Новосибирский губернатор, говоривший об окончании «первого этапа» мобилизации, заявил о ее продолжении

© t.me/novasiberia. Андрей Травников (в кепке)

«Частичная» мобилизация, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, продолжается в Новосибирской области. Хотя ранее губернатор Андрей Травников объявил об окончании ее «первого этапа».

«Основной объем задания был выполнен в начале частичной мобилизации. Но она не прекращалась, — заявил Травников в эфире на своей странице во „ВКонтакте“ 19 октября. — Уже тогда я говорил, что выполнение задания, подбор специалистов будут продолжаться. Я не могу называть конкретные цифры, задание, сроки».

3 октября губернатор объявил об окончании «первого этапа частичной мобилизации». Что именно это означало и когда должны были начаться следующие этапы, он не уточнял.

«В отношении Новосибирской области — мы поэтапно выполняем задание, — теперь говорит Травников. — Оно поступает под конкретные даты, под конкретное количество, под конкретные специальности. Потому что идет формирование новых воинских подразделение, и по мере укомплектования одних, идет поэтапное формирование уже следующих подразделений. Перед нами никто не ставит задачу вести мобилизацию с опережением или с превышением плана. <…> Мы видим, что к концу октября мы задание, доведенное до Новосибирской области, выполним. Но тут же исходим из позиции, что частичная мобилизация действует до того момента, пока действует указ президента».

Еще 27 сентября военный комиссар региона Евгений Кудрявцев говорил, что в на тот момент было мобилизовано более 2 тыс. новосибирцев.



Ранее источники говорили Тайге. инфо, что в одном из средних по численности районов Новосибирска (около 140 тыс. жителей), по плану властей, якобы должно быть призвано около 650 человек. Официально о том, сколько должно быть призвано в регионе, пока не сообщалось. При пропорциональном соотношении территории к числу потенциальных мобилизованных, речь может идти примерно о плане в 12,5 тыс. Население области — 2,7 млн человек.

«Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к региональному правительству, говорили о 2 тыс., а один из источников Тайги. инфо, прямо знакомый с ходом мобилизации, назвал 8 тыс. человек. Всё это может свидетельствовать о непропорциональном подходе.

Президент Р Ф Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.



Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.

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