день мужчина не стал приходить в военкомат.

По словам руководителя компании «Военно-врачебная коллегия» Александра Первухина, который занимается юридической помощью призывникам, военнослужащие запаса также сообщали ему о подобных повестках: «К нам за консультациями по телефону обращались резервисты и рассказали, что их вызывали на сборы. Но, как правило, такие сборы назначаются по всей стране, мы таких распоряжений не видели и пока не понимаем, о каких мероприятиях идет речь.

10:05 Боестолкновения идут по всей протяженности границы Кыргызстана и Таджикистана, заявили в погранслужбе Кыргызстана. Сообщается о четырех раненых солдатах и эвакуации местных жителей.

10:00 Власти США ввели санкции против российских научных институтов и технологических компаний. Среди них оказались новосибирские и красноярские.

Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 16 сентября



• Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал вербовку заключенных для ЧВК Вагнера на «спецоперацию». Его слова, названные «экспертным мнением», опубликовала принадлежащая ему компания «Конкорд».



«Безусловно, если бы я был заключенным, я бы мечтал влиться в этот дружный коллектив, чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой. И последняя ремарка: те, кто не хотят, чтобы <…> [вели спецоперацию] ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами», — утверждает Пригожин.

Ранее было опубликовано видео, на котором, предположительно, бизнесмен Евгений Пригожин вербует заключенных на «спецоперацию» для ЧВК Вагнера. Ему нужны люди от 22 до 50 лет (если моложе 22-х, то потребуется согласие родственников). Через полгода службы в Украине он обещает помилование. У ЧВК, по его словам, есть самолеты, ракетные системы залпового огня, танки «и всё, что необходимо». Если кто-то поедет, но затем откажется воевать — тех расстреляют на месте, утверждает человек на видео.

В УК РФ есть статья 359 (наемничество). По ней грозит до 18 лет колонии. Кроме того, выйти из исправительного учреждения по законам РФ можно либо отбыв срок, либо условно досрочно, либо по заранее объявленной амнистии, либо по помилованию.

• «АвтоВАЗ» снял с производства свой кроссовер Lada Xray. В качестве причины названа высокая доля импортируемых компонентов.

Возобновлять производство не планируется.

• Международная организация гражданской авиации (ICAO) пересмотрела оценку безопасности полетов российских самолетов. Организация понизила до 77,4% свою оценку эффективности реализации стандартов в категории «лётная годность» в РФ, теперь страна вместе с Бутаном помечена красным флажком.

«В 2022 году ICAO выявила серьезную проблему в области безопасности в отношении способности России должным образом контролировать воздушные суда, находящиеся под ее юрисдикцией», — говорится в пояснениях.

• Город Валуйки в Белгородской области обстрелян, утверждает губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, один человек погиб, двое пострадали.

«Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по улице Школьная и трех машин», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.