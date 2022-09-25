Более 70 человек задержали на акции протеста в Новосибирске

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В центре Новосибирска в день акции против «частичной мобилизации» задержаны более 70 человек. Город уступил только Москве и Санкт-Петербургу по массовости.

Не менее 71 человека задержано в Новосибирске 24 сентября после мирной акции против «частичной мобилизации», объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в ОВД-инфо*.

Люди не выкрикивали никаких лозунгов, они были без плакатов и устроили хоровод с песней «Солнечный круг». Несмотря на это, полицейские и спецназ массово задерживали людей.

Больше всего задержанных увезли в отделы полиции «Октябрьский» и «Железнодорожный». «Насколько мне известно, всех отпустили без протоколов», — сообщил Тайге.инфо независимый депутат горсовета Антон Картавин.

Новосибирск сталь третьи городом в России по массовости задержаний после Москвы (396) и Санкт-Петербурга (132).

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.

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*По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».