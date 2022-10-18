Новосибирская область лишилась «Сибирского антрацита»

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Одна из крупнейших корпораций Новосибирской области «Сибирский антрацит» переименована. Она полностью перешла под контроль Альберта Авдоляна.

Новосибирская корпорация «Сибантрацит», добывающая уголь, переименована в АО «Разрез Колыванский», следует из данных сервиса «Контур.Фокус». Компанией управляет ООО «УК „Элси“» под руководством Александра Исаева, а единственный учредитель с лета 2022 года — ООО «Элси Холдинг».

В октябре 2021 года созданное основателем мобильного оператора Yota Альбертом Авдоляном ООО «Сибан Холдинг» стало новым владельцем новосибирского «Сибантрацита». Компании закрыли сделку по продаже 100% акций. ООО «Сибан Холдинг» на 70% принадлежит создателю компании Yota Альберту Авдоляну и на 30% экс-гендиректору «Сибантрацита» Максиму Барскому.

В конце июля 2022 года стало известно, что ООО «А-Проперти Развитие» Альберта Авдоляна завершило консолидацию акций ГК «Сибантрацит». Максим Барский полностью вышел из компании.

Основатель компании «Сибантрацит» Дмитрий Босов скончался 6 мая 2020 года, среди версий гибели назывался суицид. Перед смертью Босов принял ряд кадровых решений. Одним из первых и самым громким из них стало увольнение Александра Исаева. На сайтах группы была размещена информация о том, что Исаев был освобожден от всех занимаемых должностей в связи с «вопиющими злоупотреблениями и хищениями».

Сообщалось также, что 21 апреля Исаев подал к ООО «УК «Востокуголь», ООО «УК «Сибантрацит» и ООО «Аллтек» иски с требованием признать опубликованные на сайтах компаний сведения не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию, опубликовать опровержения, а также солидарно взыскать с них компенсацию морального вреда в размере 1 рубля.

После подачи Исаевым иска вся информация о его увольнении была удалена с сайтов группы. А вскоре Босов был найден мертвым.

Выручка «Сибантрацита» в 2021 году составила 83,1 млрд рублей. Чистая прибыль — 23,1 млрд.