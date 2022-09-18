Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 197

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

09:42 В России возможен дефицит зимнего дизельного топлива, заявил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

«Вызывает некоторые опасения ситуация с зимним дизелем, то есть с морозостойкими сортами дизельного топлива. С ним всегда были проблемы у нас в стране, его всегда не хватало, — признал Аркуша (цитата по РИА Новости). Боюсь, что и в этом году могут возникнуть определенные трудности. Раньше помогали так называемые средние дистилляты или заменители дизельного топлива, а сейчас их практически нет на внутреннем рынке, они все уходят на экспорт».



Более того, зимний дизель продолжает идти на экспорт.

Главное на утро 18 сентября

• Президент РФ Владимир Путин на саммите членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признал озабоченность Индии действиями Кремля в Украине, сказав именно «в Украине», а не «на Украине», как обычно. Ему также пришлось ждать встреч с лидерами Турции, Индии, Азербайджана и Кыргызстана. Раньше он опаздывал сам.



Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в какой-то момент вел Путина под руку.

• Жительницу Москвы задержали из-за того, что она слушала гимн Украины у себя в квартире, передает ОВД-Инфо** со ссылкой на ее друга.

«Поздно вечером в ее квартире выключился свет. Женщина открыла дверь, чтобы проверить щиток. В этот момент в ее квартиру вломились двое вооруженных полицейских. Они толкнули ее к стене и потребовали поехать с ними в отдел», — рассказали правозащитники.

В отделе выяснилось, что донос на женщину написали соседи. У нее пытались снять отпечатки пальцев, ей угрожали. Полицейские, по словам знакомого, также оскорбляли ее. Женщину отпустили под обязательство о явке, а на следующий день протокол все-таки не составили, но во время разговора полицейский сказал ей поставить на заставку телефона российский флаг, нашить на рюкзак символику Z и V, повесить на него георгиевские ленты и вступить в партию «Единая Россия», отметили общественники.

• В Белгороде задержали журналиста The Moscow Times Кирилла Пономарева «по подозрению в шпионаже в пользу Украины». Он брал интервью у беженцев из Украины и, как утверждают в полиции, «во время беседы представился украинским журналистом», уточнил Костюков Дождю*.

Адвоката к Пономареву так и не пустили. В полиции позже заявили «Осторожно, новости», что журналист задержан «по административной статье».



• В Крыму неизвестные сожгли машины телеведущего и гендиректора госхолдинга «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва. Дотла выгорели автомобили Land Rover Freeland и гольф-кар, передает Mash

ГУ МВД по региону подтвердило, что два автомобиля сгорели ночью в Коктебеле. По факту поджога возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 167 УК). Но владельца уничтоженных машин полиция не называет.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.