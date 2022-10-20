Новосибирских мобилизованных проводили на «спецоперацию»

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Первых мобилизованных отправили из новосибирского лагеря. В нем находятся призванные из Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края и еще двух регионов Сибири.

«Сегодня напутствовали мобилизованных воинов-сибиряков, вставших на защиту нашей Родины, — написал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть 20 октября. — Вместе с губернатором Андреем Травниковым и председателем заксобрания области Андреем Шимкивым пожелал нашим землякам хранить верность героическим традициям сибирских дивизий».

В лагере при Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) находятся мобилизованные из Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края и еще двух регионов. Ранее стало известно о гибели двоих призванных на территории НВВКУ.

Еще 27 сентября военный комиссар региона Евгений Кудрявцев говорил, что в на тот момент было мобилизовано более 2 тыс. новосибирцев.

Ранее источники говорили Тайге.инфо, что в одном из средних по численности районов Новосибирска (около 140 тыс. жителей), по плану властей, якобы должно быть призвано около 650 человек. Официально о том, сколько должно быть призвано в регионе, пока не сообщалось. При пропорциональном соотношении территории к числу потенциальных мобилизованных, речь может идти примерно о плане в 12,5 тыс. Население области — 2,7 млн человек.

«Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к региональному правительству, говорили о 2 тыс., а один из источников Тайги.инфо, прямо знакомый с ходом мобилизации, назвал 8 тыс. человек. Всё это может свидетельствовать о непропорциональном подходе.