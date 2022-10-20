Новосибирских мобилизованных проводили на «спецоперацию»
Первых мобилизованных отправили из новосибирского лагеря. В нем находятся призванные из Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края и еще двух регионов Сибири.
«Сегодня напутствовали мобилизованных воинов-сибиряков, вставших на защиту нашей Родины, — написал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть 20 октября. — Вместе с губернатором Андреем Травниковым и председателем заксобрания области Андреем Шимкивым пожелал нашим землякам хранить верность героическим традициям сибирских дивизий».
В лагере при Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) находятся мобилизованные из Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края и еще двух регионов. Ранее стало известно о гибели двоих призванных на территории НВВКУ.
Еще 27 сентября военный комиссар региона Евгений Кудрявцев говорил, что в на тот момент было мобилизовано более 2 тыс. новосибирцев.
Ранее источники говорили Тайге.инфо, что в одном из средних по численности районов Новосибирска (около 140 тыс. жителей), по плану властей, якобы должно быть призвано около 650 человек. Официально о том, сколько должно быть призвано в регионе, пока не сообщалось. При пропорциональном соотношении территории к числу потенциальных мобилизованных, речь может идти примерно о плане в 12,5 тыс. Население области — 2,7 млн человек.
«Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к региональному правительству, говорили о 2 тыс., а один из источников Тайги.инфо, прямо знакомый с ходом мобилизации, назвал 8 тыс. человек. Всё это может свидетельствовать о непропорциональном подходе.
Президент Р Ф ВладимирПутин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.
Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.