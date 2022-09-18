Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 197

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Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 197
18 Сен 2022, 05:28

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

09:42 В России возможен дефицит зимнего дизельного топлива, заявил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

«Вызывает некоторые опасения ситуация с зимним дизелем, то есть с морозостойкими сортами дизельного топлива. С ним всегда были проблемы у нас в стране, его всегда не хватало, — признал Аркуша (цитата по РИА Новости). Боюсь, что и в этом году могут возникнуть определенные трудности. Раньше помогали так называемые средние дистилляты или заменители дизельного топлива, а сейчас их практически нет на внутреннем рынке, они все уходят на экспорт».

Более того, зимний дизель продолжает идти на экспорт.

Главное на утро 18 сентября

Президент РФ Владимир Путин на саммите членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признал озабоченность Индии действиями Кремля в Украине, сказав именно «в Украине», а не «на Украине», как обычно. Ему также пришлось ждать встреч с лидерами Турции, Индии, Азербайджана и Кыргызстана. Раньше он опаздывал сам.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в какой-то момент вел Путина под руку.

• Жительницу Москвы задержали из-за того, что она слушала гимн Украины у себя в квартире, передает ОВД-Инфо** со ссылкой на ее друга.

«Поздно вечером в ее квартире выключился свет. Женщина открыла дверь, чтобы проверить щиток. В этот момент в ее квартиру вломились двое вооруженных полицейских. Они толкнули ее к стене и потребовали поехать с ними в отдел», — рассказали правозащитники.

В отделе выяснилось, что донос на женщину написали соседи. У нее пытались снять отпечатки пальцев, ей угрожали. Полицейские, по словам знакомого, также оскорбляли ее. Женщину отпустили под обязательство о явке, а на следующий день протокол все-таки не составили, но во время разговора полицейский сказал ей поставить на заставку телефона российский флаг, нашить на рюкзак символику Z и V, повесить на него георгиевские ленты и вступить в партию «Единая Россия», отметили общественники.

• В Белгороде задержали журналиста The Moscow Times Кирилла Пономарева «по подозрению в шпионаже в пользу Украины». Он брал интервью у беженцев из Украины и, как утверждают в полиции, «во время беседы представился украинским журналистом», уточнил Костюков Дождю*.

Адвоката к Пономареву так и не пустили. В полиции позже заявили «Осторожно, новости», что журналист задержан «по административной статье».

• В Крыму неизвестные сожгли машины телеведущего и гендиректора госхолдинга «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва. Дотла выгорели автомобили Land Rover Freeland и гольф-кар, передает Mash

ГУ МВД по региону подтвердило, что два автомобиля сгорели ночью в Коктебеле. По факту поджога возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 167 УК). Но владельца уничтоженных машин полиция не называет.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.


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