Власти РФ объявили «иноагентом» экс-совладелицу «Сибантрацита» после интервью о том, что Дмитрия Босова убили

© alltech.ru. Катерина и Дмитрий Босов

Власти РФ признали «физическим лицом — иноагентом» Катерину Босов. Она была супругой владельца «Сибирского антрацита» Дмитрия Босова, погибшего при загадочных обстоятельствах. Компания — крупнейший в мире производитель металлургических углей и главный налогоплательщик Новосибирской области. В августе во французском СМИ вышло интервью с Катериной, в котором она заявила, что ее мужа убили спецслужбы.

Минюст РФ объявил Катерину Босов физлицом — «иностранным агентом».

Также в реестр включили журналистов Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр, продюсера Александра Роднянского и уехавшего в Украину бывшего новосибирского депутата Госдумы Илью Пономарёва. «Иностранными агентами» Илью Шуманова, Семена Кочкина, Руслана Габбасова. Известного журналиста и писателя Михаила Зыгаря включили в реестр СМИ — «иностранных агентов».

Катерина Босов до 2020 года была коммерческим директором «Сибантрацита». Ее муж и основатель корпорации Дмитрий Босов скончался 6 мая 2020 года. Следствие уверяло, что он якобы совершил суицид. При этом перед смертью Босов принял ряд кадровых решений. Одним из первых и самым громким из них стало увольнение его партнера Александра Исаева. На сайтах группы была размещена информация о том, что Исаев был освобожден от всех занимаемых должностей в связи с «вопиющими злоупотреблениями и хищениями».

Сообщалось также, что 21 апреля 2020 года Исаев подал к ООО «УК «Востокуголь», ООО «УК «Сибантрацит» и ООО «Аллтек» иски с требованием признать опубликованные на сайтах компаний сведения не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию, опубликовать опровержения, а также солидарно взыскать с них компенсацию морального вреда в размере 1 рубля.

После подачи Исаевым иска вся информация о его увольнении была удалена с сайтов группы. А вскоре Босов был найден мертвым.

«Большинство членов семьи, изучив доступные нам материалы следствия, уверенно считают, что имело место убийство, а не самоубийство», — рассказывал отец Дмитрия Борис Босов.

Сначала совет директоров возглавила его вдова. Затем она получила крупную долю в группе «Аллтек», которая и владела «Сибантрацитом». Позже женщина объявила о попытке рейдерского захвата компании со стороны все того же Александра Исаева.

Но в 2021 году развернулась борьба за наследство Босова. С помощи матери Босова и его сыновей от первых браков Катерину Босов лиши доли в «Аллтеке» через суд. И после этого контроль над «Сибантрацитом» получил Альберт Авдолян: в октябре 2021 года созданное основателем мобильного оператора Yota Авдоляном ООО «Сибан Холдинг» стало новым владельцем «Сибантрацита». Компании закрыли сделку по продаже 100% акций. ООО «Сибан Холдинг» на 70% принадлежит создателю компании Yota Альберту Авдоляну и на 30% экс-гендиректору «Сибантрацита» Максиму Барскому.

В конце июля 2022 года стало известно, что ООО «А-Проперти Развитие» Альберта Авдоляна завершило консолидацию акций ГК «Сибантрацит». Максим Барский полностью вышел из компании.

Главой же нового «Сибантрацита» сделали Александра Исаева, которого еще недавно обвиняли в попытке рейдерства. В октябре компанию, которая является одним из крупнейших новосибирских налогоплательщиков и выступает спонсором ХК «Сибирь», переименовали в АО «Разрез Колыванский».

«Я не сомневаюсь, что Дмитрия ликвидировали спецслужбы»

Отметим, что в августе 2022 года во французском издании Facta вышло интервью Катерины Босов. В нем она прямо назвал государство врагом найденного застреленным мужа.

«Я слышала множество историй о том, как крупные компании незаконно захватывали, но я никогда не думала, что сама столкнусь с этим, — говорила Босов. — Дима построил целую угольную империю, его состояние на тот момент составляло около 5 млрд долларов. В начале 2020 года он рассказал мне, что высокопоставленные люди сделали ему предложение продать компанию за миллиард. Конечно, он отказался. Я знаю, что люди, которым он звонил, близки к власти и не остановятся ни перед чем, чтобы получить то, что он хочет».

Босов не сомневается в том, что Дмитрия ликвидировали спецслужбы: «Он не оставил предсмертной записки, и в эти дни он не был подавлен или подавлен».

«Конечно, он понимал, что получил предложение, от которого невозможно отказаться. Но он пытался поднять цену сделки как минимум до трех миллиардов. Должно быть, это была его ошибка. Я уверена, Дмитрия решили наказать, чтобы проучить других», — отметила Катерина Босов.

По словам Катерины Босов, ее муж был спонсором Ночной хоккейной лиги и «вложил немалые деньги в храм Вооруженных Сил в Кубинке»: «Дмитрий иногда был очень эмоционален и вспыльчив. Я не исключаю, что в первый раз, когда ему сделали предложение, он просто сказал всем отвалить. Он никогда не позволял никому командовать собой, пытаться его подчинить. На самом деле, моего мужа убили, потому что он не подчинился».

Катерина находится за границей. Она говорила журналистам, что сейчас работает над книгой «о темных сторонах российского бизнеса, где все устроено по принципу покровительства со стороны чиновников и представителей высших эшелонов власти». Там нам собирается рассказать, о муже и о тех, кто разрушил «Сибантрацит».