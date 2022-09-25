Более 70 человек задержали на акции протеста в Новосибирске
В центре Новосибирска в день акции против «частичной мобилизации» задержаны более 70 человек. Город уступил только Москве и Санкт-Петербургу по массовости.
Не менее 71 человека задержано в Новосибирске 24 сентября после мирной акции против «частичной мобилизации», объявленной
Люди не выкрикивали никаких лозунгов, они были без плакатов и устроили хоровод с песней «Солнечный круг». Несмотря на это, полицейские и спецназ массово задерживали людей.
Больше всего задержанных увезли в отделы полиции «Октябрьский» и «Железнодорожный». «Насколько мне известно, всех отпустили без протоколов», — сообщил Тайге.инфо независимый депутат горсовета Антон Картавин.
Новосибирск сталь третьи городом в России по массовости задержаний после Москвы (396) и Санкт-Петербурга (132).
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*По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».