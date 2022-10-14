Еще одного известного новосибирского ученого арестовали

© sbras.info/Екатерина Пустолякова. Олег Кабов

Заведующий лабораторией интенсификации процессов теплообмена Института теплофизики Сибирского отделения РАН Олег Кабов арестован. Ранее в учреждении прошли обыски, но там утверждали, что это обычные проверки ФСБ, которые не связаны с тем, что «сейчас кому-то руки заломают и кого-то выведут».

Советский районный суд Новосибирска арестовал одного из сотрудников Института теплофизики СО РАН по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Его отправили в СИЗО до 12 декабря 2022 года, сообщила пресс-служба суда.

По сведениям «Прецедента», речь идет о докторе физико-математических наук, профессоре Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета и завлабораторией интенсификации процессов теплообмена Института теплофизики Олеге Кабове.

Кабов также известен как со-директор международной лаборатории Института теплофизики и Свободного университета Брюсселя. Член-корреспондент РАН. Он — специалист в области энергонапряженных тепловых процессов, многофазных и пленочных течений, космической энергетики и области двухфазных микро и наносистем.

13 октября в Институте теплофизики СО РАН прошли обыски. В пресс-службе учреждения их не комментировали, утверждая, что никто не задержан: «Даже если кто-то и работает, то это абсолютно не связано с тем, что сейчас кому-то руки заломают и кого-то выведут. У нас эти проверки ФСБ каждую неделю практически. Кто-то ляпнул непонятно что, уже придумали… Следующий напишет, что аресты идут, следующий — что пол-института в кандалы заковали».

Летом 2022 года были арестованы, как минимум, еще три известных новосибирских ученых по делам о «госизмене» (ст. 275 УК). Первым сотрудники ФСБ задержали доктора наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. Судья Советского райсуда Новосибирска арестовала Ирина Алиева арестовала Колкера, несмотря на его состояние, и его увезли в московского СИЗО «Лефортово». Он умер через два дня.

Затем был задержан 75-летний главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН, известный доктор наук Анатолий Маслов. Советский районный суд Новосибирска также арестовал ученого, которого увезли в «Лефортово». Источник утверждал, что ученого якобы подозревают в передаче данных, связанных с гиперзвуком.

В августе силовики пришли за директором Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александром Шиплюком. Его также отправили в «Лефортово».