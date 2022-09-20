Глава СК поручил отреставрировать ранее демонтированную стелу в честь 45-летия Победы в Новосибирске

© АСТ-54. работы по возвращению стелы на место
Глава СК поручил отреставрировать ранее демонтированную стелу в честь 45-летия Победы в Новосибирске
20 Сен 2022, 06:47

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выполнить полную реставрацию стелы в честь 45-летия победы в Великой Отечественной войне, которая ранее была демонтирована в Новосибирске и возвращена обратно.

«Председатель С К России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В. Б. установить все обстоятельства демонтажа памятника и обеспечить выполнение комплекса мер по его полноценной реставрации, — говорится в сообщении СК. — Также глава ведомства дал поручение доложить о промежуточных результатах расследования уголовного дела, ход которого находится на контроле в центральном аппарате ведомства».

В августе в Новосибирске был произведен демонтаж стелы в честь 45-летия победы в Великой Отечественной войне. На участке планируется построить гостиницу с общественными помещениями и подземной стоянкой, а также разбить сквер по схеме муниципально-частного партнерства. Инвестором называлась компания «СД Регион».

Фирма, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Игорю Панфилову. Ранее ее владели ООО «УК „Сибирь Девелопмент“» и Евгений Шульженко, который возглавляет ООО «Сд Строй». Группа «Сибирь Девелопмент» занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости.

По поручению Александра Бастрыкина по факту демонтажа стелы было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).

19 сентября городские власти заявили о возвращении стелы.

«Памятный знак, посвящённый 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, по обращению администрации Центрального округа застройщик вернул на прежнее место, — заявил глава округа Сергей Канунников 19 сентября. — Изменение местонахождения памятного знака — даже на время работ по его реконструкции — вызвало большие споры. Нам пришлось прервать работу по восстановлению, и вернуть всё на исходную позицию. Считаем, что сейчас важнее всего снять разногласия, а не нагнетать ситуацию».

По словам Канунникова, «основной баннер, пострадавший от вандалов, будет приведен в порядок».


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Глава СК поручил отреставрировать ранее демонтированную стелу в честь 45-летия Победы в Новосибирске
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