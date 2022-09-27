Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 206

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация. В Москве сотрудники полиции могли изнасиловать участника поэтических чтений.

11:58 Давление газа упало на обеих нитках газопровода «Северный поток-1». Утечки газа зафиксированы около острова Борнхольм, передает «Интерфакс» со ссылкой на Морское управление Дании.

Вокруг зон утечек установлены пятимильные запретные зоны для судоходства.

11:08 В Искитиме Новосибирской области местная компания «Оптика» пообещала мобилизованным бесплатные «очки и контактные линзы».

«ООО „Оптика“ приняло решение всем желающим, кто призывается на военную службу в рамках мобилизации, абсолютно бесплатно и вне очереди провести проверку зрения, изготовить и выдать очки (контактные линзы) в срочном порядке (30 минут) при предъявлении повестки», — говорится в сообщении.

Сообщение о бесплатных очках распространяет администрация Искитимского района с хэштэгами #ZаПутина и #ZаНаших.



10:56 Глава Бурятии Алексей Цыденов отрицает, что его сын уехал в Израиль на фоне мобилизации. Он опубликовал скриншот переписки, в которой утверждалось, что его старший ребенок мог находиться в Израиле «у бабушки по матери».

«Мой старший сын, как учился, так и учится в университете им. Баумана в Москве, — написал в своем телеграм-канале единоросс. — Естественно никуда не уезжал. Бабушки, дедушки и отец моей жены уже умерли и похоронены в Чите. Теща живет в Москве. Зато родной брат супруги сейчас мобилизован. Ему 49 лет, он имеет бронь, но все равно пошёл. Уже определен танкистом».



10:34 Шоумен Владимир Соловьёв в телеэфире федерального госканала 25 сентября призвал расстреливать военных комиссаров за ошибки в организации мобилизации. Это случилось прямо перед тем, как в Усть-Илимске молодой человек расстрелял местного военкома Александра Елисеева прямо на призывном пункте.

Военные комиссары, не соблюдающие указания Минобороны по порядку проведения мобилизации, должны быть убиты, утверждал в эфире «России 1» Соловьёв во время диалога с главным редактором госхолдинга «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян. На эфир «Вечера с Соловьёвым» обратило внимание Ura.ru. «А можно расстреливать [военкомов, нарушающих порядок мобилизации]. Я бы публично вывел пару таких военкомов», — сказал Соловьёв.

«Я против расстрелов», — сказала Симоньян. «А я за», — отметил Соловьёв.

А уже 26 сентября 25-летний Руслан Зинин расстрелял военкома Усть-Илимска Александра Елисеева прямо на призывном пункте. Военный сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Перед выстрелом Зинин сказал призывникам: «Щас все поедем домой». Его мать рассказала, что молодой человек «очень переживал из-за повестки, которая пришла лучшему другу», который не служил в армии. То есть, формально, Елисеев мог подходить под критерии Соловьёва.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), сообщила пресс-служба ведомства.

10:18 Врачи зафиксировали у московской активистки Александры Поповой, девушки Артема Камардина, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы, бедер, голеней и осаднение кожных покровов левой кисти, появившиеся после нападения на силовиков на их квартиру. Об этом сообщает «Сота».



В квартиру, где находилась Попова, а также Камардин и Александр Менюков, ворвался спецназ МВД «Гром». Во время этих «следственных действий» силовиками был избит и изнасилован поэт Артем Камардин.

10:11 Соединенные Штаты Америки не будут вводить запрет на въезд в страну россиян, бегущих от мобилизации.

«Мы четко разграничиваем действия российского правительства и его вооруженных сил в Украине и российского народа, многие из которого высказались против, — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. — Мы видим это даже в последние пару дней, поскольку наблюдаем, что протесты продолжаются в России. Таким образом, любой, кто ищет убежища от преследований, независимо от национальности, может подать заявление о предоставлении убежища в США, и его заявление будет рассмотрено в каждом конкретном случае».

09:53 На акции против мобилизации в Нальчике чиновники пытались поговорить с разгневанными женщинами. Один из них заявил, что собравшиеся ведут себя «неконструктивно» и попросил «перестать работать на ненужный пиар» (видео опубликовал «Черновик»).

«Какой пиар?» — возмутилась одна из женщин. «Вы [чиновник] точно пиаритесь, абсолютно правильно, вы просто пиаритесь», — поддержала ее другая участница акции. «Если бы твой ребенок находился бы там?!» — кричала первая женщина. Но чиновник в ответ только неопределенно сказал: «Я находился там, где находился, и я никому не пожелаю находиться в этой ситуации».

«Поэтому ты отправил этих детей?» — возмущалась женщина. Чиновник же снял с себя ответственность: «Я никого никуда не отправлял. А вот федеральные законы нужно исполнять». Те ответили, что можно не исполнять. Призывные комиссии в регионах возглавляют лично губернаторы, в Кабардино-Балкарии — это Казбек Коков («Единая Россия»).

Главное на утро 27 сентября

• В Москве полицейские вломились в квартиру активистам Артему Камардину, Александре Поповой и Александру Менюкову. Камардина жестоко избили и изнасиловали гантелей, передает «Новая газета. Европа». Над Поповой издевались, приклеивая ей на лицо стикеры на суперклей, выдирая волосы и угрожая групповым изнасилованием.

«Полицейские показывали ей видео с изнасилованием Камардина. Также подруга активистов рассказала, что после обыска из квартиры пропало 600 долларов», — пишет издание.

Камардин — участник «Маяковских чтений», традиционных поэтических вечеров у памятника Владимиру Маяковскому, которые проходят каждое последнее воскресение месяца. В советские времена их постоянными участниками были диссиденты.

Утверждается, что силовики напали на Камардина из-за слов «Слава Киевской Руси». Видео «извинений» опубликовал провластный телеграм-канал «112», которому, очевидно, могут быть известны участники изнасилования. В итоге Камардин стал подозреваемым по пункту «а» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды с применением насилие или угрозой его применения), рассказал его адвокат Леонид Соловьев.



• Минобороны России официально объявило, что никаких ограничений на передвижение в условиях проведения «частичной мобилизации» «не предусматривается».

Но с 25 сентября начали появляться сообщения о том, что мужчин призывного возраста не пропускают за границу под предлогом закона о мобилизации. Юристы считают такие действия неправомерными. У некоторых начали требовать справки из военкоматов.

• Из App Store исчезли приложения холдинга VK, который возглавляет сын замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко Владимир.

Пропали приложения «ВКонтакте», VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ, а также почты Mail.ru. В магазине Google Play для смартфонов на Android приложения VK все еще доступны.

• Журналиста спортивной редакции государственного агентства РИА Новости Илью Васильева не выпустили из России в отпуск. Пограничники в аэропорту «Жуковский» не пропустили его на рейс и вручили уведомление, что ему отказано в праве на выезд на основании решения военкомата, передает агентство.

«У журналиста категория „В“ (ограниченно годен), повестку по месту жительства он не получал. По его словам, в аэропорту его спрашивали, есть ли у него справка из военкомата о том, что можно выезжать из страны, военный билет смотреть отказались. В итоге заявили, что на основании закона не могут выпустить из страны», — рассказали в РИА Новости.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.