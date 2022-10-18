Новосибирский СК рассказал подробности уголовного дела Кудряшовского свинокомплекса

© nsk.sledcom.ru

Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении директора Кудряшовского свинокомплекса Владимира Гавриленко. Его подозревают в сбросе отходов в реку Амба.

«По версии следствия, 37-летний руководитель коммерческой организации, в 2022 году, из корыстных побуждений, с целью уменьшения производственных затрат, дал указания на сброс сточных вод и жидких отходов животноводства в приток реки Амба, на близлежащую территорию, а также на земли лесного фонда, что повлекло загрязнение поверхностных и подземных вод, отравление, загрязнение и порчу земли, а также причинение существенного вреда растительному миру, лесному хозяйству и окружающей среде», — сообщили в СК РФ по Новосибирской области.



Дело возбуждено по ч. 1 ст. 250 УК (загрязнение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам), ч. 1 ст. 254 УК (загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности) и ч. 4 ст. 261 УК (уничтожение, повреждение лесных насаждений в результате загрязнения).

По сведениям Тайги.инфо, речь идет о директоре Кудряшовского свинокомплекса Владимире Гавриленко, о задержании которого ранее сообщил источник редакции. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

О возбуждении дела по факту загрязнения Амбы сообщалось еще в мае. Но тогда СК только предполагал, что «попадание сточных вод с характерным запахом навоза», произошло с территории производственной площадки АО «Кудряшовское». «На всем протяжении реки произошла массовая гибель рыбы», — говорили в ведомстве, но фигурантов тогда не называли.



Кроме того, общественники не раз обвиняли Кудряшовский свинокомплекс в том, что именно он может быть источником неприятного запаха в центральной части Новосибирска.

Кудряшовский свинокомплекс

АО «Кудряшовское» зарегистрировано в 2001 году. Это крупнейшее предприятие по производству свинины в Новосибирской области. Мощности свинокомплекса включают в себя три свиноводческие фермы (одна в Криводановке и две в Колывани), собственный комбикормовый завод и растениеводческое подразделение. Выручка компании в 2021 году составила 8,7 млрд рублей, чистая прибыль — 1,7 млрд рублей.

В «Сибагро», согласно данным на сайте компании, входят 14 предприятий в Томской, Новосибирской, Свердловской, Курганской, Кемеровской, Тюменской, Белгородской, Курской областях, Красноярском крае и в Бурятии. Холдинг выпускает более 7% от общего объема свинины в РФ и 60% - в Сибирском федеральном округе.

Председатель правления холдинга — Андрей Тютюшев. В 2011 году его избрали депутатом думы Томской области по списку «ЕР». В действующем созыве бизнесмена нет. Был членом партии. Среди руководства есть и другие единороссы, писала Тайга. инфо: член правления и, по данным на 2012 год, акционер компании Тимур Хисматуллин был депутатом гордумы Томска от «ЕР», а в 2022 году в «Сибагро» перешел томский вице-губернатор и член «ЕР» Сергей Ильиных.

Кроме того, «Сибагро» был один из крупнейших сибирских спонсоров «Единой России». Только по официальным данным, в 2015—2017 годах холдинг перечислил партии 20 млн рублей в качестве беспроцентного и беззалогового займа.

