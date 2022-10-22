Противницу вырубки леса в Новосибирске оштрафовали за «дискредитацию» армии. Мобилизованные оскорбляли ее

© Предоставлено участниками акции протеста

Жительницу Новосибирска оштрафовали по статье о «дискредитации» ВС РФ. Она протестует против вырубки леса и однажды среди деревьев увидела мобилизованных, которых привезли из Новосибирского высшего военного командного училища, после этого начался конфликт. При этом она сама поддерживает «спецоперацию».

Жительница Нижней Ельцовки Оксана Бабенко активно протестует против планов на застройку лесополосы между Нижней Ельцовкой и микрорайоном «Щ» Академгородка. 6 октября она гуляла с собакой на этом участке. Туда же вывели на учения около 250 мобилизованных, находившихся в лагере Новосибирского высшего командного училища (НВВКУ).

Более того, именно из-за этого места у экоактивистов ранее был конфликт с военными. В 2016 году в этом районе неподалеку от НВВКУ нашли незаконную свалку, и Бабенко обращалась по этому поводу в военную прокуратуру, которая подтвердила, что должностные лица НВВКУ допускали нарушения законов об охране окружающей среды (копия ответа прокуратуры имеется в распоряжении Тайги.инфо).

Увидев солдат, Бабенко попросила их представиться и пояснить, что они делают в лесу. Но те отреагировали резко, следует из пояснений женщины полиции (имеются в распоряжении редакции). Ее начали оскорблять.

«[Говорили], что я пришла сюда, потому что мне делать нечего, так как у меня нет мужа. Всё это объявлялось громогласно и сопровождалось оскорбительными комментариями, что меня нужно отыметь», — рассказала Бабенко полиции.

Но у мобилизованных, которых опросила полиция, была другая версия. Якобы Бабенко кричала им «Чтоб вы не вернулись с Украины», «Чтоб вы всех сдохли» и «Вы как фашисты с зелеными повязками». В деле есть несколько схожих опросов мобилизованных. Их слова женщина полностью отрицает.

Более того, сама Бабенко, судя по социальным сетям, поддерживает «спецоперацию» в Украине. В ее статусе во «ВКонтакте» написано: «ДаПобеде ZOV». В то же время она требует отправить в отставку губернатора Андрея Травникова и мэра Анатолия Локтя из-за произвола с землей.

На Бабенко в полицию донес комендант НВВКУ подполковник Кравцов, следует из материалов дела. Именно он позвонил на сотовый заместителю начальника отдела полиции №10 «Советский» подполковнику Гореву.

В итоге слов мобилизованных хватило, чтобы на Бабенко составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ). Судья Советского районного суда Новосибирска Инна Никитина оштрафовал ее на 30 тыс. рублей. Решение будет обжаловано, сообщили Тайге.инфо знакомые Бабенко.

Связь со скандалом вокруг застройки

Именно 6 октября, в день составления протокола на Бабенко, было возбуждено уголовное дело о фальсификации итогов общественных слушаний по застройке леса в Нижней Ельцовке, которые проходили онлайн на сайте «Электронная демократия», подконтрольном правительству Новосибирской области. Полиция завела дело по ч. 1 ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Тайга.инфо подробно рассказывала о конфликте вокруг лесного массива и скандале со слушаниями. Местные жители выступают против застройки лесополосы между Нижней Ельцовкой и микрорайоном «Щ» Академгородка. По их словам, территорией интересуется ООО «Д-54 Развитие». Также они против выделения земельных участков под застройку во дворах уже существующих домов.

Обсуждение проекта планировки Нижней Ельцовки проходило онлайн. На него было отведено всего пять дней, из которых два — выходные. Внимание общественников привлекли однотипные положительные комментарии, одобряющие документ и содержавшие файлы «Предложение.pdf», либо «Предложение.doc», метаданные которых показали, что авторство принадлежит некой однофамилице замначальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Елены Поздняковой. Более того, среди «положительных» комментариев обнаружились оставленные от имени тех, кто этого не делал. В том числе пенсионеров. Депутаты от Советского района Алексей Андреев (заксобрание) и Виктор Стрельников (горсовет) в чьи округа входит Нижняя Ельцовка, не исключают, что могла произойти утечка персональных данных.

30 августа был принят обновленный проект планировки Нижней Ельцовки. Он, по мнению жителей, не предполагает развитие микрорайона, а лишь узаконивает вырубке соснового бора под застройку и „свечки“ во дворах. В защиту Нижнеельцовского бора подписались 4,5 тыс. жителей, нов власти проигнорировали их позицию, а также то, что в бору есть краснокнижная флора и фауна.

Жители неоднократно выходили на акции протеста. Последняя прошла 10 октября и собрала около 250 человек, говорил депутат горсовета Виктор Стрельников.

Тайга.инфо