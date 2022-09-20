Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 199

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

14:38 Только один банкомат, выдающий лиры по картам «Мир», остался в аэропорту турецкой Антальи, передает «Вестник АТОР». «Из-за поисков туристами банкомата, выдающего деньги и стояния в очередях задерживаются трансферы. В самом терминале ряд магазинов перестали принимать к обслуживанию карты даже неподсанкционных банков, включая „Тинькофф“», — рассказал руководитель туристической компании Tulpar Travel, принимающей гостей в Турции, Сунай Сертель.

Ранее Reuters сообщило, что турецкие банки Isbank и Denizbank приостановили операции с картами российской платежной системы «Мир».



14:25 Производитель подсолнечного масла «Олейна» и Ideal американская компания Bunge уходит с российского рынка, говорится в ее заявлении.

Бизнес по переработке масличных культур, включая завод по переработке подсолнечника в Воронеже, продадут Карену Ванецяну, контролирующему акционеру Exoil Group.

14:15 Количество сделок по обычной ипотеке на рынке новостроек сократилось в пять раз.

За второй квартал 2022 года населением зарегистрировано 97 тыс. договор долевого участия на жилые помещения — на 48% меньше, чем во втором квартале 2021 года, и на 52% ниже, чем в первом квартале 2022 года, на который пришелся всплеск спроса на жилье, следует из отчета ДОМ.РФ.

«Количество сделок по рыночным ипотечным программам сократилось в три раза с первого квартала 2022 года до 8 тыс. шт., по льготной ипотеке — в два раза до 50 тыс. шт. — говорится в отчете. — Продажи квартир в новостройках за счет собственных средств снизились на 38% с первого квартала 2022 года до 40 тыс. шт».

Снижение спроса на новостройки во втором квартале в основном связано со значительным спадом выдачи рыночной ипотеки (количество выдач в пять раз меньше, чем во втором квартале 2021 года) в условиях высоких ставок (17−20%), повышенными продажами в марте (в особенности по льготным ипотечным программам), в результате чего был частично поглощен спрос будущих периодов.

14:08 PepsiCo полностью прекратила производство Pepsi, 7UP, Mountain Dew в России, передает Reuters. Последняя произведенная партия датирована концом августа, после этого концентраты для выпуска напитков в РФ были исчерпаны, заявили в компании.

У PepsiCo 19 тыс. сотрудников в России.



14:00 Шведский ритейлер одежды H&M намерен к ноябрю закрыть свои магазины в городах Дальнего Востока и Сибири, сообщили источники на рынке недвижимости. А в центральной части РФ ритейлер будет закрывать торговые точки постепенно.

Магазины сети временно открылись в разных регионах с начала августа. После распродажи ритейлер окончательно покинет РФ.

13:21 Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что его пытались убить во французском Биаррице. Об этом он сказал в интервью журналистке Юлии Латыниной***.

«Я несу тарелки в зал ставить детям, и боковым зрением, на одной из террас, смотрю, как красная точка [движется] через перила террасы и дальше по стене в мою сторону. Мы проходили специальную подготовку, мы к этому готовились, нас натаскивали, чтоб, если что, мы не медлили и не ждали, когда нас изрешетят. Конечно, тут же у нас и свет отключился, дети на пол, и у меня дети с женой около часа провели в одной комнат наиболее защищенных», — отметил Осечкин.

По словам Осечкина, возможное покушение готовил «человек, тесно связанный с ФСБ и организованной преступностью», который приехал в Биарриц из России. Полицейские, приехавшие на место, допросили соседей, которые слышали хлопки.

Приехавшие на вызов полицейские опросили соседей Осечкина, те рассказали о хлопках и звуках выстрелов. Правозащитник добавил, что во Франции по факту покушения завели уголовное дело, сейчас ведется расследование.



13:03 Росавиация в 33-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты юга и запада России. На этот раз до 28 сентября.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится на сайте Росавиации.

12:49 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел рабочую поездку в Нью-Йорке. Он встретился с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых Citi, Goldman Sachs и NASDAQ, и заявил, что правительство страны готово оказать полную поддержку американским деловым кругам в реализации инвестиционных проектов, говорится в сообщении его пресс-службы.

Также Токаев поучаствовал в казахско-американском инвестиционном круглом столе и встретился с представителями IT-сообщества Digital Nomads, которое объединяет 400 казахстанцев, проживающих за рубежом и работающих в ведущих технологических компаниях мира.

«Надеюсь, что сегодняшняя встреча послужит практическим шагом в продвижении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и США», — также сказал Токаев.

12:39 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин хочет как можно быстрее закончить «спецоперацию».

«В Узбекистане я встретился с президентом Путиным, и у нас с ним состоялись очень обширные дискуссии. И он на самом деле показывает мне, что готов покончить с этим как можно скорее, — цитирует Эрдогана американский телеканал PBS. — Это было мое впечатление, потому что дела сейчас идут довольно проблематично».

11:50 Правительство РФ планирует повысить вывозные пошлины и ставки НДПИ для сырьевых экспортеров в 2023 году, чтобы покрыть дефицит бюджета. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на собеседников, знакомых с обсуждением вопроса.

«Рассматривается повышение налогов на экспорт газа, нефти, угля и удобрений. Основные доходы планируется получить за счет повышения экспортной пошлины на трубопроводный газ», — пишет издание.

При цене на газ выше $ 300 за 1 тыс. кубометров пошлина будет повышена до 50% по сравнению с нынешними 30%.

Кроме того, правительство обсуждает введение экспортной пошлины для производителей сжиженного природного газа. Сейчас проекты НОВАТЭКа «Ямал СПГ» и «Газпрома» «Сахалин-2» освобождены от нее и фактически от НДПИ.

novatek.ru

11:42 Роскомнадзор заблокировал очередное зеркало петербургского сайта «Бумага». Оно называлось ktozabanittotloh.

Ранее РКН заблокировал еще одно зеркало «Бумаги» под названием sebeanus.



11:30 Российский дистрибутор алкогольной продукции Ladoga и Дербентская винная компания начали продавать бюджетные аналоги итальянских вин, передают «Ведомости». Речь идет о тихих и игристых винах Ventо del Caspio.

10:30 Новосибирский губернатор Андрей Травников поддержал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова об усилении призыва добровольцев. Ранее Кадыров заявил, что регионы «федеративного государства Россия» должны начать «самомобилизацию», не дожидаясь решений Кремля.

Все подробности читайте здесь.

09:57 Глава Совета по правам человека при Путине Валерий Фадеев признал «трудности при проведении спецоперации».

И Фадеев решил назвать тех медийных личностей, кто не поддержал «спецоперацию» «графоманам, арлекинам и фиглярам», которым «нужна только возможность петь и плясать, зубоскалить и пошло умничать».

«Трудности при проведении спецоперации, а от таких трудностей не застрахован никто, подтолкнули некоторых представителей творческого слоя и диванных стратегов высказать сомнения в необходимости действий России в Донбассе и на Украине, — написал Фадеев в своем телеграм-канале. — Одни говорят о якобы вымышленных целях, которые преследует наша страна, другие призывают к прекращению боевых действий. Они полагают, что тем самым проявляют свою принципиальность и гражданскую смелость, они считают, что исходят из простых и ясных принципов гуманизма. Однако здесь тот случай, когда иная простота хуже воровства. Этим пользуется враг, продвигая тезис о том, что будто бы граждане России не поддерживают СВО и свою армию».

Пассаж про «вымышленные цели» — очевидно, неточное цитирование певицы Аллы Пугачёвой. Она ранее призвала Минюст РФ признать ее «иностранным агентом» вслед за мужем Максимом Галкиным***, которого власти объявили «физлицом-иноагентом»: «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».



Главное на утро 20 сентября

• «Общественные палаты» самопровозглашенных ДНР и ЛНР потребовали «немедленно» провести референдум о признании субъектом России. Они утверждают, что обращаются от имени «всех граждан». Заместитель главы назначенной Россией администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также попросил провести референдум «как можно скорее», якобы такого «жителей Херсонской области».



Последний раз референдумы обещал провести секретатрь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, он говорил о 4 ноября. Но после того, что Миноброны РФ называет операцией «по свертыванию и организованной переброске» войск в Харьковской области, от планов отказались, писали различные СМИ.

• Турецкие банки Isbank и Denizbank приостановили операции с картами российской платежной системы «Мир». По ним нельзя будет снять турецкие лиры в банкоматах.

Решение связано с западными санкциями, уточнили в Isbank.

• В Совете Федерации РФ не видят необходимости в параллельном импорте зарубежного алкоголя, заявил РИА Новости член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников. При этом Минпромторг занимает нейтральную позицию, более того, его глава Денис Мантуров призвал принять решение до конца года, чтобы ритейлеры успели закупиться к Новому году.

В то же время, по словам Мантурова, лекарственные препараты не нужно включать в перечень для параллельного импорта.

• РИА Новости утверждает, что провластные «Разговоры о важном», введенные с начала этого учебного года, якобы обязательны для посещения. Госагентство ссылается в этом на сообщение Минпросвещения, но в нем ничего не сказано об обязательности таких уроков.

«„Разговоры о важном“ — это цикл внеурочных занятий, на которых ребята будут обсуждать вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах, — говорится в сообщении Минпросвещения. — В соответствии с ФГОС общего образования внеурочная деятельность является частью образовательных программ. Обучающиеся обязаны: добросовестно осваивать образовательную программу <…> посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия».

Из этого сообщения не следует, что «Разговоры о важном» входят в учебный план. Кроме того, в сообщении министерства также сказано, что занятия «рекомендуется проводить» первым уроком в понедельник.

Государство решило ввести в школах так называемые «Разговоры о важном» с 1 класса, а уже с 5 класса предполагается обсуждать «спецоперацию» и политические решения. Активисты призвали родителей и педагогов бойкотировать эти собрания, запланированные первым уроком каждый понедельник. Они не входят в образовательную программу.



*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.