Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 217

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация. Новые «иноагенты».

13:32 Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом.

«Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения», - уточнил он в своем тг-канале.

«По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела», - добавил чиновник.

Паромная переправа готова к запуску: «она начнет работать с сегодняшнего дня». График движения будет сообщен дополнительно.



Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей.

13:19 Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

13:17 Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил в повреждении Крымского моста «украинских вандалов».



«Конечно, в причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера», - добавил он в своем тг-канале.

12:57 На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили РБК в Национальном антитеррористическом комитете.



Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушены.

12: 52 Из-за происшествия на Крымском мосту задерживаются поезда

«Ожидается задержка в движении поездов. Так, задерживаются поезда 28 Москва-Симферополь и 170 Санкт-Петербург- Симферополь. Просим пассажиров, ожидающих отправления поезда из Крыма, следить за информацией», - сообщает железнодорожный перевозчик.

12:45 «Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны», - заявил советник главы Крыма Олег Крючков.



12:30 Движение по Крымскому мосту закрыли

Движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено, готовится запуск паромной переправы через пролив.

«Ограничено движение по автомобильной и железнодорожной частям. Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы», - сообщил ТАСС врио министра транспорта региона Николай Лукашенко.

11:32 Железная дорога прокомментировала возгорание на Крымском мосту. «В 6:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортном переходе через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются», - говорится в сообщении.



Фото: Baza.



11:25 Пожар произошел на Крымском мосту. По предварительным данным, загорелась цистерна с топливом, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. «Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара», - написал Крючков в тг-канале.

Автомобильное движение приостановлено. В Керчи организована стоянка с туалетом и водой для автомобилистов, которые не могут проехать на мост, передает ТАСС.

10:11 В центре Улан-Удэ подожгли баннер с буквой V на знаменитом монументе в виде головы Ленина.



Главное на утро 8 октября

• Министерство юстиции РФ включило писателя Дмитрия Глуховского, бурятскую журналистку Евгению Балтатарову и социолога Искендера Ясавеева в реестр СМИ — «иностранных агентов».

«Я первая представительница своего народа, признанная в России иноагентом. Ну наконец-то Кремль признал, что Бурятия это иностранное государство», — написала Балтатарова в своем телеграм-канале.

Кроме того, в реестр физлиц-«иностранных агентов» включены рэпер Оксимирон (Мирон Федоров), журналистка Радио Свобода* Ирина Сторожеву и правозащитница Алена Попова.



• Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает раскол в «ближайшем круге» Владимира Путина.

«Есть рабочие споры: об экономике, о ходе [специальной] операции. Есть споры об образовательной системе. Это часть нормального рабочего процесса, и это не является признаком какого бы то ни было раскола», — уверял Песков газету The Washington Post.

• Росстат решил прекратить публикацию оперативных данных о смертности от COVID.

«Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19, позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции», — утверждают в Росстате.

• В администрации президента раскритиковали отмену новогодних праздников в некоторых регионах ради помощи мобилизованным. Об это написали государственные РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники. Они назвали инициативу «преждевременной и непроработанной».



*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.