Спикер горсовета Новосибирска счел «неактуальными» вопросы жителей о мобилизации

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Депутаты горсовета Новосибирска пытались вынести на сессию вопросы о «частичной» мобилизации, которые им задают избиратели. Людей волнует, почему повестки получают те, кто не должен, а на горячие линии невозможно дозвониться, сколько в регионе ошибочно призвано и что с ними, почему забирают тех, кто пишет заявления на альтернативную службу и так далее. Но спикер совета Дмитрий Асанцев счел часть из них неактуальным и переадресовал в интернет.

Независимый депутат горсовета Наталья Пинус предложила заслушать на сессии 28 сентября доклады чиновников о ходе «частичной» мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже 7 месяцев.

Пинус перечислила вопросы, которые сейчас очень волнуют избирателей. Тайга.инфо приводит их дословно:

1. Люди не могут дозвониться по телефону горячих линий, так не должно быть.



2. В ряде ситуации слишком маленький срок дается между получением повестки и необходимостью явиться в военкомат — за это время невозможно ни оформить документы и нотариуса, ни собрать справки о состоянии здоровья. Есть ли тут нормативные сроки и возможно ли их увеличить?

3. Хотелось бы, чтобы депутатам рассказали, сколько новосибирцев и когда планируется призвать? Есть ли квоты по районам, какой процент, как ожидается, составят добровольцы?

4. На какие выплаты могут рассчитывать призывники из Новосибирска и их семьи — у многих кредиты и ипотеки?

5. Какие организации могут накладывать бронь на сотрудников?

6. По закону отсрочка есть у мужчин, имеющих на иждивении четырех и более детей — как изменить этот порог до 2−3 детей, введя тем самым ограничение для многодетных семей?

7. Кто из депутатов горсовета попадает под действие указа о мобилизации, кто из ближайших родственников депутатов попадает под указ, кто из депутатов, активно продвигающих идеи «спецоперации», не подходит под критерии призыва, но планирует идти добровольцем?

8. Куда обращаться, если человек не подходит под критерии первой волны [мобилизации], но ему вручили повестку? Каким образом в Новосибирске организовано вручение повесток?

9. Есть специалисты старше 60 лет, которые хотят быть мобилизованными, но их не берут — дайте пройти медкомиссию и возьмите на фронт.

10. Сколько человек в Новосибирске было призвано ошибочно, сколько из них вернулось?

11. Что с питанием военнослужащих, что с наличием медикаментов — есть сведения, что этого остро не хватает.

12. Проходят ли призывники медкомиссию?

13. Почему забирают на фронт тех, кто пишет заявление на альтернативную службу, которая предусмотрена Конституцией?

14. И вопросы от тех, кто уже отправил своих мужчин на фронт: когда их ждать домой, какие цели у «спецоперации» и что считать критерием достижения поставленных целей?

Пинус предложила сделать докладчиками начальника управления мэрии по гражданской обороне и ЧС Александра Ерохина, а также спикера горсовета Дмитрия Асанцева («Единая Россия).

Но сам Асанцев перед голосованием по включению вопроса в повестку сказал: «Ряд из того, что вы зачитали — есть вопросы и в интернете, и ответы на них, на определенную часть давно получены. И они в настоящий момент точно не актуальны, ряд вопросов, которые вы предлагает».

В итоге за обсуждение проблем, которые волнуют людей, высказались 13 депутатов, 9 были против, 17 воздержались.

Кроме того, другой независимый депутат Антон Картавин просил включить в повестку вопрос о состоянии готовности мэрии к «частичной» мобилизации. Предложение также не прошло.

Напомним, что на территории новосибирского Академгородка в районе Новосибирского высшего военного командного училища уже открыт общий сборный пункт, куда привозят на подготовку мобилизованных жителей региона и, как минимум, Иркутской области. Там им поставили палатки. В Новосибирске 28 сентября пошел снег.