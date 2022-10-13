СМИ: Обыски начались в новосибирском Институте теплофизики. Его директор баллотировался на пост главы РАН

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Силовики снова пришли к новосибирским ученым. На этот раз следственные действия начались в Институте теплофизики Сибирского отделения РАН .

Обыски начались в Институте теплофизики СО РАН, передают «Родные берега» утром 13 октября. Следственные действия могут быть связаны с коррупционным преступлением руководителя одной из лабораторий института, рассказал источник издания.

«Даже если кто-то и работает, то это абсолютно не связано с тем, что сейчас кому-то руки заломают и кого-то выведут, — сказали в пресс-службе института НГС. — У нас эти проверки ФСБ каждую неделю практически. Кто-то ляпнул непонятно что, уже придумали… Следующий напишет, что аресты идут, следующий — что пол-института в кандалы заковали. Нет комментариев, и не будет пока».

При этом директора института Дмитрия Марковича сейчас нет в Новосибирске, он находится в Москве. Ранее Маркович баллотировался на пост главы РАН и остался единственным соперником председателя совета директоров ПАО «Микрон» Геннадия Красникова, который считался кандидатом от власти (наиболее реальный конкурент Красникова, действующий руководитель Академии Александр Сергеев снялся с выборов в день конференции, заявив об административном давлении). Маркович в итоге проиграл.

Летом 2022 года были арестованы, как минимум, три известных новосибирских ученых по делам о «госизмене» (ст. 275 УК). Первым сотрудники ФСБ задержали доктора наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. Судья Советского райсуда Новосибирска арестовала Ирина Алиева арестовала Колкера, несмотря на его состояние, и его увезли в московского СИЗО «Лефортово». Он умер через два дня.

Затем был задержан 75-летний главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН, известный доктор наук Анатолий Маслов. Советский районный суд Новосибирска также арестовал ученого, которого увезли в «Лефортово». Источник утверждал, что ученого якобы подозревают в передаче данных, связанных с гиперзвуком.

В августе силовики пришли за директором Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александром Шиплюком. Его также отправили в «Лефортово».